HS: Kansanedustaja Elina Valtosella oli 100 000 euron käyttötili Jersey-saarilla – kommentoi merkitystä: "Äänestäjäthän sen lopulta päättävät"

Kansanedustaja Elina Valtonen (kok.) myöntää, että hänellä on ollut yli 100 000 euron arvoinen talletus brittiläisen pankin sivukonttorissa Jerseyn saarella.

Valtonen kertoo Ylelle, että hänellä ei ole ollut Jerseyn saarilla sijoitustoimintaa.

Helsingin Sanomien haltuunsa (siirryt toiseen palveluun) saaman dokumentin mukaan Elina Valtosella oli vielä ainakin huhtikuussa 2014 yhteensä 93 597 puntaa eli yli 100 000 euroa rahaa NatWest-pankin konttorissa Jerseyn saarilla.

– Minulla ei ollut Jerseyn saarilla sijoitustoimintaa eikä velkojakaan. Tili liittyy siihen, että kun Britteihin tulee ulkomainen asiantuntija tai johtaja, kuten silloin olin, silloin on oikeus saada verohelpotuksia.

Valtonen vertaa veroetua asiantuntijoihin, jotka saapuvat Suomeen. Suomessa he saavat verohelpotukset suoraan verotuksessa. Valtonen pitää Suomen järjestelmää huomattavasti selkeämpänä.

– Työnantaja on ottanut palkasta ennakonpidätyksen, mutta jälkikäteen on voinut hakea verohelpotusta niiltä päiviltä, kun on ollut esimerkiksi työmatkoilla ulkomailla, Valtonen sanoo.

Talletus tai sijoitus veroparatiisissa ei suoraan tarkoita mitään rikollista.

Valtonen kertoo lopettaneensa tilin. Hän oli töissä Britanniassa Royal Bank of Scotlandissa, pankin yrityspuolella. NatWest Bank on Royal Bank of Scotlandin kuluttajapankki.

– Olin siellä johtajana 2007–2012.

Valtonen sanoo, ettei tilistä ollut hänelle mitään taloudellista hyötyä ja hän sulki tilin palatessaan Suomeen, koska puntatilille ei ole enää käyttöä.

Helsingin Sanomien saama dokumentti ei ole peräisin niin sanotusta Pandoran paperit -tietovuodosta, vaan on siitä erillinen tapahtuma. Ylen tietojen mukaan suomalaisia poliitikkoja ei ole löytynyt vuodetuista Pandoran papereista.

Valtosen mukaan tapauksella ei ole yhteyttä Pandoran papereiden vuotoon eikä hänen mukaansa veronkiertoa ole tapahtunut. Hän ei ota kantaa siihen, olisiko asiasta pitänyt kertoa aiemmin. Tällainen tieto poliitikoista voi kuitenkin olla merkittävää.

– Äänestäjäthän sen lopulta päättävät, Valtonen sanoo.

Valtonen vihjaa, että hänellä on epäilys siitä, kuka tiedon on vuotanut.