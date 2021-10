Ilmastonmuutos ja Elokapina herättävät keskustelua nyt myös kirkossa – Teemu Laajasalo: "On hienoa, että mietimme millaisen maapallon jätämme lapsillemme"

Helsingin piispa Teemu Laajasalo tuli Ylen pyynnöstä Eduskuntatalon eteen kuvattavaksi paikkaan, jossa Elokapina on viime päivinä pitänyt mielenilmauksiaan.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo tuli Ylen pyynnöstä Eduskuntatalon eteen kuvattavaksi paikkaan, jossa Elokapina on viime päivinä pitänyt mielenilmauksiaan. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Ilmastonmuutos ja Elokapinan toiminta herättävät nyt laajasti keskustelua myös kirkon piirissä. Helsingin piispa Teemu Laajasalo muistuttaa, että ilmastonmuutoskeskustelussa kirkon tehtävä on lisätä myös toivoa.

Viikko sitten Helsingin entinen piispa Eero Huovinen puolusti ympäristöliike Elokapinaa Helsingin Sanomien mielipidesivuilla. (siirryt toiseen palveluun) Huovinen kirjoitti, että Elokapina-liikkeen huolet ovat niin tärkeitä, ettei niitä voida enää sivuuttaa.

Huovinen kertoo Ylelle, että hänestä julkisuudessa huomio on tuntunut kiinnittyvän Elokapinan kohdalla vain häiriöihin, joita se on aiheuttanut. Huovinen kysyykin, olisiko mahdollista keskittyä kysymään, mikä on Elokapinan mielenosoituksen tarkoitus, sisältö ja asia?

– Toivon, että jaksaisimme kuunnella huolia, joita varsinkin nuorilla on ympäristön ja ilmaston suhteen. Ongelmat koskettavat erityisesti heidän tulevaisuuttaan, Huovinen sanoo.

Laajasalo: ilmastonmuutoskeskustelu on kirkolle luontevaa

Helsingin nykyinen piispa Teemu Laajasalo on samoilla linjoilla Huovisen kanssa. Laajasalo pitää väkivallattomia mielenosoituksia tärkeänä keinona ylläpitää demokratiaa.

– Väkivaltaa en hyväksy missään nimessä, mutta ajoittainen katujen sulkeminen on kevyt keino.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo haluaa tuoda ilmastokeskusteluun mukaan myös toivoa. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Ilmastonmuutos ja Elokapinan ymmärtäminen eivät ole ehkä ensimmäisiä asioita, jotka tulevat tavalliselle ihmiselle kirkosta mieleen. Laajasalon mielestä kirkon ja piispojen on kuitenkin luontevaa ottaa osaa ilmastonmuutoskeskusteluun, sillä ilmastonmuutos on kirkon ja teologian ytimessä.

– Kyse on toisaalta Jumalan lahjojen, eli maapallon hoitamisesta, toisaalta taas eettisestä vastuusta, että miten hauraat ja köyhemmät ihmiset saadaan pidettyä mukana. On kristillistä ajatella toisia ihmisiä ja pitää maapallosta huolta, Laajasalo sanoo.

Samaa viestiä on tuonut esiin myös arkkipiispa Tapio Luoma. Arkkipiispa Luoman mukaan ilmastonmuutos on myös hengellinen kriisi (siirryt toiseen palveluun) ja näin ollen se kuuluu suoraan kirkkoon.

Luoma on vaatinut ajattelumme muutosta ihmiskeskeisyydestä luomakuntakeskeisyyteen – ja siinä kirkko voi olla Luoman mukaan suunnannäyttäjä.

Kirkon tehtävä levittää toivoa

Ilmastonmuutoskeskustelu Elokapinan tiimoilta näyttää iskostuneen jo niin syvälle piispoihin, että voisi ajatella kirkon osittain kalastelevan myös jäseniä uudella modernilla viestillään. Piispat vaikuttavat olevan kuitenkin aidosti mukana keskustelussa.

Piispa Laajasalo sanoo, että ilmastonmuutoskeskustelussa kirkon tehtävä on lisätä myös toivoa ja muistuttaa huolettomuudesta.

– Kirkon tulee muistuttaa, että vielä kerran kaikki käy hyvin, että meidän ei tule väärällä tavalla murehtia huomisesta, Laajasalo sanoo.

Eikö tässä nyt ole ristiriita? On hyväksyttyä osoittaa mieltä ja olla huolissaan, mutta se pitää tehdä kepein mielin? Kyse on kuitenkin politiikasta.

Laajasalon mukaan ristiriitaa ei ole.

– Vastuuta pitää kantaa, mutta se ei tarkoita suostumista maailmanlopulla mässäilyyn. Soimaava ja pelotteleva puhe saa aikaan vain lamaannuttavaa ahdistusta. Se ei auta ihmistä eikä luontoa.

Eläkkeellä oleva emeritus piispa Huovinen on sanoissaan suorempi. Hän osoittaa sanansa suoraan myös poliittisille päättäjille.

Huovinen kirjoittaa Ylelle, että hän arvostaa päättäjien työtä Suomessa ja maailmalla ilmastonmuutoksen estämiseksi.

– Mutta enempään kannattaisi pyrkiä. Tähän tarvitsemme kansalaisten ja poliitikkojen vuoropuhelua. Edessä on paljon työtä ja myös vaikeita ratkaisuja.

Elokapinan Eduskuntatalon läheisyyteen jättämä tarra. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Virassa olevan Helsingin piispan Teemu Laajasalon mukaan kirkko ei voi ottaa poliittisesti kantaa edes ilmastokysymykseen, vaan sen pitää olla yksiselitteisesti puoluepolitiikan ulkopuolella.

– Ajattelen, että jotkut eettiset kysymykset ovat kuitenkin luonteeltaan poliittisia. Kirkko ei saa niitä väärällä tavalla varoa. Kirkon motiivin mukanaoloon pitää nousta sisällöstä itsestään.

Toivon tuominen ilmastokeskusteluun on Laajasalon mielestä erityisen tärkeää kirkolle nuorten takia. Vääränlaisesta ahdistavasta lopun aikojen puheesta pitää pysyä kaukana. Lapsia ja nuoria ei pidä Laajasalon mukaan altistaa näköalattomuudelle.

– On hienoa, että mietimme, millaisen maapallon jätämme lapsillemme, mutta meidän tulee myös miettiä, millaiset lapset jätämme maapallolle.

Helsingin piispan Teemu Laajasalon mielestä kirkon on luontevaa ottaa osaa ilmastonmuutoskeskusteluun, sillä ilmastonmuutos on kirkon ja teologian ytimessä. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Oppia kirkon keskushahmosta

Elokapinan nostattamasta mielipiteiden myrskystä piispa Laajasalolla on myös sanottavaa. Laajasalosta on kummallista, että juuri tämä asia jakaa ihmiset.

– Mitä me ymmärrämme toisistamme väärin, että haluamme tästä asiasta painia, Laajasalo kysyy.

Tähän voisimme Laajasalon mukaan ottaa oppia kristinuskon keskushahmosta Jeesuksesta.

– Hän olisi erimielisten kanssa niissä telttakokouksissa, joissa oli väärinajattelevia. Hän istuisi siellä ja kuuntelisi.

