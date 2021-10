Miinat ovat yhä keskeinen osa Suomen puolustusta – näyttely esittelee vedenalaista sodankäyntiä yli sadan vuoden ajalta

Suomi on miinateknologian kärkimaita. Miinoilla on edelleen suuri merkitys Suomen puolustuksessa. Forssaan on koottu kattava näyttely miinoista ja vedenalaisesta sodankäynnistä.

Sarvimiinat aiheuttivat suurta tuhoa Neuvostoliiton aluksille niiden evakuoidessa joukkojaan saksalaisten piirittämästä Tallinnasta loppukesällä 1941, kertoo Forum Marinumin tutkija Mikko Meronen.