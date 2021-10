Ylen puoluekannatusmittaus: Kokoomus jatkaa suurimpana puolueena, vihreiden kannatus vuotaa vasemmalle

Ylen tuoreen puoluekannatusmittauksen mukaan politiikan syksy ei ole tuonut suuria muutoksia puolueiden eduskuntavaalikannatukseen. Kärkipuolueiden välinen kannatusero on kaventunut, mutta järjestys pysyy samana.

Suosituimpana puolueena jatkavan oppositiopuolue kokoomuksen kannatus hiipui hieman ja on nyt 20,9 prosenttia. Perässä toisena tulevan pääministeripuolue SDP:n kannatus puolestaan näytti piristymisen merkkejä ja nousi 19,3 prosenttiin.

Kannatuslukemissa näkyy edelleen kokoomuksen hyvä kuntavaalitulos, arvioi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

– Kuntavaalien jälkeen kokoomus on ollut selkeähkössä johtoasemassa kaikissa puoluekannatusmittauksissa. On huomionarvoista, että tilanne on ollut hyvin stabiili jo kolmatta kuukautta putkeen, ainakin kärkipuolueiden osalta, Turja sanoo.

Kolmanneksi suosituin perussuomalaiset on säilyttänyt alkusyksystä kannatuksensa käytännössä samalla tasolla kuin elokuussa. Puheenjohtajaansa elokuussa vaihtaneen oppositiopuolueen kannatus on 17,7 prosenttia. Kahden mittausjakson perusteella puheenjohtajan vaihtumisella ei näytä olleen minkäänlaista vaikutusta puolueen kannatukseen.

Neljänneksi sijoittuvan keskustan kannatus koheni hieman ja on nyt 12,6 prosenttia.

Vihreiden kannatus vuotaa vasemmalle

Suurimmat muutokset näkyvät vihreiden ja vasemmistoliiton kannatuksessa. Vihreiden kannatus on pudonnut prosenttiyksikön verran, kun vasemmistoliiton kannatus on vastaavasti noussut tasan prosenttiyksikön.

Kannatusmittauksen tausta-aineistossa näkyy, että vihreiden kannatus vuotaa vasemmalle.

– Vihreät menettää kannatusta selkeästi erityisesti vasemmistoliitolle. Vuoto myös SDP:n suuntaan on suurempi kuin aikaisemmissa mittauksissa, Turja sanoo.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kohdalla on myös aiemmin näkynyt samankaltainen punavihreä keinulauta, jossa toisen kannatuksen noustessa toisen kannatus laskee.

Vihreät on hakenut rytminmuutosta huonosti menneiden kuntavaalien jälkeen. Mittausjakson aikana syyskuussa vihreät ja vasemmistoliitto vaativat budjettiriihessä vaikuttavampia ilmastotoimia, mutta puolueet joutuivat taipumaan kompromissiin, jossa ilmastotoimia arvioidaan uudelleen kevään aikana.

Syyskuun aikana vihreät on näkynyt julkisuudessa myös puoluekokouksen hyväksyttyä aloitteen, jossa esitetään kannabiksen laillistamista Suomessa. Äärimmäisen niukalla enemmistöllä hyväksytty aloite jakoi puoluetta sisäisesti.

Viime viikolla vihreiden puoluehallitus valitsi puheenjohtajan sijaiseksi kansanedustaja Iiris Suomelan. Sisäministeri Maria Ohisalo jää marraskuussa perhevapaille.

Pienempien puolueiden kannatusmuutokset ovat pieniä liike nytin lähes prosenttiyksikön pudotusta lukuun ottamatta. RKP:tä äänestäisi eduskuntavaaleissa 4,1 prosenttia, kristillisdemokraatteja 3,2 prosenttia ja liike nytiä 1,7 prosenttia vastaajista.

Näin eduskuntavaalimittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2538 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 1.9.2021-5.10.2021 Puoluekantansa kertoi 1 754 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Voit ladata kannatusmittauksen aineiston täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lisää aiheesta:

Vihreät kumoaisi kannabiksen "kieltolain" – Puoluekokous vaatii käyttöä, hallussapitoa ja myyntiä lailliseksi

Hallitus sai sovittua ilmastoriitansa ja budjetti valmistuu – Marin kiitteli yhteistyöstä, Saarikon mukaan "notkopaikkojakin osuu reitille"