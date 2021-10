Herkästi tarttuva lintuinfluenssa leviää Janakkalassa – tilanhoitaja: "Joka päivä löytyy lisää kuolleita"

Janakkalan uuden lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu yhä laajemmalla alueella. Tautisulusta huolimatta lintuinfluenssa on päässyt leviämään uudelle fasaanitilalle. Torjunnan kannalta on tärkeää, että kaikki siipikarjanpitäjät rekisteröityvät eläintenpitäjärekisteriin.

Kaikkien lintujen metsästys tartuntavyöhykkeellä on kielletty. Kuvituskuva. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle