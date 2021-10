Ilmari Pensala, 17, istuu Elokapina-mielenosoituksessa – vanhemmat tukevat tien reunassa, maksavat sakot ja hakevat putkasta tarpeen vaatiessa

Tuomas Pensala sai tietää uutiskuvasta, että poliisi on pippurisumuttanut Ilmaria. Hän tunnisti poikansa tämän repun ja housujen perusteella.

Tuomas Pensala sai tietää uutiskuvasta, että poliisi on pippurisumuttanut Ilmaria. Hän tunnisti poikansa tämän repun ja housujen perusteella. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

17-vuotias Ilmari Pensala kiinnostui Elokapinasta ensimmäisen kerran yhdeksännellä luokalla. Liikkeen toimintaan osallistuminen huoletti vanhempia alkuun. Nyt lihansyönti on vähentynyt, ja Pensalat tukevat lastaan aktivismissa.

Lokakuu, 2020: noin viisikymmentä henkeä istuu Unioninkadulla ja vaatii Suomen hallitukselta ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Jossain vaiheessa nämä Elokapinan mielenosoittajat päättävät levittäytyä Unioninkadulta Kaisaniemekadulle.

Poliisi käskee mielenosoittajia siirtymään, mutta nämä jäävät paikalleen.

Mukana on ensimmäistä kertaa kansalaistottelemattomuutta harjoittava lukiolainen Ilmari Pensala, 17. Kyseessä on myös ensimmäinen kerta, kun Ilmari kokee, miltä pippurisumute tuntuu kasvoilla.

Ilmarin isä, Tuomas Pensala, viettää tällä välin aikaa tyttärensä ja tämän ystävän kanssa uimahallissa. Uiminen jää kuitenkin lyhyeen, kun ystävä loukkaa itsensä.

Pian Tuomas saa kuulla myös perheen keskimmäisen lapsen loukanneen kätensä jalkapallo-ottelussa. Matka jatkuu röntgenkuvauksiin.

Päivän kolmannesta epäonnesta Tuomas lukee poikkeuksellisesti uutisista.

– Katselin lääkäriasemalla kuvaa, jossa poliisi sumuttaa suoraan päin ihmisiä. Siinä oli vähän muita ylempänä henkilö, jonka pää ei näy sumupilvestä ollenkaan. Sitten katsoin, että hetkinen, tuolla tyypillähän on Ilmarin reppu ja housut. Tuohan on Ilmari, Tuomas muistelee.

Hän on aiemmin päivällä käynyt katsomassa poikaansa mielenosoituksessa, mutta nyt Ilmariin ei enää saa yhteyttä. Huoli oman pojan hyvinvoinnista nostaa heti päätään.

– Mitä tuo sumu tekee, kun sitä ruiskuttaa noin läheltä silmiin?

Pian poliisi soittaa Tuomakselle, joka saa huojennuksekseen tietää, että Ilmarilla ei ole vakavia vammoja.

Päivä jatkuu siis putkavierailulla, jossa Tuomas maksaa poikansa sakot – noin 42 euroa, onhan Ilmari alaikäinen, jolla on nollatulot.

Kotimatka ajetaan auton ikkunat auki, jotta pippurisumutteen katku ei tuntuisi nenässä.

Ilmari Pensala oli henkisesti valmistautunut kiinniotetuksi tulemiseen, mutta pippurisumute tuli hänelle yllätyksenä mielenosoituksessa lokakuussa 2020. Kuva: Lukijan kuva

Kaisaniemenkadun sumutuksesta on kulunut nyt noin vuosi, eikä kansalaistottelemattomuus jäänyt hänellä siihen. Lähiaikoina Ilmari on ollut mukana tukkimassa Helsingin Mannerheimintietä.

Miten Pensalan perhe on päätynyt tilanteeseen, jossa päivään kuuluu välillä yhden perheenjäsenen noutaminen putkasta?

Kuuntele Takaisin Pasilaan -podcastista, mitä Ilmari ja Tuomas ajattelevat Elokapinaan kohdistuvasta kritiikistä, ja millaisia keskusteluja heillä on kotona käyty

Elokapina sulki Helsingin valtaväylän Mannerheimintien kahdesti osana viime viikolla alkanutta mielenilmausta, ja jälleen alkoi raju keskustelu ilmastoliikkeen toimintatavoista. Lukiolainen Ilmari Pensala oli yksi kadun sulkeneista ihmisistä, ja isä Tuomas oli mukana.

Elokapinan keinot epäilyttivät vanhempia alkuun

Yhdeksännellä luokalla Ilmari kiinnostui ilmastoaktivismista. Häneen vetosivat erityisesti Fridays for Future- liikkeen perustaja Greta Thurnbergin puheet sekä ympäristöjärjestö Greenpeace.

– Aloin miettiä, että miksi näitä juttuja ei ole kerrottu minulle. Miksi en tiedä tätä? Miksi kaikki eivät tiedä, että valtio ei tee tarpeeksi ilmastonmuutoksen eteen? Ilmari kertoo.

Kaverin kautta Ilmari tutustui Elokapinaan, ja kävi pahimpien korona-sulkujen jälkeen liikkeen perehdytyskurssin.

Mikään itsestäänselvyys Ilmarin osallisuus Elokapinan toiminnassa ei kuitenkaan ollut, sillä Elonkapinan toimintatapoihin kuuluu myös kansalaistottelemattomuus.

Tämä herätti huolta Ilmarin vanhemmissa.

– Kiinniottaminen huolestutti, ja viekö tällaiset toimintatavat keskustelua eteenpäin. Tai tuleeko putkaan joutumisesta jotain merkintöjä ja sulkeeko se pois jotain tulevaisuuden polkuja, Ilmari kertoo kotona käydyistä keskusteluista.

– Asia on ilman muuta tärkeä ja hyvä, ja kaikki tuki sille. Alussa juuri mietittiin, että onko tämä se oikea tapa ja palveleeko se tarkoitusta. Nämä olivat ne ensimmäiset reaktiot, Tuomas sanoo.

Tuttavaperhe vakuutti Ilmarin vanhemmat aktivismin keinoista

Kansalaistottelemattomuudesta käytiinkin Pensalan perheessä useita keskusteluja. Ilmari oli kuitenkin vakaasti päättänyt osallistua mielenilmauksiin.

– Voidaan keskustella aiheesta, mutta olen silti menossa osoittamaan mieltäni, Ilmari kertoo ilmaisseensa itseään.

Vanhemmat selvittivät Ilmarin kanssa yhdessä, millaisia rajoja ja riskejä aktivismiin liittyy. He kääntyivät tässä vaiheessa myös erään aktivisimia harjoittavan tuttavaperheensä puoleen.

Tuttavaperheen kanssa Pensalat kävivät keskustelua kansalaistottelemattomuuden pitkästä historiasta ja sen hyödyistä.

Nämä keskustelut antoivat paljon uutta tietoa ja ymmärrystä aktivismista, ja Ilmarillekin heltisi vanhempien siunaus osallistua mielenosoituksiin.

Elokapina herättää keskustelua somen lisäksi Tuomaksen työpaikalla

Elokapinan toimintapa on herättänyt Pensalan perheen lisäksi keskustelua niin sosiaalisen median alustoilla kuin mediassa.

Esimerkiksi kansanedustaja Mikko Kärnä twiittasi:“Liikkeen toimintatavat muistuttavat kyllä järjestäytynyttä rikollisuutta, jopa terrorismia”, ja Iltasanomien pääkirjoituksessa liikkeen toimintatapoja kuvailtiin "äärikeinoiksi".

Keskustelu on pyörinyt pitkälti liikkeen toimintatavoissa sen vaatimusten sijaan.

Ilmari Pensala ja hänen isänsä Tuomas Pensala keskustelivat alkuun paljon siitä, onko kansalaistottelemattomuus oikea tapa saada muutoksia aikaan. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Tuomaksen tai Ilmarin lähipiireissä kommentit ovat kuitenkin pysyneet kannustavina, joskin Tuomas on käynyt työpaikallaan keskusteluja Elokapinan toiminnasta.

– Keskustelut ovat olleet sellaisia, että Elokapinan viestiä ei ole kuunneltu. Kysytään, että miksi ne vastustavat yksityisautoilua – no eiväthän he vastusta. Miksi he eivät käy kouluja, pyri valta-asemaan ja sitten vaikuta asioihin? Mutta meidän sukupolvemme olisi jo pitänyt toimia. Nyt alkaa olla liian myöhäistä. Tässä vaiheessa heiltä kuitenkin yleensä loppuu mielenkiinto keskustelun jatkamiseen, Tuomas kuvailee.

Vanhemmat osoittavat tukensa pojalleen Mannerheimintiellä

Vaikka Ilmari on harjoittanut aktivismia noin vuoden, ei huoli ilmastonmuutoksesta ei ole Pensaloilla uutta.

Ennen koronapandemiaa perhe matkusteli jonkin verran ulkomailla ja pyrki suosimaan kasvistuotteita, joskin liharuokiakin kului välillä.

Nyt lihansyönti on vähentynyt heillä entisestään.

Mitään äärimmäistä kokonaisvaltaista elämänmuutosta perhe ei ole kuitenkaan tehnyt, ja Tuomas myöntää perheen kulutustottumuksissa olevan muutoksista huolimatta vielä parantamisen varaa.

Osuvatko Elokapinan vaatimukset ja kritiikki siis myös Pensalan perheen elämäntapaan?

– Sillä tavalla ei, että Elokapinan vaatimukset eivät ole kovin yksilötasoon kohdistuvia, ja se on mielestäni tärkeä pointti. Se on rajallinen määrä, mitä yksilö voi saada valinnoillaan aikaan. Ei sitä vastuuta voi ulkoistaa ihmisille, vaan pitää olla yhteiskunta isolla tavalla mukana tekemässä niitä muutoksia, Tuomas sanoo.

Perheen elämä rullaa eteenpäin melko samalla tavalla kuin ennen – muutaman putkareissun, sakkojen ja ruokapöydässä lisääntyneiden ilmastokeskustelujen höystämänä.

Ilmarin vanhemmat ovat olleet myös Mannerheimintiellä sivussa katsomassa, kun heidän poikansa osoittaa mieltään muiden elokapinalaisten kanssa.

– Mitä enemmän porukkaa, sen parempi. Se tuntuu hyvältä, kun näkee omat vanhemmat siellä, Ilmari kommentoi.

Keskustelu on avoinna 7.10. klo 23 asti.