Marja Sannikka: Maahanmuuttokeskustelumme on luokatonta

Maahanmuutosta keskusteleminen on mahdotonta

Joko halventavaa ja yleistävää syyttelyä tai tosiasioista vaikenemista. Miksi ihmeessä maahanmuutosta on niin vaikea keskustella asiallisesti, pohtii Marja Sannikka videoblogissaan.

Järkevä keskustelu maahanmuutosta on Suomessa täysin mahdotonta. Se on joko täynnä vihaa, solvauksia ja yleistyksiä, tai sitten se on hiljaisuutta ja ongelmista vaikenemista.

Keskustelun tasoa pitäisi ehdottomasti nostaa, koska keskusteltavaa on. Maahanmuutto muuttaa vastaanottavaa yhteiskuntaa monin tavoin ja näistä muutoksista pitää voida puhua, jotta mahdollisiin ongelmiin osataan etsiä ratkaisuja.

Katso videolta lisää maahanmuuttokeskustelun tasosta ja myös tilasto siitä, kuinka paljon vieraskielisten määrän Suomessa arvioidaan kasvavan.

Kirjoittaja on politiikasta ja yhteiskunnasta kiinnostunut toimittaja, jonka mielestä totuutta täytyy katsoa silmiin, jotta maailmaa voi muuttaa paremmaksi.

