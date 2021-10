Analyysi: Poliitikot lupasivat kitkeä veroparatiisit – mutta tietovuoto Pandoran paperit paljastaa, miten he ryntäsivät itse niiden asiakkaiksi

Tietovuotojen tarinan kaari on tuttu. Kauhistelua, paheksuntaa ja lupauksia veroparatiisien kitkemisestä. Mutta muuttuuko tälläkään kertaa mikään, kysyvät Pandoran papereiden -tietovuotoa tutkineet Ylen MOT-toimituksen toimittajat Minna Knus-Galán ja Jyri Hänninen.

Viimeisen vuoden aikana kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n työskentelysivulle ilmestyi kiihtyvään tahtiin kirjoituksia, joiden otsikoissa oli poliitikko. ”Tšekin pääministeri Andrej Babiš osti linnan Ranskasta”. ”Tony Blair ja Cherie Blair”. ”Asiakirjat paljastavat Ukrainan presidentin sisäpiirin veroparatiisiomistukset”.

Poliitikkojen nimilista kasvoi päivä päivältä pidemmäksi. Lopulta vuodosta löytyi 330 poliitikkoa, joista 35 on nykyisiä tai entisiä valtionpäämiehiä. Se on enemmän kuin missään aikaisemmassa tietovuodossa (siirryt toiseen palveluun).

Ensimmäinen valtava veroparatiisivuoto oli vuonna 2016 julkaistu Panaman paperit. Paljastukset olivat niin suuria, että poliitikkojen oli pakko reagoida asiaan. Päättäjät eri puolilla maailmaa lupasivat kitkeä veroparatiisitalouden.

Mutta mitä lopulta tapahtui?

Päättäjät näyttävät rynnänneen itse veroparatiisien asiakkaiksi. Ehkä he tulkitsivat Panaman paperit mainokseksi hyvistä palveluista.

Kauheaa, sanovat poliitikot

Osa vuodoista löytyneistä poliitikoista on kampanjoinut korruption ja veroparatiisien vastaisilla teemoilla vaaleissa. Joku voisi pitää tätä kaksinaismoralismina.

Peräti kahdeksan maata ilmoitti vain päivä Pandoran papereiden julkistamisen jälkeen aloittavansa viranomaistutkinnan vuodon paljastuksista (siirryt toiseen palveluun). Ja tietenkin poliitikot ympäri maailmaa ryntäsivät julkaisemaan lausuntoja ja antamaan haastatteluita.

Yksi heistä oli Helsingissä maanantaina vieraillut EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Hän lupasi Euroopan unionin puuttuvan verokikkailuun. Mitään varsinaisia keinoja von der Leyen ei kertonut.

Ja mitenpä hän voisikaan kertoa. Hän edustaa koko Euroopan unionia, myös sen jäsenmaata Kyprosta. Pandoran paperit sisältää valtavan määrän tietoja Kyproksesta, joka on etenkin venäläisten suosima veroparatiisi.

Von der Leyenilta sopisi penätä, miten EU ajattelee kitkevänsä Brittiläisten Neitsytsaarten tapaisten verokeittaiten toimintaa, jos se ei saa edes omia jäsenmaitaan kuriin?

Näytelmän juoni on tuttu jo aiemmista vuodoista. Paheksuntaa, tutkintoja, lupauksia nopeista muutoksista. Kunnes tulee seuraava vuoto, joka paljastaa, ettei mikään ole muuttunut.

Mistä Pandoran papereissa on kyse? Uusi tietovuoto Pandoran paperit sisältää lähes 12 miljoonaa salaista asiakirjaa veroparatiisiyhtiöistä pääosin vuosilta 1996-2020.

Tiedot ovat peräisin 14:stä veroparatiisipalveluita myyvästä yhtiöstä.

Tiedot on luovutettu kansainväliselle toimittajajärjestölle ICIJ:lle.

Ylen MOT-toimitus on Suomessa ainoa media, joka on tutkinut tietovuotoa.

Yhteensä vuotoa on tutkinut noin 600 toimittajaa 117 eri maasta. He edustavat noin 150 mediaa.

Veroparatiisit myyvät salaisuutta, parannettavaa löytyy myös Suomesta

Veroparatiisiyhtiöitä ei käytetä vain verokikkailuun, vaan korruptioon, rahanpesuun, terrorismin rahoittamiseen ja muuhun rikolliseen toimintaan. Vuotoaineistossa oli paljon myös rikostaustaisia suomalaisia.

Tämä ei onnistuisi, mikäli veroparatiisiyhtiöiden omistajat olisivat julkista tietoa.

Veroparatiisien myyntivaltti on salaisuuksien säilyttäminen ja niin kauan kuin salaisuudet pitävät, mikään ei muutu.

Brittiläinen toimittaja ja tietokirjailija Oliver Bullough on tutkinut pitkään veroparatiiseja. The Guardian -lehden kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun) hän ehdottaa helppoa ratkaisua Britannialle: kaikkien yhtiöiden todelliset omistajat on kerrottava. Ei poikkeuksia. Piste.

Sama malli sopisi Suomeen.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiöiden osakastiedot ovat Suomessa julkisia – mutta kyse on kuolleesta kirjaimesta. Suomi otti muiden EU-maiden tapaan käyttöön niin sanotun todellisten edunsaajien rekisterin. Se on osa EU-direktiiviä, jolla torjutaan rahanpesua.

Rekisteriin kirjataan yhtiöiden omistajatiedot. Mutta toisin kuin esimerkiksi veroparatiisimaa Luxemburg, Suomi ei tehnyt rekisteristä yleisölle julkista. Rekisterin tiedot ovat lisäksi pahasti puutteellisia.

Kun suomalaiset poliitikot nyt kuorossa paheksuvat Pandoran papereiden paljastuksia, niin voisivatko he ensin hoitaa asiat kotimaassaan kuntoon?

Venäläinen tutkiva toimittaja Roman Anin on tehnyt useita paljastusjuttuja Venäjän valtaeliitin korruptiosta. Hän joutui lähtemään maanpakoon Venäjältä ja työskentelee nykyisin Latviasta käsin. Kuva: Jyrki Ojala / Yle

Oligarkkeja, totta kai

Haastattelimme elokuun loppupuolella Ylen MOT-ohjelmaa varten venäläistä tutkivaa toimittajaa Roman Aninia. Hän elää nykyisin maanpaossa Latviassa.

Aninin perustama tutkivan journalismin verkkomedia iStories on nimetty Venäjällä ”ulkomaiseksi agentiksi”. Venäjän pelätty turvallisuuspalvelu FSB seuraa Aninin liikkeitä.

Anin tuntee Venäjän valtaeliitin korruption. Ehkä hätkähdyttävintä haastattelussa oli se, että Anin ei lainkaan hätkähtänyt vuodon tiedoista.

Kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ analysoi noin 29 000 veroparatiisiyhtiön omistajan. Ison kansallisuusryhmä oli venäläiset – he omistivat vuodosta löytyneistä yhtiöistä lähes 4 500.

Venäläisiä miljardöörejä tietovuodosta löytyy 46 eli enemmän kuin mistään muusta maasta. Roman Aninin näkemys oli lähinnä: totta kai löytyy. Mitä oikein odotitte?

Vuoto paljastaa kuitenkin uutta tietoa siitä, miten Putinin lähipiiriin kuuluvien liikemiesten omistuksia järjestellään ja rahoja liikutellaan. Asiakirjat avaavat ainutlaatuisen näkymän suljettuun ja salaiseen maailmaan.

Mitä tämä meitä hetkauttaa?

Putinin Venäjällä rahat on kannettu veroparatiiseihin ja mehevimmät omistukset on järjestelty Putinin lähipiiriin kuuluville henkilöille, kuten Suomen kansalaiselle Gennadi Timtšenkolle.

Miksi kenenkään Suomessa pitäisi piitata, jos Venäjän energiasektori on korruptoitunut? Siihen on kaksi tärkeää syytä.

Ensinnäkin Suomi ja muu Eurooppa ovat riippuvaisia Venäjän energiasta. Samalla me myös välillisesti ylläpidämme itänaapurin korruptoitunutta järjestelmää.

Toisekseen energia, raha, valta ja korruptio kietoutuvat tiiviisti toisiinsa Venäjällä. Asiantuntijat arvioivat, että Venäjän energiamiljoonia käytetään myös erilaisiin ulkomaan operaatioihin, kuten eurooppalaisten populistipuolueiden tukemiseen.

Tällä on yllättäviä vaikutuksia. Useat populistipuolueet suhtautuvat kriittisesti ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Tämä sopii erinomaisesti myös Kremlille, joka on riippuvainen fossiilisten energialähteiden myynnistä saaduista tuloista.

Tietovuodosta paljastui, että useat Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat järjestelleet salaisia omistuksiaan Monacon ruhtinaskunnassa sijaitsevan veroparatiisipalveluita myyvän yhtiön avulla. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Kremlin viesti: Täällä ei ole mitään nähtävää

Elokuun lopulla Latvian Riiassa kysyimme Aninilta myös, miten hän uskoo Kremlin reagoivan tietovuotoon.

– Voin lyödä vetoa tästä, koska vastaus on aina sama, kun tietovuoto tulee. Kremlin mukaan jutut ovat läntisten tiedustelupalveluiden kuten CIA:n tai Yhdysvaltain ulkoministeriön masinoimia, Anin sanoi.

Anin tiesi mistä puhui.

Vuodon jälkeen Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov kertoi pitävänsä (siirryt toiseen palveluun) julkisuudessa esitettyjä väitteitä “perusteettomina” ja vailla todisteina olevina.

– En nähnyt Putinin lähipiirin piilotettua omaisuutta. Väitteissä ei ole mitään perää, eikä niitä ole syytä tutkia, sanoi Peskov toimittajille Moskovassa.

Jotain uutisarvoista Kreml oli vuodossa kuitenkin nähnyt – Peskovin mukaan Yhdysvallat on maailman suurin veronkierron keskittymä. Käsitys ei ole täysin tuulesta temmattu.

Esimerkiksi Washington Post (siirryt toiseen palveluun) ja ICIJ (siirryt toiseen palveluun)kertoivat laajoissa artikkeleissaan Yhdysvaltojen sisäisistä veroparatiisialueista.

Etelä-Dakotan osavaltiosta on tullut merkittävä veroparatiisialue, joka houkuttelee myös rikkaita ulkomaisia yksityishenkilöitä. ICIJ:n tutkimusten mukaan osavaltioon on kannettu myös rahoja, joiden alkuperään liittyy rikosepäilyjä.

Entäs kun tulee se seuraava vuoto?

Pandoran paperit on vain yksi monista merkittävistä veroparatiiseista tulleista tietovuodoista. Lisäksi Ylen MOT-toimitus on ollut mukana tutkimassa vuotoaineistoja, jotka käsittelevät rahanpesua. Ne liittyvät tiiviisti myös veroparatiisien ja pöytälaatikkoyhtiöiden käyttöön.

Ei ole liioiteltua sanoa, että elämme vuotojen aikaa.

Todennäköisesti muutaman vuoden päästä esillä on uudet paperit, uusi vuoto.

Toivottavasti silloin ei käydä läpi samaa näytelmää, jossa poliitikot kertovat, että nyt vihdoin ongelmaan tartutaan.

