Oletko kokeillut etätyötä luonnossa metsän keskellä? Se on Lahdessa mahdollista, mutta ilkivalta riepoo metsiin pystytettyjä etätyöpaikkoja

Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Viestintäpäällikkö Saara Piispanen kertoo, että monet suhtautuivat ajatukseen metsätyöpisteistä aluksi hieman skeptisesti, mutta sittemmin käsitykset ovat muuttuneet.

– Kun ihmiset ovat päässeet itse testaamaan työskentelyä luonnossa niin se on kyllä muuttanut heidän suhtautumistaan. Ihmiset ovat olleet tosi innostuneita kokeilemaan näitä.

Piispanen kertoo, että työpäiviin kaivataan aidosti piristystä, kun sisällä ja kotitoimistoilla ollaan niin paljon. Tutkimusten perusteella jopa 15 minuuttia luonnon keskellä riittää siihen, että stressitasot hieman laskevat, sanoo Piispanen.

– Täällä on ollut ihmisiä töitä tekemässä usealla pisteellä. Sosiaalisen median perusteella täällä on tosi moni käynyt töissä. Monet laittavat esimerkiksi Instagramiin kuvia työskentelystään etäpisteellä.

Lapakiston luonnonsuojelualueen metsäpiste tarjoaa upean maiseman käyttäjälleen. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Ilkivalta voi tuhota hyvän idean

Valitettavasti luonnossa sijaitsevat etätyöpisteet ovat kärsineet myös ilkivallasta. Radiomäen etäpistettä on jo kertaalleen paikkailtu ja tuoreimpana vahinkoja on kärsinyt myös Lanupuiston piste. Tämän johdosta esimerkiksi käyttäjien toivomia latausasemia ei ole työpisteille hankittu.

Kännyköiden ja tietokoneiden lataus olisi ollut mahdollista toteuttaa aurinkopaneeleilla, mutta siitä on toistaiseksi luovuttu.

– Todella valitettavaa kun halutaan tehdä tällaista kivaa juttua ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi kaikille kaupunkilaisille.

Saara Piispanen uskoo, että ilkivallasta huolimatta tällaisille luonnossa sijaitseville etätyöpisteille on kysyntää myös jatkossa. Tulevaisuudessakin etätyöpäivänä työskentely luonnossa metsän keskellä voi olla houkutteleva vaihtoehto.

– Ehdottomasti. Me uskotaan, että monimuotoinen työskentely on tullut jäädäkseen. Ihmiset tekevät jatkossakin töitä eri tavoilla ja erilaisissa paikoissa. Se on tulevaisuutta.

Lahden etätyöpisteet sijaitsevat Radiomäellä, Lanupuistossa, Mustankalliolla, Tapanilassa ja Lapakiston luonnonsuojelualueella (siirryt toiseen palveluun).

Lanupuiston etäpisteestä on viety hihnat ja rikottu tason yläkansi. Olavi Lanun patsas Keko taustalla. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Mustankallion mäen etätyöpiste. Työpisteet kiinnitetään puihin hihnoilla. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle