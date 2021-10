Professori antaa vinkin poliitikoille: "Kierrättämisen suunnittelu kannattaisi aloittaa nyt eikä sitten kun pihalla on sadan metrin vuori"

– Me tulemme tarvitsemaan hyvin paljon uusia mineraaleja ja metalleja, ja niiden louhiminen aiheuttaa luontovaikutuksia. Mutta yhtä kriisiä emme voi ratkaista siten, että syöksyisimme toiseen. Kun teemme ilmastotoimia meidän pitää huomioida luonnon monimuotoisuus.

Näin sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar, kun häntä pyydetään punnitsemaan Eurooppaan vuoteen 2030 mennessä rakennettavien kymmenien tuhansien tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia luonnolle.

Sekä Pantsar, että LUT-yliopiston energiatekniikan professori Esa Vakkilainen puhuivat tiistai-illan A-studiossa kiertotalouden puolesta.

– Meidän pitää parantaa materiaalien tuottavuutta. Meidän pitää myös siirtyä kohti kiertotaloutta, jossa hyödynnettäisiin niitä materiaaleja, joita on yhteiskunnassa. Ettei tarvittaisi uusia metalleja ja mineraaleja niin paljoa, Pantsar sanoo.

Nykytilanteessa aurinko- ja tuulienergian rakentamiseen tarvittavia raaka-aineita tuotetaan huonoissa oloissa kehittyvissä maissa.

– Kestävä ja eettinen ratkaisu on se, että me itse yritämme tuottaa ne raaka-aineet, jotka me tarvitsemme. Ei sillä tavalla, että kun tämän raaka-aineen tuottaminen on saastuttavaa niin annetaan se sitten kiinalaisille, intialaisille tai afrikkalaisille, Esa Vakkilainen toteaa.

Vakkilaisen mukaan kiertotalouden toteutumisessa ei olla kovin pitkällä.

– Poliitikoille vinkiksi, että voi sen kiertotalouden suunnittelun ja sen miten kierrätetään, aloittaa jo nyt, Ei kannata aloittaa vasta sitten kun niitä on tuolla jossain pihalla semmoinen sadan metrin vuori ja ihmetellään, että mitähän näille nyt tehdään.

– Tuulivoiman lapoja ja tuulivoiman rakenteita ja aurinkopaneeleja, kyllä niille voi jo ruveta suunnittelemaan, että miten nitä tehdään ja sitä pitäisi sitä työtä aloittaa.

