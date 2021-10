Tässä on Suomen uusi presidentti – Nella Salminen, 16, tuurasi päivän Sauli Niinistöä, mutta muuttuuko maailma siitä yhtään?

Nella Salminen on 16-vuotias IB-lukiolainen, joka vietti keskiviikon Sauli Niinistön työparina.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai täksi päiväksi itselleen työparin, kun helsinkiläinen Nella Salminen hyppäsi päiväksi presidentin paikalle. Päivän tarkoituksena on kuunnella tyttöjä ja antaa esimerkki siitä, että tytöt voivat vaikuttaa asioihin.

Tällä viikolla 70:ssä maassa tytöt valtaavat tuhansia yritysmaailman ja politiikan huippupaikkoja tasa-arvon nimissä, mutta muuttaako se oikeasti mitään?

Kyllä, mikäli helsinkiläiseltä lukiolaiselta, 16-vuotiaalta Nella Salmiselta kysytään. Salminen oli tänään Suomen tasavallan presidenttinä Sauli Niinistön kanssa lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin Girls Take Over -tempauksen kautta.

– Ensinnäkin pääsin keskustelemaan tosi merkittävien tahojen kanssa, kuten itse presidentin ja kansanedustaja Eva Biaudetin kanssa, joka johtaa Naisjärjestöjen keskusliittoa, Salminen kertoo innoissaan.

– Oikeasti tuntui siltä, että he kuuntelivat mitä minulla oli sanottavaa, ja he olivat kiinnostuneita mielipiteistäni. He aikoivat ottaa myös ideoitani käytäntöön.

– Presidentti esimerkiksi kysyi minulta siitä, miten mielestäni tasa-arvo ei toteudu tyttöjen ja poikien välillä. Kerroin hänelle esimerkkejä, ja hän sanoi suoraan ettei ole itse ajatellut näitä asioita.

Nella Salminen valmistautui aamulla lähtöön kotonaan Helsingissä. Kotona Salmista tukivat vanhemmat Jarkko ja Tiina sekä Heppu-koira. Kuva: Silja Viitala / Yle

Salminen kertoo lukeneensa vielä edellisenä iltana Iltasatuja kapinallisille tytöille ja Sankaritarinoita tytöille -kirjoja. Kuva: Silja Viitala / Yle

Heppu olisi voinut lähteä mukaan ja tavata presidenttiparin uuden koiran Oskun, Nelli nauraa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vähän yli yhdeksän Yle Radio Suomi soittaa haastatellakseen Salmista. Planin vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Wendelin ojentaa puhelimen Salmiselle. Kuva: Silja Viitala / Yle

Nellan isä Jarkko Salminen taltioi haastattelun videolle älypuhelimellaan. Kuva: Silja Viitala / Yle

Salmisen päivä presidenttinä alkoi heti aamusta, kun häntä haastateltiin radioon tulevasta päivästä. Hän toivoi, että tytöille olisi enemmän vaikuttamismahdollisuuksia.

– Tyttöjä harvoin osallistetaan päätöksentekoon tai sellaisista asioista päättämiseen, jotka suoraan koskevat heitä. Toivoisin, että tämän päivän jälkeen päättäjät ymmärtäisivät, että tytöiltä voi kysyä myös suoraan, koska tytöt ovat oman alansa asiantuntijoita. Kysyttäisi eikä oletettaisi.

Haastattelun jälkeen matka alkoi kohti Mäntyniemeä.

"Näitä piti pyytää pitkään", sanoo Salminen vegaanisista Dr. Martens -maihinnousukengistään. Kengät ovat ensimmäistä päivää jalassa, mutta Salminen on varautunut: laastareilla, rakkolaastareilla ja tuplasukilla. Kuva: Silja Viitala / Yle

20 yli yhdeksän Salminen ja Wendelin lähtevät kohti Mäntyniemeä. Jännittävä päivä presidentin työparina odottaa! Kuva: Silja Viitala / Yle

"Pitääkö mun teititellä? Varmaan", pohtii Salminen taksin takapenkillä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Mäntyniemeen saavutaan puoli kymmeneltä. Mediaa ei päästetä tästä eteenpäin koronavirusrajoitusten vuoksi. Kuva: Silja Viitala / Yle

Presidentti Niinistön työparina toimimisen lisäksi Nella Salminen osallistui päivän aikana Reuters IMPACT -tilaisuuteen, tapasi Eva Biaudetia sekä presidentin kabinetin jäseniä ja piti puheen tyttöjen tasa-arvosta ja tiedosta.

– Eniten ehkä jännittää Reutersin keskustelutilaisuus. Pitää nostaa jännitys olan yli ja muistaa, minkä takia olen tässä, Salminen pohti aamulla.

Puoliltapäivin Mäntyniemessä on muutaman minuutin hallittu kuvausmahdollisuus, kun Nella Salminen ja Sauli Niinistö ottavat vastaan Eva Biaudetin. Yhteiseksi keskustelunaiheeksi nousevat Oiva Toikan lasilinnut, joita Salminen bongaa median takaa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Huonekalut presidentinlinnassa oli järjestetty kauas toisistaan, jotta turvavälit säilyisivät paremmin. Eva Biaudet istui huoneen toisella laidalla tapaamisen ajan. Kuva: Silja Viitala / Yle

Se, että nuorten ja erityisesti tyttöjen ääni saadaan kuuluviin, on tosi merkittävä asia, Plan Internationalin vaikuttamistyön asiantuntija Hanna Wendelin toteaa. Wendelin oli Nella Salmisen mukana koko presidenttityöpäivän ajan.

Tyttöjen sanomalla ja sanomisilla on merkitystä, varsinkin kun he pääsevät kertomaan ajatuksistaan tuollaisissa paikoissa ja myös mediassa, hän jatkaa.

– Olen ollut sellaisissa tyttöjen valtauksissa mukana, joissa tyttöjen näkökulmia on oikeasti haluttu kuulla, koska nuorten tyttöjen maailma on monesti päättäjille aivan vieras.

Tyttöjen aikaansaamat hyödyt ovat monesti suoria tai sitten pidemmällä aikavälillä toteutuvia. Joinain vuosina tyttöjen mielipiteitä on suoraan kirjattu ylös johonkin, koska niitä on oikeasti tarvittu ja haluttu kuulla, Wendelin toteaa.

– Vallattavat tahot tekevät myös sitoumuksia meille, mitä he aikovat tehdä tyttöjen esille tuomien asioiden eteen. Me seurataaan sitoumusten toteutumista puolivuosittain, ja aika hyvin niitä on noudatettu.

AFP:n toimittaja Sam Kingsley haastatteli Salmista Presidentinlinnan lähettyvillä iltapäivällä Salmisen päivän päätyttyä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Näkyvällä paikalla tehty haastattelu kiinnostaa ohikulkijoita. Kuva: Silja Viitala / Yle

Päivän päätteeksi Salminen on väsynyt, mutta onnellinen.

– Oli intensiivistä, mutta hyvällä tavalla. Pääsin puhumaan minulle tärkeistä asioista. Nyt on toiveikas olo, Nella Salminen toteaa hymyssä suin.

Aiempina vuosina tytöt ovat vallanneet pelkästään Suomessa muun muassa pääministeri Sanna Marinin paikan, yliopistojen rehtoreiden paikkoja ja monien suuryritysten toimitusjohtajien tuoleja. Tempaus on kansainvälinen: vuonna 2020 tytöt valtasivat presidentin paikan esimerkiksi Dominikaanisessa tasavallassa.

Nella Salmisen päivä presidentin työparina on ohi. Salmisen mukaan jalat säilyivät ehjinä uusista maihareista huolimatta! Kuva: Silja Viitala / Yle

