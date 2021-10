Jätti-investointi Kärkölään – katso suorana klo 14: huippumoderni puunjalostusyksikkö nostaa Koskisen yhdeksi Suomen suurimmista sahoista

Investoinnin arvo on 48 miljoonaa euroa. Uuden tuotantoyksikön pitäisi valmistua kesäksi 2023.

Kuinka suuri työllistävä vaikutus uudella investoinnilla on? Muun muassa tätä kysymme Koskisen Oy:ltä suorassa Areena-lähetyksessä, jonka toimittajana on Marjo Pirilä ja kuvaajana Kärkölässä on Juha-Petri Koponen.