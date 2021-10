Ranskan katolisen kirkon papit hyväksikäyttivät satoja tuhansia alaikäisiä ja kirkko peitteli jäljet, kertoo tuore raportti

Katolisen kirkon pappien tekemää hyväksikäyttöä on paljastunut vuosien saatossa Ranskan lisäksi eri puolilla maailmaa, ja kirkko on saanut kritiikkiä tapausten hyssyttelystä.

Katolisen kirkon pappien tekemää hyväksikäyttöä on paljastunut vuosien saatossa Ranskan lisäksi eri puolilla maailmaa, ja kirkko on saanut kritiikkiä tapausten hyssyttelystä. Kuva: Julien de Rosa / EPA

Tuoreen raportin mukaan ainakin 216 000:ta alaikäistä on hyväksikäytetty Ranskan katolisessa kirkossa. Ranskan katolisten piispojen konferenssi on pyytänyt uhreilta anteeksiantoa.

Ainakin 216 000 alaikäistä on joutunut hyväksikäytön uhriksi Ranskan katolisen kirkon piirissä kuluneen reilun 70 vuoden aikana, käy ilmi tuoreesta raportista.

Kaksi ja puoli vuotta kestäneen tutkinnan loppuraportti julkaistiin tänään tiistaina. Sen teki kirkosta riippumaton komissio.

Raportin mukaan Ranskan katolisen kirkon toiminnassa on ollut mukana arviolta 3 000 henkilöä, joita on epäilty pedofiliasta. Heistä kaksi kolmasosaa on ollut pappeja ja loput toimineet muissa rooleissa.

Asiaa selvittämään määrätty tutkintakomissio arvioi, että pappien hyväksikäyttämäksi joutuneita on yli 216 000. Kun mukaan luetaan myös hyvksikäyttö kirkon maallikkojäsenten taholta, muun muassa katolisten koulujen opettajien, hyväksikäytettyjen lasten määrä nousee arviolta noin 330 000:een.

Lähes 2 500-sivuisen raportin mukaan "suuri enemmistö" uhreista oli esimurrosikäisiä poikia.

Peittelyä ja välinpitämättömyyttä

Asiaa selvittämään määrätyn tutkintakomission puheenjohtaja Jean-Marc Sauvé sanoi raportin julkistamistilaisuudessa, että katolinen kirkko osoitti vuosikymmenten ajan täydellistä välinpitämättömyyttä uhreja kohtaan.

– 2000-luvun alkuun asti katolinen kirkko osoitti syvää ja jopa julmaa piittaamattomuutta uhreja kohtaan, sanoi Sauvé uutistoimisto AFP:n mukaan.

Paitsi ettei se ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin kirkon sisällä, se myös sulki silmänsä ja jätti ilmoittamatta tapauksista – ja joskus jopa tietoisesti asetti uhreiksi joutuneet lapset ja heidän hyväksikäyttäjänsä tekemisiin toistensa kanssa.

Sauvé tuomitsi järjestelmällisyyden, jolla papistoa pyrittiin suojaamaan pedofiliaväitteiltä.

Raportin mukaan katolinen kirkko on ympäristö, jossa seksuaalinen väkivalta on toiseksi yleisintä heti perheen ja ystäväpiirin jälkeen.

Eräs uhreista kutsui raporttia käännekohdaksi Ranskan historiassa, kertoo yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Selvitys perustuu uhrien haastattelun ohella myös poliisin, oikeusviranomaisten ja kirkon arkistoihin.

BBC:n mukaan useimmat tapauksista ovat jo ranskalaisen lainsäädännön silmissä vanhentuneita syytteiden nostamiseen.

Ranskan katolisten piispojen konferenssi on pyytänyt uhreilta anteeksiantoa. Piispat haluavat kertoa uhreille olevansa hyvin häpeissään raportin tiedoista, sanoo konferenssin johtaja Éric de Moulins-Beaufort.

Useita skandaaleja katolisessa kirkossa

Ranskan raportti on uusin merkittävistä selvityksistä, joilla raotetaan ”hiljaisuuden verhoa” katolisen kirkon hyväksikäyttötapauksissa.

Katolisen kirkon pappien tekemää hyväksikäyttöä on paljastunut vuosien saatossa ympäri maailmaa, ja kirkko on saanut kritiikkiä tapausten hyssyttelystä.

Paavi Franciscuksen aikana tapauksia on tullut esiin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Irlannissa. Hyväksikäyttötapauksia on paljastunut tuhansia vuosikymmenten saatossa.

Kesäkuussa vaikutusvaltainen saksalaiskardinaali pyysi eroa katolisen kirkon hyväksikäyttöskandaalin takia.

Tämän vuoden syyskuussa katolinen kirkko pyysi anteeksi Kanadan alkuperäiskansojen lasten kaltoinkohtelua sisäoppilaitoksissa.

Katolisen maailman keskuksessa Vatikaanissa kriminalisoitiin seksuaalinen hyväksikäyttö vasta tänä vuonna (siirryt toiseen palveluun). Samalla kiellettiin niin sanottu grooming, eli lapsen tai nuoren houkutteleminen seksuaaliseen toimintaan verkossa, lapsipornon hallussapito sekä hyväksikäytön peittely.

Säädökset astuvat voimaan tämän vuoden joulukuussa.

