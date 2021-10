Yli 100-vuotias sotilassairaala muuttuu loft-asunnoiksi, jotka viedään jo käsistä – vanhasta varuskunnasta keskellä kaupunkia tuli himoittu asuin- ja työpaikka

Rakuunamäen kupeessa entisessä Lappeenrannan varuskuntasairaalassa on menossa täysremontti.

Kiinteistökehitysyhtiö Rakuuna group osti 130 vuotta vanhan rakennuksen Senaatti-kiinteistöjen järjestämän nettihuutokaupan kautta 322 000 eurolla vuoden 2020 lopulla.

Lappeenrannan Sairaalanmäellä sijaitseva rakennus toimi varuskuntasairaalana aina vuoteen 2018. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Rakennukseen on tulossa 9 loft-tyyppistä asuntoa, jotka kaikki on jo varattu. Rakuuna groupin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Partinen on tyytyväinen vuosi sitten tehtyihin kauppoihin.

– Niistä tulee äärimmäisen hienoja, kun asunnoissa on neljän metrin huonekorkeus. Lisäksi hyödynnetään vanhaa hienoa julkisivua, joka on museoviraston suojeluksessa, kertoo Tuomas Partinen.

Varuskuntasairaala sijaitsee niin sanotulla SairaalanmäelläLappeenrannan vanhan varuskunta-alueen, Rakuunamäen kupeessa.

Varuskuntasairaalan upeat holvikaarikatot säilytetään remontin yhteydessä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Sairaalanmäen sotilassairaalan toiminta alkoi 1890-luvulla. Kulkutautivaara oli yksi syy, miksi sairaala rakennettiin kasarmialueesta erilleen.

Rakennus toimi varuskuntasairaalana aina vuoteen 2018 saakka. Se on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut sotilassairaala.

Varuskuntasairaalaan rakennetaan 9 asuntoa, jotka ovat kooltaan 24 - 113 neliömetriä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Rakuunamäen kasarmialue perustettiin 1880-luvulla, jolloin Lappeenrannan rakuunarykmentti aloitti toimintansa. Upseerikerho oli yksi Rakuunamäen ensimmäisistä rakennuksista. Se otettiin käyttöön vuonna 1891. Nykyisin se toimii ravintolana.

Ensimmäiset kivi- ja puurakennukset valmistuivat vuonna 1893 ratsuväkeä varten. Upseerien asuinrakennukset olivat tiili- ja puurunkoisia, ja sotilaskasarmirakennukset ja sairaala rakennettiin punatiilestä.

Rakuunamäen monet vanhat punatiilitalot ovat toimistokäytössä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Rakuunamäki oli Suomen puolustusvoimien aluetta vielä 1990-luvun alkupuolelle saakka, eikä ulkopuolisilla ollut asiaa liikkua siellä.

Lappeenrannan kaupunki osti osan Rakuunamäestä vuonna 1996. Siitä alkoi Rakuunamäen kehittäminen ja kaavoittaminen.

Rakuunamäen pohjoispuolella on uudisrakennuksia, jotka on rakennettu 2000-luvulla vanhaa rakennustyyliä jäljitellen. Kuva: Lappeenrannan kaupunki

Koko Rakuunamäki rakennuksineen ja kulkuväylineen ei ole paljoakaan muuttunut ulkoisesti siitä ajasta, kun kesällä 2018 viimeisetkin Maasotakoulun osastot muuttivat pois Lappeenrannan Leirikentälle. Rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja niistä on pidetty hyvää huolta.

Museovirasto on suojellut rakennusten julkisivut. Kevyen liikenteen väyliä on lisätty ja puita on istutettu muun muassa Rakuunamäen keskellä olevan Adolf Ehnroothin aukion ympärille.

Vanhoja rakennuksia, kuten kasarmeja, hevostalleja ja varastoja, on rakennettu asuinkäyttöön sekä toimistotiloiksi. Alueella on myös uusia rivi- ja kerrostaloja, jotka on rakennettu 2000-luvulla vanhaa rakennustyyliä jäljitellen.

Nyt Rakuunamäki on yksi Lappeenrannan trendikkäimmistä kaupunginosista, jossa asuu 750 asukasta. Alueella työskentelee päivittäinlähes 500 ihmistä.

Päivittäin Rakuunamäellä käy töissä lähes 500 ihmistä. Tässä rakennuksessa sijaitsi aiemmin varuskunnan ruokala. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Senaatti-kiinteistöjen mukaan Rakuunamäellä on enää yksi toimistorakennus myymättä.

Vanhat varuskunta-alueet ovat haluttuja

Vanhat varuskunta-alueet eri puolilla Suomea on saatu myytyä nopeassa ajassa ja ovat löytäneet uudet ostajat jotka ovat kehittäneet alueita edelleen, kertoo Senaatti-kiinteistöstä kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius.

– Vanhat kasarmirakennukset ovat varsin helposti muunnettavissa uusiin käyttötarkoituksiin. Myös alueen historia on yksi myyntivaltti, kertoo Otto Virenius.

Tuomas Partisella on myös teoria, miksi vanhat varuskuntarakennukset ovat haluttuja

Tuomas Partisen mukaan uudet asukkaat pääsevät muuttamaan remontoituun rakennukseen ensi kesänä. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

– Tuollaisia hienoja rakennuksia ei enää rakenneta. Ne ovat osaltaan uniikkeja.

Kasarmirakennuksesta persoonallinen hotelli

Alueen vanhimmat punatiilestä rakennetut kiinteistöt ovat säilyneet hyvin. Katja Ahola osti 110 vuotta vanhan kasarmirakennuksen ja perusti siihen hotellin vuonna 2019.

Hotelli Rakuunan sisätiloissa on säilytetty myös paljon vanhaa kasarmiajan henkeä, kertoo hotellinomistaja Katja Ahola. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

– Ilman historiaa emme olisi täällä. On valtavan hieno mahdollisuus avata yksi historiallinen kasarmirakennus suurelle yleisölle, kertoo hotellinomistaja Katja Ahola.

Hotellissa on säilytetty vanha sotilasmajoitustunnelma. Halutessaan asiakas voi valita huoneeksi vaikkapa kuuden hengen armeijahenkisen tuvan tai marsalkkasviitin.

