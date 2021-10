Varhaiskasvatuksen opettaja kiteyttää monelle tutun tunteen jatkuvasta venymisestä: Kuka tätä työtä tekisi, jos minä kävelen ulos päiväkodista?

Päiväkodit ovat kärsineet työntekijäpulasta jo vuosia. Tänä syksynä Helsingissä sijaisia on ollut usein mahdoton saada. Työstä on tullut selviytymistä.

Mäntyjen yllä taivaalla on tummia pilviä. Kohta sataa, mutta ei ihan vielä. Seitsemän lasta on kiivennyt kiville Juulia Jantusen ympärille. He puhuvat tunteista.

– Millaisessa tilanteessa voi tuntea itsensä noloksi? Jantunen kysyy.

Varhaiskasvatuksen opettaja Jantunen ulkoilee 3–4-vuotiaiden Pisaroiden kanssa, kuten hänen ryhmäänsä kutsutaan. Olemme Helsingin Vuosaaressa päiväkoti Kanavan viereisessä metsikössä.

Kuvauspäivänä lapsia on poikkeuksellisen paljon poissa, joten ryhmän koko on täsmälleen se, mitä laki vaatii eli seitsemän lasta yhtä aikuista kohden. Silloin ehtii puhumaan vaikka tunteista.

Tänä syksynä tällaiset päivät ovat olleet kuitenkin vähissä.

Päiväkotien työntekijät kertovat hädästään Instagramissa

Koko maassa on ollut jo vuosien ajan pulaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista. Nyt tämä näkyy myös sijaispulan pahenemisena. Lomia ja sairauspoissaoloja on vaikea sijaistaa. Jatkuva venyminen on uuvuttanut monet.

Instagramiin ilmestyi syyskuun puolivälissä varhaiskasvatuksenkertomuksia-tili, (siirryt toiseen palveluun) jossa alan ammattilaiset jakavat karuja kokemuksiaan päiväkotien arjesta. Sivun nimettöminä pysyttelevien ylläpitäjien mukaan riittämättömyyden ja loppuunpalamisen tunteet ovat jatkuvasti mukana arjessa.

– Alan ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mutta jostain syystä työnantajat ja päättäjät eivät ole tehneet niille mitään, tilin ylläpitäjä kirjoittaa vastauksessaan Ylelle.

Helsingissä on käytössä sijaispulan takia systeemi, jossa viimeisenä keinona vakituisia hoitajia ja opettajia siirretään sijaisiksi päiväkodista toiseen. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Normaalisti Pisaroiden ryhmässä on 13 lasta. Jantusen työparina työskentelee lastenhoitaja, mutta hän on ollut nyt useamman viikon pois. Tänä syksynä sijaisten saaminen on ollut vaikeampaa kuin koskaan aiemmin.

– Aiemmin stressitekijä oli se, että sijaiset vaihtuvat. Nyt stressaa se, että sijaisia ei ole, Jantunen kuvaa tilannetta.

Helsingissä on tänä syksynä tarvittu sijaisia tavallistakin enemmän. Seuren raportoinnin mukaan esimerkiksi elokuussa oli kolmen viikon jakso, jonka aikana suomenkielisiin päiväkoteihin on tarvittu keskimäärin 416 sijaista per päivä, mutta saatu vain 283 sijaista.

Seure on henkilöstöpalveluita tarjoava yritys, jonka osaomistaja Helsinki on.

Helsingin kaupungin vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtosen mukaan Seure on toimittanut sijaisia tänä syksynä määrällisesti enemmän kuin vuosi sitten.

Lisääntynyt sijaisten määrä ei kuitenkaan näy päiväkotien arjessa, sillä syyskuussa myös sijaistarve on kasvanut merkittävästi viime syksyyn verrattuna.

– Yksi selittävä tekijä kasvavalle sijaistarpeelle on työvoimapula, sillä meillä on jo valmiiksi vajetta rekrytointihaasteiden takia. Myös Seure kärsii samasta työvoimapulasta kuin me, kertoo Lehtonen.

Jantunen näyttää lapsille kortteja eläimistä, joilla on erilaisia ilmeitä. Lapset nimeävät eläimen kokeman tunteen, josta jutellaan sitten yhdessä. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Esimerkiksi elokuussa Helsingillä oli avoinna 64 varhaiskasvatuksen opettajan paikkaa, mutta vain kahdeksan työntekijää löytyi. Tilanne on jatkunut jo pitkään tällaisena.

Tilanteen lohduttomuutta kuvaa se, että tällä hetkellä vakituisia varhaiskasvatuksen opettajia työskentelee Helsingissä 1 619, mutta työvoimavajeen korjaamiseksi kaupungin pitäisi saada palkattua vielä 750 varhaiskasvatuksen opettajaa.

Konkreettisesti päiväkodeista ei kuitenkaan tällä hetkellä puutu 750 opettajaa, sillä esimerkiksi lastenhoitajia on palkattu opettajien sijaisiksi.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatus 348 kunnallista päiväkotia

26 988 lasta

5 666 hoito- ja kasvatushenkilöstöä

Sijaispulaan ei ole yhtä helppoa ratkaisua

Helsingin vs. varhaiskasvatusjohtaja Ulla Lehtosen mukaan työvoimapulaan on pyritty hakemaan erilaisia ratkaisuja.

– Tämä on niin sanotusti monitahoinen haaste, johon ei ole nopeaa ratkaisua. Muutenhan se olisi jo ratkaistu, sanoo Lehtonen.

Jantunen jakaa kärrystä ruuan. Hän juttelee samalla lasten kanssa, kun syö omaa lounastaan. Kuva: Terhi Liimu / Yle

Varhaiskasvatusjohtajan mukaan Helsingissä on panostettu päiväkotien johdon koulutukseen, jotta työn organisointi olisi vaikeassa työvoimatilanteessa mahdollisimman sujuvaa.

– Opettajien työaikaan kuuluu viisi tuntia suunnitteluaikaa. Tähän on tehty Helsingissä hyvä ohjeistus, joka tukee työn pedagogista suunnittelua ja toteuttamista, kertoo Lehtonen.

Käytännössä varhaiskasvatuksen opettajat joutuvat usein tinkimään juuri tästä suunnitteluajasta, koska työntekijöistä on pulaa eikä lapsia voi jättää yksin.

Varhaiskasvatusjohtajan mukaan on kiinnitetty myös erityistä huomiota uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, jotta he sitoutuisivat jäämään päiväkoteihin töihin. Sijaispulan takia tämä ei aina toteudu.

Vuosi sitten alalle valmistunut helsinkiläinen varhaiskasvatuksen opettaja haluaa kertoa nimettömänä kokemastaan.

– Oma perehdytykseni oli olematon, enkä sittemmin itse ole ehtinyt panostaa muiden perehdyttämiseen sen enempää.

Erityisen uuvuttamana hän on kokenut ristiriidan työlle asetettujen tavoitteiden ja arjen realiteettien välillä.

– En lähtenyt työelämään ruusunpunaiset lasit silmillä. Silti todellisuus iski vasten kasvoja.

Ensimmäinen vuosi päiväkodissa on saanut hänet jo miettimään alan vaihtoa vaikka pitää lasten kanssa työskentelystä.

– Henkilöstövajaus ja sijaispula pistävät paketin sekaisin välittömästi. Miten toimit, kun pitäisi olla yhtä aikaa auttamassa yksiä vessassa, toisia pukemaan vaatteita ja vahtimassa kolmansien leikkiä yhtä aikaa?

Vakituiset sijaiset ovat tuttuja lapsille

Päiväkoti Kanavassa lounaaksi on lihakeittoa. Lapset juttelevat siitä, pitäisikö perunaa pussata. Juulia Jantunen kaataa kannusta jälkiruokaa muovimukeihin.

– Katsokaa, ihan kuin jäätelöä.

Näkee, että hän nauttii työstään varhaiskasvatuksen opettajana.

Päiväkoti Kanavan johtaja Juha Koskelaisen mukaan sijaispulaa on hieman helpottanut se, että päiväkoti sai elokuussa oman vakituisen sijaisen. Päiväkotikohtaisia vakituisia sijaisia on tarjottu yhdeksi ratkaisuksi sijaispulaan.

– Saamme paikattua yllättävät poissaolot hänen avullaan. Hän on tuttu ja turvallinen lapsille, kertoo päiväkodin johtaja.

Kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Lehtosen mukaan Helsinki ei yksin pysty ratkaisemaan päiväkotien työvoimapulaa.

– Nyt tarvitaan valtakunnan tasolla varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien runsasta lisäämistä, toteaa Lehtonen.

Parikymmentä vuotta varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt Jantunen miettii pitkään ennen kuin vastaa, onko hän miettinyt viime aikoina ammatinvaihtoa.

– Tavallaan kyllä, mutta ajatus tuntuu tosi surkealta. Pidän työstäni, koen sen tärkeäksi ja minulla on kokemusta. Jos minä ja minun kaltaiseni kävelevät ulos päiväkodeista, niin kuka tätä sitten tekisi?

