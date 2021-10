Jalkapallolegendan poika on onnellinen, että isän nimeä kantava stadion remontoidaan – Tomi Tolsa: "Päätökset miellyttäisivät myös häntä"

Legendaarisella Arto Tolsa -areenalla on edessä iso remontti Kotkassa. Kentän keinonurmi vaihdetaan ja se saa uuden aurinkokatsomon. FC KTP:n toimitusjohtaja Tomi Tolsa on iloinen, että katsojien olosuhteet parantuvat.

Jalkapalloseura FC KTP:n toimitusjohtaja Tomi Tolsa seisoo Kotkan jalkapallopyhätön laidalla. Kotkalaisen jalkapallon ykköskenttä on nimetty Tomin isän, legendaarisen jalkapalloilijan Arto Tolsan mukaan.

Alun perin jalkapalloareena rakennettiin Kotkaan vuoden 1952 Helsingin olympialaisia varten. Se toimi yhtenä kisojen pelistadionina. Arto Tolsa -areenaksi jalkapallostadionin nimi muuttui vuosituhannen vaihteessa.

Kysymys siitä, miltä tuntuu istua isän nimeä kantavalla Arto Tolsa -areenalla vetää Tomi Tolsan hetkeksi hiljaiseksi.

– Olen äärimmäisen ylpeä isän peliurasta KTP:ssä ja ulkomailla. Ajattelen, että nämä tuoreet päätökset miellyttäisivät myös stadionin nimikkopelaajaa, sanoo Tolsa.

Olympiahistoriasta muistuttaa eniten vuonna 1952 valmistunut jykevän betoninen pääkatsomo. Sen edessä avautuu syysaamun kosteudessa kiiltelevä keinonurmimatto. Pääkatsomoa vastapäätä on 30 vuotta vanha aurinkokatsomo. Nyt näkymään on tulossa muutos, koska jalkapalloareenalla on edessä remontti.

– Yleisön tilat vaikuttavat tapahtumakokemukseen ja tästä putkirakenteisesta aurinkokatsomosta pääsee tunnelma harakoille, sanoo Tomi Tolsa.

Vanhaa puista aurinkokatsomoa esitetään korvattavaksi uudella, katetulla katsomolla. Uuden katsomon kapasiteetti olisi 1500 henkilöä. Myös pääkentän keinonurmi kaipaa vaihtoa.

Remonttisuunnitelmat nytkähtivät eteenpäin, kun Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Arto Tolsa -areenan remontin tarveselvityksen yksimielisesti.

Arto Tolsa -areenan nurmi on käyttöikänsä lopussa. Kuva: Kiira Ikävalko, Yle

Nurmi vaihtoon pikaisesti

Arto Tolsa -areenan pääkentän tekonurmen kunnostustarve on kiireinen. FIFA:n testitulosten antama käyttöaikaraja on joulukuun puoliväliin saakka. Tarveselvityksessä esitetään, että pääkentän uusiminen on välttämätöntä aloittaa vielä tämän vuoden aikana ja saattaa loppuun keväällä 2022.

– Näin saadaan ammattipelaajille heille kuuluvat olosuhteet. Uusi pinta palvelee myös muita kentänkäyttäjiä ja muita tapahtumia, sanoo Tomi Tolsa.

Arto Tolsa -areenalla on jalkapallon lisäksi pelattu 2010-luvulla yksittäisiä pesäpallopelejä ja amerikkalaisen jalkapallo-otteluita. Areenan ympäristöä on suunniteltu myös osaksi uutta Kotkan Meripäivien tapahtuma-aluetta.

Uusi aurinkokatsomo kaudelle 2023

Tarveselvityksessä esitetään, että puinen aurinkokatsomo korvattaisiin uudella katetulla 1500-paikkaisella katsomolla.

Katsomorakennukseen suunnitellaan pukuhuone-, kioski- sekä wc-tiloja. Aurinkokatsomon remonttia esitetään tehtäväksi talvikaudella 2022–2023.

FC KTP:n toimitusjohtaja Tomi Tolsa on innoissaan siitä, että yleisön oloja päästää parantamaan viimeinkin.

– Tässä aurinkokatsomossa on toki myös se tunnelmapuoli. Osa sanoo, että on 50 vuotta katsonut pelejä saman laudan päältä. Se on kuitenkin niin, että tänä päivänä katsoja vaatii parempaa. Se on käsittämättömän hienoa, että katsomo uusitaan, kertoo Tomi Tolsa.

Arto Tolsa -areenan remontti etenee päätöksen teossa seuraavaksi hankesuunnitteluvaiheeseen, jossa muun muassa remontin kustannukset tarkentuvat.

Pääkentän tekonurmen uusiminen maksaa alustavan arvion mukaan 300 000 euroa. Tarveselvityksessä arvioidaan aurinkokatsomon rakentamisen maksavan 4 miljoonaa euroa.

