Nobelin rauhanpalkinnon saaja selviää tänään – ehdolla ovat muun muassa Greta Thunberg, Aleksei Navalnyi ja WHO

Nobel-komitea julkistaa tänään odotetun tiedon rauhanpalkinnon saajasta. Yle seuraa ilmoitusta suorassa verkkolähetyksessä kello 11.50 alkaen.

Tänä vuonna ehdokkaita on tarjottu 329, joista 234 on yksityishenkilöitä ja 95 järjestöjä.

Ehdotuksia voivat tehdä vain eri maiden hallitusten ja parlamenttien jäsenet, oikeuslaitokset, yliopistot ja muun muassa aiemmat rauhanpalkinnon saajat.

Komitea on käynyt ehdokkaat läpi jo maaliskuussa ja valinnut lyhyen kärkilistan. Lista on tarkoin varjeltu, ja arviot voittajasta perustuvat asiantuntijoiden ja vedonlyöjien näkemyksiin.

Esittelemme tässä yhdeksän eri tahojen asettamaa ehdokasta.

WHO:n asiantuntijaryhmä tutki koronaviruksen alkuperää. Ryhmän jäsen Peter Ben Embarek antoi kommentteja medialle Wuhanin lentokentällä 10. helmikuuta. Kuva: Alex Plavevski / EPA

1. Maailman terveysjärjestö WHO

WHO on pian kaksi vuotta toiminut koronaviruksen nujertamiseksi, kun pandemia on horjuttanut yhteiskuntia ympäri maapallon.

WHO:n mahdollisuuksia voi vähentää se, että viime vuonna rauhanpalkinto meni jo YK-järjestölle. Silloin palkittiin Maailman ruokaohjelma WFP.

Patricia Espinosa Kuva: J.J. Guillen / EPA

2. YK:n ilmastosopimus ja pääsihteeri Patricia Espinosa

Maailmanlaajuista ilmastonmuutoksen torjuntaa koordinoi YK:n ilmastopuitesopimus UNFCCC. Työtä johtaa pääsihteeri Patricia Espinosa. Hän pitää yhteyttä 190 valtioon.

Ilmastotyö on tällä viikolla saanut jo fysiikan Nobelin.

Greta Thunberg Kuva: Matteo Bazzi / EPA

3. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg

Monilla kansainvälisillä tunnustuksilla palkittu, nyt 18-vuotias opiskelija Greta Thunberg on ollut jo lukuisia kertoja ehdokkaana rauhanpalkinnon saajaksi.

Hän edustaa yksittäisen ihmisen mahdollisuuksia tuoda esiin maailmanlaajuinen kriisi.

Veronika Tsapkala, Svjatlana Tsihanouskaja ja Maria Kolesnikova Kuva: Tatjana Zenkovitš / EPA

4. Valko-Venäjän oppositiokolmikko

Valko-Venäjällä naiset nousivat viime vuonna presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavan opposition keulakuviksi.

Svjatlana Tsihanouskaja ja Veronika Tsapkala ovat nyt maanpaossa ja Maria Kolesnikova pidätettynä kotimaassaan.

He kokosivat opposition taakseen sen jälkeen, kun Lukašenka esti Tsihanouskajan ja Tsapkalan miehiä ja Kolesnikovan tukemaa ehdokasta pääsemästä ehdolle.

Aleksei Navalnyi Kuva: Sefa Karacan / AOP

5. Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi

Kremlin, korruption ja presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen kriitikko, aktivisti ja juristi Aleksei Navalnyi on päätynyt myrkytyksen kautta venäläiseen rangaistussiirtolaan.

Venäjän hallinto on julistanut hänen säätiönsä ulkomaiseksi agentiksi ja kiristänyt muutenkin kuristusotettaan oppositiosta.

Stacey Abrams Kuva: Erik S. Lesser / EPA

6. Demokraattipoliitikko Stacey Abrams

Yhdysvaltain demokraattipuolueen poliitikko Stacey Abrams on puolustanut äänestysoikeuden helpottamista sekä kotiosavaltiossaan Georgiassa että koko Yhdysvalloissa.

Republikaanit ovat pyrkineet vaikeuttamaan äänestäjäksi rekisteröitymistä useissa osavaltioissa.

Hongkongin demokratialiike on joutunut puristuksiin. Kuva: Jerome Favre / EPA

7. Uutissivusto Hong Kong Free Press

Vuonna 2015 perustettu Hong Kong Free Press (siirryt toiseen palveluun) on joutunut kommunistisen Kiinan puristuksiin sen jälkeen, kun Peking määräsi Hongkongiin tiukan turvallisuuslain kesällä 2020.

Uutissivusto toimii yhä, mutta sitä ei voi lukea manner-Kiinassa. Sivuston perustaja on brittiläinen Tom Grundy.

Loujain al-Hathloul Kuva: Kuva Loujain al-Hathloulin perhealbumista

8. Saudi-Arabian naisten puolustaja Loujain al-Hathloul

Loujain al-Hathloul, 32, tuli tunnetuksi, kun hän yritti ajaa autolla Arabiemiraateista Saudi-Arabiaan vuonna 2014. Hänet on pidätetty monta kertaa ja kidutettu toistuvasti.

Hän on pyrkinyt lopettamaan Saudi-Arabian holhousjärjestelmän, jossa miehillä on oikeus valvoa naisten elämää.

Aminatou Haidar Kuva: Erik Simander / EPA

9. Länsi-Saharan itsenäisyysliikkeen Aminatou Haidar

Aminatou Haidar on sahrawikansaan kuuluva ihmisoikeusaktivisti ja Länsi-Saharan itsenäisyyden puolestapuhuja.

Kun hän syntyi vuonna 1966 tai 1967, Länsi-Sahara oli vielä Espanjan siirtomaa. Nyt aluetta hallitsee Marokko. Hänet on pidätetty ja pahoinpidelty lukuisia kertoja.

Lue lisää:

NRK: Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi ehdotettu Putinia, Navalnyia, Trumpia ja Bidenia – joukossa myös suomalais-norjalais-venäläinen jääkiekkoliiga