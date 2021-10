Forbes julkaisi maailman rikkaimpien listan – korona-aika on kiihdyttänyt omaisuuksien kasautumista

Maailmalle ahdinkoa merkinnyt – ja yhä jatkuva – koronapandemia ei näytä huojuttaneen rikkaimpien elämää. Kenties päinvastoin. Tästä kertoo se, että talouslehti Forbesin (siirryt toiseen palveluun)vuosittain julkaisema miljardöörien lista on kasvanut uuteen ennätykseen.

Forbes ilmoittaa miljardiomaisuuksien haltijoiden määräksi nyt 2 755 – mikä on 660 enemmän kuin viime vuonna. Uusia raharikkaita on listalla lähes viisi sataa.

Maailmaan leivottiin uusi miljardööri joka 17 tunti, laskee Forbes. Koko joukosta 86 prosenttia onnistui lisäämään omaisuuttaan.

Rikkaimpien kärki ennallaan – ja amerikkalainen

Maailman rikkaimpien kärki on muuttumaton. Ensimmäistä sijaa pitää jo neljättä vuotta verkkokauppa Amazonin perustaja Jeff Bezos, jonka titteli vaihtui tänä vuonna toimitusjohtajasta hallituksen puheenjohtajaksi. Bezosin omaisuus on Forbesin mukaan 177 miljardia dollaria ( noin 152 miljardia euroa ).

Elon Muskin vaurauden taustalla on sähköauto Tesla. Kuva: Patrick Pleul / EPA

Forbesin listalla toisena on Elon Musk. Hänen omaisuutensa perusta – sähköauto Tesla – kertoo sekin tästä ajasta, Bezosin verkkokaupan tavoin. Näitä kahta yhdistää myös tähtien tavoittelu avaruusturismin muodossa.

Yhdysvallat pitää miljardöörien kymmenen kärjessä -listalla lähes ehdotonta yksinvaltaa. Joukkoon mahtuu silti myös Ranskan ja Intian edustaja.

50 rikkaimman joukossa kymmenen kiinalaista

Kiina on kuitenkin nousussa myös Forbesin listalla. Sille päässeistä uusista tulokkaista peräti pari sataa on peräisin Kiinasta tai Hong Kongista.

Maailman viidenkymmenen rikkaimmain miehen joukkoon kuuluu kymmenen kiinalaista. Määrää voi pitää merkittävänä – kun kyse on kommunistisen puolueen hallitsemasta maasta.

Kiinan vauraus on nostanut runsaasti kiinalaisia maailman rikkaimpien ihmisten listalle. Kuva: Wu Hong / EPA

Kommunismin on parhaiten osannut kääntää edukseen maailman kolmanneksitoista rikkain henkilö, Zhong Shanshan, joka johtaa Nongfu Spring -nimistä pullovesiyritystä.

Hänen kannoillaan on Ma Huateng, jonka valtakuntana on kiinalainen internet-jätti Tencent Holdings.

Näiden kummankin – kuten monen muunkin listatun - rikkauksien lisääntymistä osoittavat janat näyttävät kuluneen koronavuoden osalta yläviistoon.

Venäjän pohjoinen teräs ruosteessa

Venäläinen varallisuus, jonka käyttöön myös Pandoran-papereiden paljastuminen on kiinnittänyt huomiota, tulee sitävastoin takamatkalta.

Yhtään venäläistä ei noussut maailman 50 rikkaimman ihmisen joukkoon Forbesin listalla. Kuvassa tehdasalue Venäjällä. Kuva: Alexei Reznichenko / AOP

Forbesin listan äveriäin venäläinen, Aleksei Mordashov, on sijalla 51. Hänen kaksinumeroinen 29 miljardin dollarin kokoinen omaisuutensa on sijoitettuna Severstal-yhtiöön, jonka nimi viittaa pohjoiseen teräkseen.

Trump tippui rikkaimpien amerikkalaisten kerhosta

Siinä missä moni isorikas on onnistunut lisäämään omaisuuttaan, on pudonneiden listalla yksi tunnettu nimi ylitse muiden. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on nyt sijalla 1299.

Yhdysvaltain entinen presidentti, liikemies Donald Trump on pudonnut 400 rikkaimman amerikkalaisen listalta. Kuva: AOP

Trumpin taloudellisen tappio kitkeryyttä lisää se, että ensi kerran neljännesvuosisataan hän ei yltänyt neljän sadan rikkaimman amerikkalaisen joukkoon (siirryt toiseen palveluun). Forbes arvioi tämän omaisuudeksi 2.5 miljardia dollaria.

Forbesin arvion mukaan tämä johtuu siitä, että korona-aika on suosinut teknologia-osakkeita ja kryptovaluuttoja, mutta kiinteistöihin perustuvat omaisuudet - kuten Trumpin - ovat vastatuulessa.

Suomalaisia on Forbesin listalla seitsemän. Varakkain heistä on Kone-yhtiön pääomistaja Antti Herlin, joka nousee listalla sijalle 404. Sama yritys on myös kolmen muun Forbesin mainitseman suomalaisen taustalla.

