Anne Partasen mies jäi 30 vuotta sitten lasten kanssa kotiin ja perheestä tuli silmätikku – syntyi neljä parturi-kampaamoa: "Jonain päivänä se näkyy"

Määrätietoinen. Kunnianhimoinen. Suunnitelmallinen. Näillä sanoilla voisi kuvailla Anne Partasta, kun kyse on yritystoiminnasta.

Partanen perusti ensimmäisen parturi-kampaamon 20-vuotiaana vuonna 1981 Skinnarila-nimiseen lähiöön Lappeenrannassa. Yrittäjän ura alkoi kerrostalon alakerrassa sijainneessa kerhotilassa, jonka Partanen muokkasi kahden tuolin parturi-kampaamoksi.

Sitä ennen Partanen oli kerryttänyt työkokemusta kaupungin keskustassa sijainneessa parturi-kampaamossa. Siellä kunnianhimoisen nuoren naisen päässä alkoi itää ajatus omasta kampaamosta.

– Halusin tehdä asiat eri tavalla. Markkinointi oli yksi tärkeimmistä. Silloin mietin myös sitä, että liikkeen pitää olla alakerrassa helposti saatavilla ja näkyvillä, Partanen sanoo.

Partanen halusi perustaa liikkeen lähelle ihmisiä, tässä tapauksessa lähiöön. Samaa ajatusta hän noudattanut sen jälkeenkin.

Anne Partasella on neljän parturi-kampaamon ketju Lappeenrannassa. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Nykyisin PääAsia-nimiseen ketjuun kuuluu neljä liikettä Lappeenrannassa. Ne sijaitsevat paikoissa, joissa ihmisiä liikkuu paljon: yksi vajaan kymmenen kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaisevalla Skinnarilan korkeakoulukampuksella, toinen viereisellä Sammonlahden asuinalueella sekä kaksi muuta isojen ruokakauppojen yhteydessä.

Partasen mukaan laajentaminen alkoi melko nopeasti ensimmäisen liikkeen perustamisen jälkeen. Palveluiden kysyntä lisääntyi, kun Skinnarila-Sammonlahden alue alkoi kasvaa kovaa vauhtia.

– Tarvitsimme isommat tilat näkyvämmällä paikalla.

Syntyi Sammonlahden liike. Pian Skinnarilan korkeakoululta tuli kysely, voisiko yritys perustaa liikkeen sinnekin, ja näin tapahtui. Asiakkaita on riittänyt.

– Meidät yllätti se, että alueella oli paljon työpaikkoja eikä pelkästään opiskelijoita.

Näiden jälkeen perustettiin vielä kauppojen yhteydessä olevat liikkeet. Ihan ensimmäinen liiketila on Partasen tietojen mukaan vielä tänä päivänä kerrostalon kerhotilana.

Maine lisäsi kysyntää

Partanen kertoo yrityksen panostaneen alusta alkaen tekemisen laatuun. Työntekijöitä esimerkiksi koulutetaan jatkuvasti.

Tämä on vaikuttanut palveluiden kysyntään. Maine kasvoi, kun ihmiset kertoivat toisilleen kokemuksistaan.

– Juttu kiersi lähiössä.

Myös imago on Partasen mukaan tärkeä. Jokainen liike on tyyliltään samanlainen, logo ja ikkunateippaukset ovat hiottuja ja työntekijät laittautuvat töihin. Markkinoinnissa Partanen on tähdännyt näyttävyyteen.

– Ei kannata mennä perusmarkkinointiin, vaan erottua. Paras esimerkki erottautumisesta on 1990-luvulta, kun teimme ensimmäiset tv-mainokset. Se oli todella harvinaista, Partanen sanoo.

Partanen muistelee yhden asiakkaan kysyneen, meneekö liikkeellä huonosti, kun pitää mainostaa televisiossa.

– Menin siitä aivan puihin. Toinen paikalla ollut asiakas korjasi, että "ei, vaan merkkituotteita mainostetaan televisiossa".

Isän kotiinjäänti mahdollisti yrityksen kehittämisen

60-vuotiaan Partasen määrätietoinen työ yrittäjänä palkittiin viime viikonloppuna Turussa, jossa hän kävi vastaanottamassa valtakunnallisen vuoden yrittäjänainen -palkinnon. Valinnan teki Suomen yrittäjänaiset -järjestö.

– Tuntuu tosi hyvältä. Olen tehnyt kovasti duunia.

Uhrauksia on kuitenkin pitänyt tehdä.

– Yrityksen kehittäminen on ollut pois perheen kanssa vietettävästä ajasta, Partanen sanoo suoraan.

1990-luvun alussa perheen kolmen lapsen ollessa pieniä vanhemmat sopivat, että isä jää kotiin hoitamaan lapsia. Näin äiti pystyi kehittämään yritystään.

Koti-isyys ei tuohon aikaan ollut kovinkaan tavanomaista.

– Kyllä siitä arvostelua tuli meille molemmille. Voimakas nainen laittoi miehen kotiin ja raaski jättää lapset. Hiljaa teimme tätä mieheni kanssa ja ajattelimme, että jonain päivänä se näkyy.

Partasen puoliso hoiti lapsia kotona neljä vuotta.

– Olen onnekas. Meillä on ehjä ja aika tiivis perhe.

Perhevapaauudistus tervetullut

Tänä päivänä ilmapiiri on toisenlainen, mutta edelleen lasten kanssa hoitovapaalle jäävät useimmiten äidit. Tähän pyritään saamaan muutosta vireillä olevalla perhevapaauudistuksella. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 elokuussa.

Eduskuntaan viedyssä mallissa isille tarjotaan aiempaa enemmän mahdollisuuksia käyttää perhevapaita.

Naisvaltaisella alalla yrittäjänä toimiva Partanen on seurannut uudistustyötä tarkkaan.

– Meidän yhteiskunnassamme on luonnollista, että paremmin tuloja hankkiva on töissä. Lapsilla on kuitenkin oikeus olla molempien vanhempien kanssa. Yhteiskunnan pitää rahoittaa se niin, että isillä on mahdollisuus hoitaa lapsia.

Palkkalistoilla olevat työntekijät poikkeus alalla

Jotakin Partasen perheen tiiviistä suhteista kertoo se, että molemmat tyttäret työskentelevät äidin yrityksessä. Toinen on tällä hetkellä äitiyslomalla ja toinen vie yritystä eteenpäin.

– Hän on visionääri. Hän on selkeästi ottanut haltuun tämän yrityksen eteenpäin viemisen. Minä en rehellisesti sanoen pysty enää siihen. Teen henkilöstöpolitiikkaa.

Partanen myös leikkaa ja värjää edelleen asiakkaiden hiuksia muutamana päivänä viikossa.

PääAsian työntekijät ovat yrityksen palkkalistoilla. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

PääAsian neljässä liikkeessä työskentelee yhteensä 27 työntekijää. Heistä kolme on Partasen mukaan ollut mukana yrityksen alkutaipaleelta lähtien eli 40 vuotta.

Työntekijät ovat yrityksen palkkalistoilla, mikä on tänä päivänä poikkeuksellista. Valtaosa parturi-kampaamoissa työskentelevistä henkilöistä on yrittäjiä itsekin joko vuokratuolilla tai sopimusyrittäjinä.

Hiusalan yrittäjien etujärjestön mukaan alalla on noin 3 000 palkkasuhteessa olevaa työntekijää. Y-tunnuksella toimii puolestaan 10 000–11 000 yrittäjää.

Järjestön toiminnanjohtajan Marja Pahkalan mukaan taustalla on useita syitä.

– Suomessa työllistäminen on kallista, Pahkala sanoo.

Toisaalta palkka juoksisi, vaikka yrityksellä ei olisi asiakkaita eli tuloja.

– Kampaaja ei voi tehdä työtä hyllyyn valmiiksi.

Pahkalan mukaan yrittäjällä on matalapalkka-alalla työntekijää parempi mahdollisuus vaikuttaa omaan tulotasoonsa. Voi tehdä esimerkiksi pidempää päivää ja kuusipäiväistä viikkoa.

Valtaosa parturi-kampaamoissa työskentelevistä on yrittäjiä. PääAsiassa työntekijät ovat yrityksen palkkalistoilla. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Lappeenrantalaisen PääAsian yrittäjä Anne Partanen kertoo tehneensä jo varhain päätöksen, että yritys palkkaa työntekijät suoraan omille palkkalistoilleen.

– Haluan pitää langat yksissä käsissä, jotta toimintaa voi kehittää, Partanen sanoo.

Liki 30 työntekijän palkkalistoilla pitäminen on Partasen mukaan mahdollista tarkalla suunnittelulla. Yritys katsoo vuoden säteellä, mitä se tavoittelee ja tekee.

Tässäkin yhteydessä markkinointi nousee Partasen puheessa esille.

– Oli mikä tahansa yritys kyseessä, tänä päivänä ei riitä, että tulet työpaikalle ja katsot, mitä ovista tulee. Pitää tehdä töitä sen eteen, että sieltä tulee asiakkaita.

Lappeenrannassa tunnetuksi brändiksi nousseen PääAsian liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,4 miljoonaa euroa. Hyvin siis menee.

Yrittäjä Anne Partanen päätti aikoinaan jäädä eläkkeelle, kun hän saa vuoden yrittäjänainen -palkinnon. Sitäkin hän siis tavoitteli määrätietoisesti.

– Palkintotilaisuudessa kuitenkin sanoin, että perun eläköitymispäätöksen. Kyllä minä tässä vielä mukana olen, hän nauraa.