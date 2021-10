Tälle konttorille väkeä vetävät huippukokki ja toimistokoirat – lähityön lisääntyminen pakottaa yritykset pohtimaan tilaratkaisujaan

Viestintätoimisto Mellakka Helsingin toimitusjohtaja Santtu Parkkonen avaa oven Merikorttelin vanhan tehdasrakennuksen neljännessä kerroksessa.

Avarassa aulatilassa on vastaanotto ja heti sen vieressä avokeittiö, jossa huippukokki Peppi Aralehto valmistaa päivän lounasta, kasviskaalikääryleitä kastikkeineen.

Ikkunoista avautuisi merinäkymä, jos talo ei olisi parhaillaan julkisivuremontissa.

Mellakka Helsinki on osa N2-konsernia, jolla on Punavuoren ytimessä kaikkiaan 1 800 neliötä toimitilaa.

60 työntekijälle tilaa on siis paljon, mutta sitä tarvitaan lisää. Mellakka Helsinki on perustanut tänä syksynä kaksi uutta yritystä. Niiden vaatima lisätila löytyy sopivasti samasta kerroksesta toisen yrityksen jäljiltä tyhjilleen jääneestä kulmasta.

Mellakka Helsingin työntekijä Jessica Benissan työskentelee mieluummin konttorissa kuin kotona. Kuva: Paula Tiainen / Yle

– Meillä on tällä hetkellä kasvava tilantarve ja itse asiassa tilanne, että viisi työntekijää on ilman työpistettä, koska toimistokalusteiden saatavuudessa on ollut ongelmia, Parkkonen manaa.

Suurin osa Mellakan työntekijöistä tekee nyt lähityötä toimistolla. Esimerkiksi Jessica Benissan kertoo tekevänsä työt mieluummin konttorilla kuin kotona.

– Täällä on helpompi keskittyä työhön. Lisäksi luovat ideat syntyvät mielestäni paremmin kasvokkain kuin etäpalavereissa.

Moni yritys pohtii nyt valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymisen kynnyksellä työnteon pelisääntöjä ja toimitilaratkaisuja.

Mellakka Helsinki ei ole tehnyt linjausta esimerkiksi etä- ja lähityön jakautumisesta työntekijää kohden. Toimistolle saapumiselle on kuitenkin tiukat reunaehdot: kaksi rokoteannosta, sairastettu korona tai tuore negatiivinen testitulos esimerkiksi toimitilassa tarjolla olevista pikatesteistä, Parkkonen huomauttaa.

Hybridimalli vaatii uusia pelisääntöjä ja tilaratkaisuja

Suomessa 370 000 toimistoneliötä omistava Technopolis kertoo toimitilojen kysynnän kääntyneen tänä syksynä kasvuun pitkän hiljaiselon jälkeen. Yhtiöllä on Suomessa toimitiloja pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella ja Oulussa.

Myös Sponda ja YIT vahvistavat sekä liike- että toimitilojen kysynnän kasvun.

– Nyt on aistittavissa se, että yhteiskunnassa ja yrityksissä aletaan katsoa eteenpäin. Mietitään, miten tulevaisuudessa eletään, toimitaan ja tehdään töitä, Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli luonnehtii.

Pullin mukaan yritykset ovat pääosin luopuneet ajatuksesta, jossa mahdollisimman paljon työntekijöitä sullotaan mahdollisimman vähiin neliöihin.

Joillekin yrityksille oma toimitila on brändin osa. Esimerkiksi Solar Films toimii omistamassaan, suojellussa rakennuksessa Lauttasaaressa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Ihmiset näyttäisivät tarvitsevan paitsi entistä enemmän tilaa ympärilleen, myös paikkoja toistensa kohtaamiseen.

– Henkilökohtaisesti ajatellen vaikuttaa siltä, että patoutunutta tarvetta nähdä ja toivottavasti pian myös halata kollegaa on paljon, Pulli miettii.

Moni yritys pohtii parhaillaan niin sanottua uutta normaalia, eli työnteon pelisääntöjä ja toimitilaratkaisuja.

Esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:lle valmistui uudet tilat juuri pandemian kynnyksellä toissa keväänä. Yhtiöllä on Suomessa 2 100 työntekijää, joista Espoossa 1 400.

Tästä määrästä noin kolmasosa työskentelee niin sanotuissa kokeellisissa toiminnoissa ja laboratorioissa. He ovat olleet koko pandemian ajan lähityössä.

Toimistojen henkilökunta on juuri palannut etätöistä hybridimalliin, eli noin puolet työajasta tehdään toimistolla ja puolet etänä. Käytännöt sovitaan tiimeittäin.

VTT on itse asiassa toteuttanut erilaiset työmuodot ja tiimien väliset tapaamiset mahdollistavaa monitoimitilamallia jo ennen pandemiaa.

– Nyt sitten mietitään, miten tästä hybridimallista saadaan paras hyöty irti. Totta kai hyödynnetään teknologiaa, mutta täytyy myös opetella pois esimerkiksi liian täysistä etäpalaveripäivistä, VTT:n henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto antaa esimerkin.

Solar Filmsin toimistolla työskennellään kahdessa kerroksessa. Suojeltuun rakennukseen ei saa tehdä kiinteitä rakenteita. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Esimerkiksi Neste kertoo aloittavansa Espoon pääkonttorilla kokeilun, jossa selvitetään erilaisten tilaratkaisujen toimivuutta tulevaisuuden muuttuvassa työympäristössä.

K-ryhmän Tampereen palvelukeskus ja aluetoiminnot muuttavat pian uusiin tiloihin, joiden suunnittelussa hybridityömalli on pystytty huomioimaan suunnittelusta lähtien.

SOK:n toimistoissa on palattu hybridityömalliin lokakuun alussa. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan toimistotiloihin Helsingissä ja Kajaanissa tulee muutoksia, kun SOK ottaa käyttöön uusia fyysisiä ja virtuaalisia työskentelytiloja.

Hybridityöskentely näyttäisikin tulleen jäädäkseen.

– En usko, että koskaan enää palataan täysin konttorille, eikä toisaalta täysin etäänkään, vaan hyödynnetään joustoa, VTT:n Kirsi Nuotto arvioi.

Solar Filmsin toimistorakennus Helsingin Lauttasaaressa. "Emme lähde täältä koskaan mihinkään. Jos tarvitsemme lisätilaa, vuokraamme sitä muualta", yhtiön omistaja ja vastaava tuottaja Markus Selin kommentoi. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Muutos on iso, vaikka joillain aloilla etätyötä on tehty paljon jo ennen pandemiaa, Technopoliksen toimitusjohtaja Niko Pulli muistuttaa. Hänen mukaansa esimerkiksi tietotyötä on tehty Pohjoismaissa etänä jo pitkään.

– Osittain siksi tähän uuteen tekemiseen on varmaan pystytty hyppäämään niin nopeasti. Silti hyvin suunnitelluille ja hyvin tehdyille toimistoille on edelleen tarvetta. Kyllä toimiston pitäisi mielestäni aina olla kotia houkuttelevampi työntekopaikka.

Työkavereiden kanssa syöty lounas peittoaa kodin pikapöperöt

Mellakka Helsingin toimistolla koiranpentu Nacho järsii kokoushuoneen tuolin jalkaa ja ihmistenkin lounasaika lähestyy. Parkkonen päästää Nachon moikkaamaan vierasta.

– Hän on meidän toimistokoiraperheen uusin jäsen. Meille ei oikeastaan edes pääse töihin, jos ei tykkää koirista, toimitusjohtaja Santtu Parkkonen vitsailee.

Nacho-koira on Mellakka Helsingin "toimistokoiraperheen" uusin jäsen. Uni maistuu emännän palaverissa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Kun kello lyö 12, lounastiskille ilmestyy heti nälkäisten ihmisten jono konttorin sopukoista. Työkaverit, viihtyisä toimisto, ruoka ja ne koirat ovat ainakin Parkkoselle painavia syitä saapua konttorille.

– Itse koen ruuanlaiton aika raskaaksi, ja se, mitä kotioloissa etätöissä tulee syötyä, ei välttämättä ole kovin laadukasta. Meillä on myös aika vahva perhehenki tässä yrityksessä. Onneksi nyt olemme päässeet toimistolle aika pitkälti takaisin.

