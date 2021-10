Turun ja Helsingin välisen nopean junayhteyden suunnittelu alkaa – hanke siirtyy Väylävirastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle

Turun tunnin juna nytkähtää eteenpäin. Nopean junayhteyden suunnittelu on nyt siirtynyt Väylävirastolta Turun Tunnin Juna Oy:lle.

Yhtiössä ovat mukana valtion lisäksi Helsinki, Turku, Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja ja Salo. Hankeyhtiö teettää ratasuunnitelmat, joiden pohjalta rakennetaan nopea junayhteys Turun ja Helsingin välille. Ratasuunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuonna 2023.

Hankeyhtiö teettää viisi erillistä ratasuunnitelmaa. Osuudet ovat Espoo–Lohja, Lohja–Salo, Salo–Hajala, Hajala–Nunna ja Nunna–Kupittaa.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että Espoon ja Salon välisen oikoradan suunnittelu on hankkeessa isoin kokonaisuus. Työssä on mukana neljä suunnittelutoimistoa ja sopimusten arvo on yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Turun tunnin juna -yhteyteen on myönnetty myös EU-rahoitusta.

– Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen suunnitteluun on myönnetty tukea yhteensä 50 prosenttia kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 37,5 miljoonaa euroa, kertoo hankeyhtiö tiedotteessaan.

