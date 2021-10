Tampereella suunnitellaan taloyhtiöiden parkkipaikoille autojen Airbnb:tä – Uudisrakentaminen vie lyhytaikaisparkit Tammelan kaupunginosasta

Kaupungin keskustan kupeessa sijaitsevaa Tampereen Tammelan kaupunginosaa täydennysrakennetaan kiihtyvään tahtiin. Täydennysrakentamista on toteutettu vanhoja rakennuksia purkamalla ja rakentamalla niiden tilalle uusia taloja.

Usein tilaa uudelle rakennuskohteille on löytynyt taloyhtiöiden parkkipaikoilta.

Vastaavasti uutta parkkitilaa taloyhtiölle on saatu uudisrakennuksen kellariparkeista. Aina autopaikat eivät ole kuitenkaan siirtyneet maan alle samaa tahtia kuin niitä on vähennetty maan pinnalta, mutta asukaspysäköintipaikoista ei Tammelassakaan ole vielä pulaa.

Tampereen kaupungilta kerrotaan, että Tammelasta löytyy tällä hetkellä reilut 5 000 autopaikkaa, joista noin tuhat on kadunvarsipaikkoja. Autoja kaupunginosan asukkailla on autonomistustietojen mukaan vajaat 3 000. Tammelan asukkailla ei ole siis hädän päivää saada autojaan parkkiin, mutta ongelma on lyhytaikaispysäköinti.

Torikävijät ja jalkapalloyleisö vaikeuksissa

Moni legendaariselle Tammelan torille marja- tai joulukuusiostoksille matkaava pysäköisi autonsa kernaasti aivan torin liepeille. Myös usea jalkapallon ystävä on pelipäivinä kiipelissä etsiessään vapaata parkkipaikka kentän lähettyviltä. Edes hiljalleen nouseva uusi uljas stadion ei tuo lohtua parkkipaikkaongelmaan.

Uudelle stadionille tulee myös asuntoja, mutta parkkipaikat riittävät hädin tuskin edes tuleville asukkaille. Tähän on syynä uusien asuntojen keskeinen sijainti ratikkareitin varrella.

– Stadionin ympärille tulevat asunnot ovat vähimmän vaatimustason aluetta parkkipaikkojen osalta, kertoo suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta.

Kaupunki on uusinut viime aikoina pysäköintipolitiikkansa ja -normejaan. Uudet normit tuliviat voimaan keväällä 2016. Tätä aiempi ohjeistus oli laadittu jo vuonna 1985. Nyt päivitystahti on tiivimpi, sillä pysäköintinormit ovat uudessa tarkastelussa jo vuoden sisällä.

Pysäköintiyhtiö Finnpark on hakenut ratkaisua lyhytaikaispysäköinnin haasteisiin niin sanotulla airbnb-mallilla, jossa taloyhtiöt vuokraisivat tyhjänä olevia parkkipaikkojaan muualta Tammelaan asioiville saapuville.

Yhtiö on kehittänyt puhelinsovellusta, jonka avulla taloyhtiön käytössä olevan paikan voisi vuokrata lyhytaikaispysäköintiin silloin, kun asukas ei parkkipaikkaa esimerkiksi työpäivän aikana tarvitse.

–Tekninen puoli asialle on kunnossa, mutta taloyhtiötä on ollut vaikea saada mukaan pilottiin, Finnparkin toimitusjohtaja Antti Marttila kertoo.

Finnparkilla on haussa pari toisiaan lähellä olevaa taloyhtiön pysäköimispaikkaa, jotka sijaitsisivat mielellään lähellä toria.

Yksi ratkaisu Tammelan lyhytaikaisen pysäköinnin ongelmiin olisi maan alle tulevat parkkipaikat. Vuosia sitten suunniteltua toriparkkia ei ole kaupungin mukaan ajatuksena kuopattu, mutta taloudellinen yhtälö sen sijaan tuo haasteita.

Nyt ja pitkälle tulevaisuuteen Tammelassa siis pysäköidään maan pinnalle ja toivotaan rattia puristaen, että joku näistä tuhannesta kadunvarsipaikasta osuu sopivasti tyhjänä kohdalle ja ehkä jopa siitä torin tai jakapallostadionin liepeiltä.

Mitä mieltä uutisesta? Voit keskustella aiheesta 7.10. klo 23 asti.