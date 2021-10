Kalifornian öljyvuoto on pahin lähes 30 vuoteen – unelmarannikon öljynporauslautat ovat tikittävä aikapommi

Öljy on saastuttanut Kalifornian rannikkoa 37 kilometrin matkalta.

LOS ANGELES Kaliforniassa koettiin viikonloppuna alueen pahin öljyvuoto 27 vuoteen (siirryt toiseen palveluun).

Los Angelesin eteläpuolella Huntington Beachin edustalla rikkoutui öljyputki, josta pääsi vuotamaan arviolta yli 570 000 litraa raakaöljyä Tyyneenmereen.

Huntington Beach sijaitsee 60 kilometriä Los Angelesista etelään. Putki meni rikki noin seitsemän kilometrin päässä sen rannikosta.

Vuoto paikallistettiin lauantaina. Monet asukkaat ovat kertoneet haistaneensa öljyn sisältämiä kaasuja jo perjantai-iltana.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto johtaa puhdistustöitä, jotka ovat käynnissä ympäri vuorokauden.

Puhdistajat keräävät öljyä vedenpinnasta ja yrittävät estää sitä leviämästä puomeilla, mutta öljy on jo ehtinyt saastuttaa suojelualueita.

Työ on hidasta: alueelta on saatu kerättyä vasta 13 000 litraa öljyä (siirryt toiseen palveluun).

Paakkuuntunutta öljyä Huntingtonin rannalla Kaliforniassa. Kuva: Christian Monterrosa / EPA

“Öljy-yhtiön sukeltajat eivät saa mennä lähellekään vuotokohtaa”

Huntington Beachin kaupunginjohtaja Kim Carr kuvaili tilannetta järkyttäväksi sunnuntain lehdistötilaisuudessa.

– Tämä on ympäristökatastrofi. Rannalle on huuhtoutunut kuolleita kaloja ja lintuja, Carr sanoi.

Öljy on saastuttanut Kalifornian rannikkoa 37 kilometrin matkalta, Huntington Beachista Dana Pointiin asti.

Onnettomuuden syyksi epäillään öljyputkeen osunutta laivan ankkuria (siirryt toiseen palveluun).

Putki kulkee öljynporauslautalta Long Beachin satamaan. Siellä öljy siirretään laivoihin.

Öljynporauslautan omistaa texasilainen Amplify Energy. Sen mukaan vuoto on loppunut. Öljy-yhtiö on sanonut lähettävänsä sukeltajia tutkimaan vuotokohtaa.

Orangen piirikunnan yleinen syyttäjä Todd Spitzer jyrähti kuullessaan yhtiön suunnitelmasta.

– Heillä on oma lehmä ojassa, eli he yrittävät tehdä kaikkensa vähentääkseen aiheuttamaansa tuhoa. He eivät saa mennä lähellekään vuotokohtaa, syyttäjä sanoi lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Kuva: Los Angeles Times, Harri Vähäkangas / Yle

Kalifornian öljynporauslautat ovat tikittävä aikapommi

Amplify Energy -yhtiön toimitusjohtaja Martyn Willsher vakuuttaa, että yhtiö vastaa kaikista öljyturmaan liittyvistä kuluista.

Yhtiö on kuitenkin syyllistynyt jo aiemmin lukuisiin rikkeisiin (siirryt toiseen palveluun) ja jättänyt määräyksiä noudattamatta.

Siksi alueella toimiva ympäristöjärjestö Heal the Bay ei luota sen lupauksiin.

– He maksavat mieluummin sakot kuin noudattavat määräyksiä, koska se on helpompaa. Lainsäätäjiemme on määrättävä tarpeeksi tuntuvia rangaistuksia, jotta ne tekevät loven öljy-yhtiöiden tuottoihin, järjestön tutkija Luke Ginger vaatii.

Luke Gingerin mukaan vuoto olisi ollut estettävissä, jos öljyteollisuutta säännösteltäisiin ja valvottaisiin tiukemmin. Kaliforniassa käytössä olevat öljynporauslautat ovat tikittäviä aikapommeja, hän sanoo.

– Osavaltiossamme käytössä oleva öljynporausinfrastruktuuri on hyvin vanhaa, putket ovat ruostuneita, eikä niitä tarkasteta huolellisesti, Ginger kertoo Ylelle.

Osa vanhoista öljynporauslautoista on jo saanut purkutuomion, eikä Kalifornian rannikolle myönnetä enää uusia porauslupia.

Kalifornian eteläosissa on kuitenkin toiminnassa yhä 23 öljynporauslauttaa (siirryt toiseen palveluun), jotka presidentti Joe Biden aikoo poistaa käytöstä.

Puhdistustyö on hidasta, koska sitä joudutaan tekemään käsin. Kuva: Etienne Laurent / EPA

Miten öljy vaikuttaa valaisiin ja delfiineihin?

Vuotanut öljy on jo saastuttanut lukuisia luonnonsuojelualueita, kuten Huntington Beachin lähellä olevan Talbertin kosteikon.

Ajankohta on erityisen huono, koska käynnissä on lintujen syysmuutto. Alueella on erittäin paljon etelään matkaavia lintuja.

Ympäristöjärjestöt yrittävät puhdistaa lintuja öljystä.

Vielä ei tiedetä, miten vuoto vaikuttaa alueen valaisiin, delfiineihin, merileijoniin ja kaloihin.

Vedenlaadun tutkija Luke Ginger uskoo puhdistustöiden kestävän pari kuukautta. Tuon ajan alueen suositut rannat pysyvät suljettuina.

Hän arvioi, että öljyä on vuotanut lähes saman verran kuin vuoden 2015 onnettomuudessa Santa Barbaran lähellä. Tuolloin Kalifornian rannikolla kuoli satoja lintuja ja kymmeniä merieläimiä.

– Ekosysteemin palautuminen turmasta on hidasta, joten pitkäaikaiset ympäristövaikutukset lasketaan vuosissa, ellei kymmenissä vuosissa, Ginger toteaa.

