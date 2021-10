Koronatartuntojen määrä kasvanut Pirkanmaalla: Näissä tilanteissa maskin käyttöä suositellaan yhä

Pirkanmaalla päivitetään maskisuositusta vasta, kun kaikilla on ollut mahdollisuus saada toinen rokote. Tampereen joukkoliikenteessä käytettiin kasvomaskia elokuussa 2020, kun suositus käytöstä astui voimaan.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla enemmän koronatartuntoja kuin edellisellä viikolla. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 312 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu eniten perheiden sisällä, ystävien ja sukulaisten tapaamisissa sekä työpaikoilla ja kouluissa.

Jätevesitutkimuksista Tampereen Viinikanlahden jätevesipuhdistamolta otetuista näytteistä löytyy koronavirusta edelleen runsaasti, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Yhteensä Pirkanmaalla on todettu epidemian aikana 9 397 varmistettua tartuntaa.

Maskisuositukset ennallaan

Pirkanmaan maskisuositusta päivitettiin lokakuun alussa. Sitä tarkastellaan seuraavan kerran, kun pirkanmaalaiset ovat voineet saada molemmat rokotteensa.

PIrkanmaalla yhden rokotuksen saaneita on nyt 84 prosenttia yli 12-vuotiaista. Kaksi koronarokotusta on saanut nyt 70 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista asukkaista. 12–15 vuotiaista molemmat rokotteet on ehtinyt saada 5 prosenttia ja 16-19- vuotiaista 34 prosenttia.

Nyt maskin käyttöä suositellaan (siirryt toiseen palveluun) 12 vuotta täyttäneille seuraavissa tilanteissa:

Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille

Kaikissa yleisissä sisätiloissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä lähellä toisiaan

Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.

Ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu.

Koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille maskien käyttöä koulujen sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toistaiseksi voimassa yleinen maskisuositus kaikissa tiloissa.

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla.

Työntekijöille päiväkotien sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.

Suurin osa potilaista rokottamattomia

Sairaalahoidossa olevista potilaista suurin osa on ollut rokottamattomia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokottamattomilla on Suomessa 17-kertainen riski sairastua vakavaan koronainfektioon täysin rokotettuihin verrattuna.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt Tampereen yliopistollisessa sairaalassa viikon ajan ennallaan. Hoidossa on keskimäärin toistakymmentä potilasta koronataudin takia.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Pirkanmaalla on kahden viime viikon ajalta 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, kun se on Suomessa 118 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testitulosten prosenttiosuus on edelleen noussut, se oli viime viikon ajalta 6,5 prosenttia Fimlabissa testatuista.

Nousu selittyy testaamisen kohdentamisella oireileviin rokottamattomiin ja altistuneisiin.