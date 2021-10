Bussikuskit käyvät tarpeillaan metsässä ja syövät eväät puistonpenkillä – Joensuussa syttyi riita taukopaikoista

Joensuun paikallisliikenteessä liikennöivän Länsilinjojen kuljettajat kritisoivat työnantajaansa kunnollisten taukotilojen puutteesta. Kuljettajien mukaan heillä ei ole mahdollisuutta käydä tauoilla kunnollisella taukopaikalla.

Kuljettajilla ei ole esimerkiksi mahdollisuuksia käydä vessassa kaikilla päätepysäkeillä. Tällöin ainoa vaihtoehto on tehdä tarpeensa luontoon.

Taukotilaongelmista on tehty myös tarkastuspyyntö Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Tarkastuspyyntö tehtiin asianmukaisen taukopaikan puuttumisen takia.

Taukopaikoista puutetta ympäri Suomea

Länsilinjojen kuljettajilla on Joensuussa taukopaikka varikolla Rahtikadulla. Ongelmana kuitenkin on se, että varikko sijaitsee kolmen kilometrin päässä keskustassa, kun suurin osa tauoista tapahtuu keskusta-alueella.

– Meillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta käyttää sitä taukopaikkana, sanoo Länsilinjojen Joensuun toimipaikan luottamusmies Pasi Kuusenoja.

Kuusenoja kertoo, että ongelma on yleinen linja-autoalalla. Kunnolliset taukopaikat puuttuvat monelta paikkakunnalta.

Myös Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä kertoo, että pulma on laaja: taukotilat ovat olleet keskustelun aiheena Joensuun lisäksi muissakin toimipisteissä.

Aluehallintovirasto vahvistaa tekevänsä Länsilinjojen Joensuun toimipisteeseen työsuojelutarkastuksen, mutta avin mukaan taukotilat eivät ole tarkastuksen kohteena. Tarkastuksessa käsitellään muun muassa työajan toteutumista ja palkkalaskelmien kirjaamista.

Tamperelaisyritys Länsilinjat on viiden yrityksen konserni, joka tarjoaa muun muassa lähiliikennettä, sopimusliikennettä sekä tilausajoja. Konserni työllistää yhteensä 290 työntekijää.

Länsilinjat alkoi liikennöidä Joensuun seudun paikallisliikenteessä kesäkuussa voitettuaan kilpailutuksen. Joensuun seudun paikallisliikenteessä on yhteensä kolme liikennöitsijää.

Tauot kuluvat puistonpenkeillä ja kahviloissa

Työturvallisuuslain mukaan taukopaikalla on oltava muun muassa tilaa ruokailuun, lepoon ja vessassa käymiseen. Lisäksi siellä pitää olla saatavilla puhdasta juomavettä.

– Me olemme joko ulkona puistonpenkillä tai kahvilassa. Esimerkiksi aamukahdeksalta kahviloita ei kuitenkaan ole kauheasti auki.

Kuusenojan mukaan kuljettaja saattaa ajaa yhden työvuoron aikana 11 tuntia, josta yhtämittaisesti 5,5 tuntia.

Kuusenojan mielestä paras ratkaisu olisi, että tilaajat eli Joensuun, Liperin ja Kontiolahden kunnat olisivat vastuussa taukopaikasta. Se voisi olla yhteinen kaikille Joensuun paikallisliikenteen kolmelle yrittäjälle.

– Jos kaikilla on omat taukopaikat, niin jos tapahtuu uusi kilpailutus ja joku häviää kilpailutuksen, heidän taukopaikkansa katoaa.

Toimitusjohtaja: Keskustan taukotilalle ei tarvetta

Länsilinjojen toimitusjohtaja Terhi Penttilä ei näe ongelmaa siinä, että kuljettajat eivät välttämättä pääse tauolle yrityksen omiin tiloihin vaan viettävät ne esimerkiksi kahviloissa. Hän vertaa tilannetta esimerkiksi rekkakuskeihin, jotka käyvät useimmiten tauoilla esimerkiksi huoltamoilla.

Länsilinjoilla on myös sopimus Joensuun keskustassa sijaitsevan bingohalli-kahvilan kanssa. Kuljettajat voivat esimerkiksi lämmittää omia ruokiaan bingon tiloissa.

Penttilän mukaan Joensuussa tilanne on hyvä verrattuna esimerkiksi Tampereeseen, jonka pinta-alaltaan isossa keskustassa on vain yksi taukotila kuljettajille.

Penttilän mukaan päätepysäkkien vessajärjestelyt on toteutettu niin, että jokaisen bussilinjan toisessa päässä on wc, mutta ei välttämättä toisessa. Tällöin kuitenkin toteutuu kuljetusalan työehtosopimuksen vaatimus, jossa vessassakäyntiin on oltava mahdollisuus vähintään neljän tunnin välein.

