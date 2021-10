Taas on tekemisen meininkiä kansalaisopistoissa – Tommi Aaltonen: "Rakenteilla oleva sähkökitara odotti pitkään kotona puutyöpiirin alkamista"

Keskeneräiset työt on kaivettu esiin kädentaidon kursseilla, ja koronatauon jälkeen niitä päästään jälleen työstämään lähiopetuksessa. Paluu kansalaisopistoihin ilahduttaa niin oppilaita kuin opettajiakin.

LAITILA Höylä laulaa ja kitaran kaulaa syntyy Vakka-Suomen kansalaisopiston puutyöpiirissä.

Sähkökitaraa rakentava uusikaupunkilainen Tommi Aaltonen on innoissaan, kun pääsee jatkamaan soittimensa parissa. Hän viimeistelee parhaillaan kitaran kaulaa.

– Korona-aikana ei tullut tehtyä kuin jotakin remonttihommia. Rakenteilla oleva sähkökitara odotti pitkään kotona puutyöpiirin alkamista. Täällä on hyvä opettaja, Jyrki Varjo sekä hyvät koneet ja tilat, kiittelee Aaltonen.

Aaltonen on itse innokas soittaja ja arvostaa käsintehtyjä sähkökitaroita. Niiden arvo liikkuu 3 000 ja 16 000 euron välillä. Soundin tietää siitä, miten puu resonoi, kertoo Aaltonen ja kopauttelee kitaran pintaa.

Soitin on valmis todennäköisesti keväällä ja hän aikoo ottaa kitaransa mukaan bänditreeneihin.

Kurssitoiminta on tärkeä harrastus

Opiskelijoiden into päästä jälleen rakkaiden harrastusten pariin on huomattu Vakka-Suomen kansalaisopistossa. Ilmoittautumismäärät ovat olleet samalla tasolla kuin ennen koronaa.

– Ensimmäisen tunnin aikana tuli 1 450 ilmoittautumista ja ensimmäisen illan aikana 1864. Yhteensä ilmoittautuneita on noin 4 600, eli aika lailla normaalivuoden määrä, iloitsee rehtori Tomi Kangas.

Vakka-Suomen opistossa on normaalina vuonna noin 800 kurssia. Tänä vuonna hieman vähemmän.

Touko Toivola ja poikansa seuraksi alun perin perinnepuukkokurssille tullut Anne-Maria Pilppula seuraavat, kun opettaja Risto Mikkonen työstää puukon tuppea. Puukko tehdään terästä tuppeen saakka kurssin aikana. Luvassa on muun muassa takomista ja tupen neulomista, kertoo Mikkonen. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Opiskelijoilta on saatu paljon palautetta erityisesti siitä, miten hienoa on palata opiston lähiopetukseen pitkän kevään jälkeen.

Esimerkiksi liikunnan, kädentaitojen, kuvataiteen ja musiikin kurssit ovat kiinnostaneet.

– Selvästi on tullut esille, että kansalaisopiston lähiopetusta on todella odotettu, ja miten tärkeää opiston kurssitoiminta on monelle ihmiselle, kertoo rehtori Tomi Kangas.

Useat kurssit ovat täynnä, mutta toisaalta joillakin kursseilla on täyttä sen vuoksi, että koronasäännösten takia maksimiopiskelijamääriä on jouduttu laskemaan.

Esa Vainio, Anne-Maria Pilppula ja Touko Toivola ovat iloisia perinnepuukkokurssin jatkumisesta. Rehtori Tomi Kangas seurasi tyytyväisenä opiskelijoiden intoa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Vakka-Suomen opistossa on perustettu viime keväänä oma etäopetusosasto. Siellä on ollut tarjolla muun muassa kielikursseja, tietotekniikan ja ohjelmoinnin kursseja, lintukurssi, ensiapukurssi ja useita liikunnan ja joogan kursseja.

– Yleinen tunnelma on hyvin positiivinen ja innostunut, mutta joidenkin yksittäisten ihmisten osalta on nähtävissä, että aivan kaikki eivät vielä uskaltaudu mukaan lähiopetukseen. Jotkut saattavat pelätä, että ovat jääneet jälkeen opetuksessa, kun ovat olleet poissa.

Rehtori Tomi Kangas arvelee, että matkustuksen vähentyminen puolestaan näkyy innossa kieltenopiskelua kohtaan.

Naantalissa tiukka maskisuositus ja pienemmät ryhmäkoot

Rehtori Erja Launiala Naantalin opistosta kertoo, että heillä kurssi-ilmoittautumisia on tälle syksylle noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin edellisenä niin sanottuna normaalisyksynä 2019.

Kursseja on yhteensä noin 230. Ryhmäkokoja on pienennetty, jotta turvavälit voidaan pitää.

– Suosittelemme kaikille yli 12-vuotiaille maskin käyttämistä ja huolehdimme hyvästä hygieniasta. Täysiä kursseja on useitakin, koska ryhmäkokoja on pienennetty. Lisäksi ihmiset ovat olleet innostuneita etenkin liikunta- ja joogaryhmistä. Tänä syksynä lasten- ja nuorten kuvataidekoulussa on ennätysmäärä oppilaita ja monet ryhmistä ovat täynnä.

Moldovasta lähtöisin oleva Dumitru Portaresco tekee koristeveistotöitä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Launialan mukaan eniten katoa on ollut vieraiden kielten opiskelussa. Hän ei tiedä, johtuuko tämä pelkästään koronasta.

– Opiskelijat ovat olleet innostuneita ja kiitollisia, että opistotoiminta on käynnistynyt ja on päästy tuttujen harrastusten pariin.

Veijo Jalo tekee puutyöpiirissä vakkoja. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Osallistumisinto ei ole laantunut Turun työväenopistossa

Turun suomenkielisessä työväenopistossa on huomattu, että oppilaita on enemmän kuin viime syksynä. Ilmoittautumista kursseille pantattiin viime hetkeen, kun oppilaat tarkkailivat koronatilannetta.

Rehtori Sanna Orusmaa kertoo, että etäopetus on vahvistanut asemaansa, mutta ei missään tapauksessa syrjäyttänyt lähiopetusta. Lähiopetus on edelleen vahvin opetuksen muoto.

– Moni innokas oppilas ja opettaja on antanut palautetta, kuinka upeaa on jälleen saada opiston kurssit lähiopetukseen ja talo täyteen vauhtia!

Touko Toivolan puukko on lopulta valmis. Sen työstäminen keskeytyi koronan aiheuttaman opintotauon vuoksi. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Täysiä kursseja Turun työväenopistossa on reilusti yli sata ja kaiken kaikkiaan kursseja on alkamassa lähemmäs 500.

Lähiopetus pyörii liki samalla tasolla kuin ennen korona-aikaa. Verkkokursseja on lisätty tarjontaan kolminkertainen määrä aikaisempaan verrattuna.

– Meillä on myös hybridikursseja, joissa osa kerroista kokoonnutaan opistolla ja osa käydään etänä, verkon välityksellä. Osallistumisinto ei näytä laantuneen, vaikka korona on rajusti jyllännytkin, pohtii Sanna Orusmaa.

