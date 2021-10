Elsa syntyi keväällä, mutta äidille ei tehty synnytyksen jälkitarkastusta – resurssit Helsingin neuvoloissa niukilla: "Ei jää enää aikaa jutteluun"

Ahola-Korhosen perhe on tyytyväinen oman lähineuvolansa palveluihin Helsingin Suutarilassa.

Perheen kolmevuotias Samu syntyi ennen korona-aikaa ja Elsa puoli vuotta sitten keskellä koronaa. Vanhemmat halusivat hankkia Samulle pikkusiskon pienellä ikäerolla.

Perhe on käynyt koko ajan asiakkaana läheisessä Suutarilan neuvolassa. Neuvolaterveydenhoitaja on vaihtunut vain kerran, hoitajan eläköitymisen vuoksi.

Ainoa varsinainen ero Samun ja Elsan neuvolakäynneissä on ollut äiti Kaisa Korhosen mielestä niihin käytettävä aika. Korona-aikana syntyneellä Elsalla neuvolakäynnit ovat olleet lyhyempiä. Mukaan on myös tullut kiireen tuntua.

– Neuvolan vastaanottoajalla ei jää enää niin paljon aikaa vapaaseen jutteluun ja oman huolen ilmi tuomiseen. Huoli ei ehkä ole iso, mutta siihen haluaisi selvityksen, Kaisa Korhonen summaa.

Näillä näkymin Kaisa Korhosen ja Elsa-vauvan lähineuvola Suutarilassa lakkautetaan lähivuosina, ja sen asiakkaat siirtyvät Malmin perhekeskukseen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Korhosen molemmat raskaudet ja synnytykset sujuivat hyvin. Korhonen kokeekin olevansa niin sanotusti helppo tapaus.

Toisaalta poikkeusaikana juuri tavalliset perheet voivatkin olla niitä, joiden huolet jäävät huomiotta. Kun imetys ei suju, lapsen uni on katkonaista, äiti tai isä uneton, syömiseen liittyvät pulmat askarruttavat tai mahdolliset allergiat mietityttävät.

Helsinki nipisti käyntiajoista ja äitien jälkitarkastuksista

Helsingin neuvoloita on jo ennen koronaakin vaivannut krooninen hoitaja- ja lääkäripula (HS). (siirryt toiseen palveluun)

– Valtakunnallisesti meillä on haasteita saada hoitohenkilökuntaa, Helsingin neuvolapäällikkö Monica Lindberg toteaa.

THL:n vasta julkaistun kyselytutkimuksen mukaan helsinkiläisvanhemmat ovatkin tyytymättömimpiä lastenneuvolakäynteihin koko maassa.

Helsinkiläisvanhemmat tyytymättömimpiä neuvolapalveluihin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti vuonna 2020 kyselytutkimuksen koko maan neuvolapalveluista. Helsingissä, Itä-Uudellamaalla ja Vantaa–Kerava-alueella vain runsas puolet synnyttäneistä oli tyytyväinen käynteihinsä äitiysneuvolassa (61–62 %). Äitiysneuvolakäynteihin tyytyväisiä vanhempia oli eniten Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella (75 %). Lastenneuvolakäynteihin tyytyväisiä vanhempia oli eniten Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Uudellamaalla ja Lapissa (59–60 %).

Vähiten lastenneuvolakäynteihin tyytyväisiä vanhempia oli Helsingissä (42 %).

THL teki kyselytutkimuksen 3–6-kuukauden ikäisten vauvojen molemmille vanhemmille maalis-joulukuussa 2020.

Kyselyyn vastasi 8 977 synnyttänyttä (vastausprosentti 50) ja 5 843 toista vanhempaa (vastausprosentti 36). Lähde: THL:n FinLapset-kyselytutkimus 2020 (siirryt toiseen palveluun)

Lindbergin mukaan korona-aikana paljon palveluja kaipaavat perheet ovat tarvinneet neuvolakäyntejä entistäkin enemmän, ja niitä on pyritty järjestämään. Samaan aikaan muiden ajoista on ehkä nipistetty ja äitien synnytyksen jälkeisestä tarkastuksesta tingitty.

– Siinä on tehty terveysasemien johtajan päätös, että lääkärin jälkitarkastusta ei ole pystytty tuottamaan, Lindberg kertoo.

Kaisa Korhonen on yksi näistä korona-ajan äideistä, joille jälkitarkastusta ei toisen lapsen synnytyksen jälkeen koskaan tehty.

– Ensimmäisen lapsen kohdalla oli tilanne, että löytyi oireeton tulehdus, jota piti pikkuisen lääkkeillä lääkitä. Tähän mennessä ei ole tullut mitään. Toivottavasti muillakaan ei ole tullut tilanteita, että olisi tarvittu jälkitarkastusta, jota ei ole tehty.

Korhosta oma tilanne huolestuttaa, mutta hän toivoo, että synnyttäneiden äitien jälkitarkastuksen lääkäriresurssit on kohdennettu sinne, missä niitä on todella tarvittu.

Kaisa Korhosen molemmat raskaudet ja synnytykset sujuivat hyvin. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Helsingin neuvolapäällikkö: "Korona-exit -suunnitelmaa tehdään"

Korona-aikana neuvoloiden tilanne on vaihdellut eri puolilla maata. Vastikään esimerkiksi Kuopiosta uutisoitiin neuvolatoiminnan palanneen jo lähes normaaliin.

Helsingin neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikön Monica Linbergin mukaan Helsingissä niin sanottu korona-exit, eli paluu normaaliin korona-ajan jälkeen, ei ole vielä edes alkanut.

Lindberg kuvaa nykyistä tilannetta Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluissa koronan jälkimainingeiksi.

– Korona-exit -suunnitelmaa tehdään kaikkialla sote-palveluissa. Sehän on sellainen suunnitelma, mistä meillä ei ole entuudestaan edes kokemusta. Kyllähän tämä hieman epätietoista on, mutta koko ajan askeleet kohti normalisointia, Lindberg toteaa.

Monilla paikkakunnilla neuvolatoimintaa supistettiin korona-aikana siirtämällä hoitohenkilökuntaa esimerkiksi koronatestaukseen.

Lindbergin mukaan Helsingissä näin ei toimittu, vaan terveydenhoitajat pidettiin neuvolatyössä, mutta paikoin Helsingin neuvoloiden henkilökuntaa on ollut kymmenittäin viikkojen karanteenissa.

Uusi suurneuvola avaa Helsingin Kampissa

Suomessa kunnat ja kaupungit järjestävät neuvolatoimintansa itsenäisesti.

Helsinki toimii itsenäisesti sote-uudistuksesta huolimatta myös jatkossa. Koska resurssit ovat aina rajalliset, pääkaupunki tehostaa ja keskittää palveluitaan avaamalla järjestyksessä neljännen perhekeskuksen Kamppiin tänään torstaina.

– Perhekeskus on enemmän kuin neuvola. Siellä on hyvin laaja kattaus perheiden sosiaali- ja terveyspalveluja, Helsingin perhekeskusten projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala lupaa.

Kampissa on sata sote-alan ammattilaista vastaamassa etelähelsinkiläisten perheiden tarpeisiin. Helsingissä hoitohenkilökunta on koronahaasteiden ohella tehnyt digiloikkaa ja päntännyt uutta Apotti-järjestelmää viime kevään aikana. Projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala uskoo, että ponnistusta uuteen ei ole tehty turhaan.

– Pidemmällä aikavälillä tämä kuitenkin auttaa tekemistä, kun saamme sote-ammattilaisten yhteistyön paremmalle tolalle uuden järjestelmän myötä, hän sanoo.

Vastaavat suuryksiköt on perustettu pienten lähineuvoloiden tilalle jo Vuosaareen, Itäkeskukseen ja Kallioon. Ja lisää on suunnitteilla.

Se, mikä suuressa koossa ja vähemmissä yksiköissä säästetään, lähipalveluissa menetetään. Näillä näkymin Ahola-Korhosen perhettäkin ansiokkaasti palvellut pieni Suutarilan neuvola katoaa, ja sen asiakkaat siirtyvät lähivuosina Malmin perhekeskukseen.

Neuvolan käyttäjää ajatus suuresta yksiköstä hieman hirvittää.

– Minulla on pelko, että hoitajissa on isompi vaihtuvuus. Jos lapsella ja perheellä ei ole samaa hoitajaa koko polkua kouluun asti, menetetään seuranta, ja joudut selittämään samoja asioita uudelleen, jos on jotain erityistilanteita, Korhonen pohtii.

Kaisa Korhosta huolestuttaa, ettei jälkitarkastuksia tehdä kaikille synnyttäneille. Hän toivoo, että tästä säästetyt lääkäriresurssit on kohdennettu sinne, missä niitä on todella tarvittu. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 8. lokakuuta kello 23:een saakka.

