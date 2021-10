Influenssakausi palaa puolentoista vuoden tauolta, ja se huolettaa apulaisylilääkäriä: "Terveydenhuolto voi kuormittua voimakkaasti"

HUSin lääkärit pelkäävät, että sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä kasvaa, jos rokotekattavuus ei parane. He vaativat lisää kapasitettia tehohoitoon.

HUSin lääkärit pelkäävät, että sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä kasvaa, jos rokotekattavuus ei parane. He vaativat lisää kapasitettia tehohoitoon. Kuva: Anni Reenpää / Lehtikuva

Koronarajoitusten purku ja matkustaminen ovat tuomassa kausi-influenssan takaisin. Samaan aikaan myös kahdesti rokotettujen koronapotilaiden määrä on nousussa sairaaloissa.

Kausi-infuenssa on tekemässä paluun.

Kun koronarajoituksia puretaan, ihmisten liikkuvuus ja matkustaminen ulkomaille lisääntyy, myös virukset pääsevät jylläämään vapaammin ja viime kauden välistä jättänyt kausi-influenssa palaa.

– Inlfuenssaepidemia tulee alkamaan puolentoista vuoden tauon jälkeen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo.

Samalla myös koronavirus leviää edelleen, koska rokottamattomia ja kerran rokotettuja on vielä niin paljon.

– Influessaepidemia alkaa perinteisesti joulukuun puolessa välissä tai tammikuussa. Jos influenssakauden alkaessa koronaepidemiaa ei ole saatu hallintaan, sekä influenssa- että koronapotilaita joutuu sairaalahoitoon ja terveydenhuolto voi kuormittua voimakkaasti, Ruotsalainen sanoo.

Rokottamattomien määrä lisääntynyt sairaalahoidossa

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on jo kasvussa.

HUSin sairaaloihin koronainfektion takia joutuneista potilaista 66 prosenttia on rokottamattomia, 9 prosenttia on saanut yhden rokoteannoksen ja 25 prosenttia potilaista on saanut kaksi rokoteannosta.

Kahden rokoteannoksen saaneiden potilaiden osuus lähes kolminkertaistui edellisiin viikkoihin verattuna, jolloin heitä oli noin 10 prosenttia sairaalahoidossa olleista koronapotilaista.

Kaksi rokotusannosta saaneita potilaita on sairaalahoidossa kahdeksan. Määrällisesti heitä on niin vähän, ettei luvuista voi Ruotsalaisen mukaan päätellä vielä, että koronarokotteen teho alkaisi hiipua ennen aikojaan.

– HUS-sairaaloiden viime viikon tilanteesta ei voi vielä tehdä johtopäätöstä, että rokotteen teho olisi yleisesti heikompi kuin on luultu, koska sairaalahoidossa olleet ovat riskiryhmiin riskiryhmiin ikänsä tai sairautensa vuoksi kuuluvia. Heillä koronarokotteen teho on normaalistikin matalampi kuin perusterveillä työikäisillä.

Ruotsalainen kertoo, että hoivalaitoksissa on jo parin kuukauden ajan ollut lisääntyvästi kaksi kertaa lyhyellä aikavälillä alkuvuodesta rokotettujen iäkkäiden asukkaiden epidemioita.

– Näissä tilanteissa voi olla kyse rokotetehon hiipumisesta. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että pääsimme aloittamaan hoivalaitosten asukkaiden ja työntekijöiden kolmansien rokoteannosten antamisen kaksi viikkoa sitten, hän sanoo.

HUS aikoo seurata rokottamattomien osuutta sairaalahoidossa ja kertoa siitä joka viikko.

Koska riskiryhmäläisillä ja yli 70-vuotiailla iäkkäillä rokotteen teho alkaa hiipua loppuvuotta kohden, päätös kolmannesta rokoteannoksesta heidän osaltaan olisi tärkeä saada pian.

Yhdessä influenssaepidemian kanssa tilanteesta saattaa muodostua hankala.

Meilahden sairaalassa sijaitsee yksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoito-osastoista. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

HUS: Tehohoidon paikkoja lisättävä, rokottamattomat aiheuttavat miljardilaskun

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on tänään julkaissut teoreettisen laskelman, jonka mukaan koronarokotteiden ottamatta jättäminen voi maksaa jatkossa yhteiskunnalle jopa miljardi euroa.

Yhden koronapotilaan hoidon kokonaiskustannus HUSissa on ollut 16 000 euroa.

Laskelma perustuu oletukseen, että jokainen rokottamaton tulee ennemmin tai myöhemmin saamaan koronatartunnan ja osa heistä päätyy sairaalaan.

– Rokottamattomuuden hintalappu laskee, jos rokotuskattavuus nousee tai markkinoille tulee koronavirustaudin kulkua oleellisesti helpottava lääke, sanoo HUSin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

– Mikäli koronaviruspotilaat jäävät tuleviksi vuosiksi pysyvästi kuormittamaan terveydenhuoltoa, tehohoidon kapasiteetin lisääminen on välttämätöntä, jotta muutkin kuin koronaviruspotilaat saadaan hoidetuksi, Mäkijärvi sanoo.

Tällä hetkellä HUSin alueen sairaaloissa on 11 potilasta koronan takia tehohoidossa

– Tehohoidon tarve on kasvanut useilla alueilla ja erityisesti HYKSin erityisvastuualueen sairaaloissa. Rokottamattomien koronaviruspotilaiden merkitys sairaanhoidon kantokyvylle tulee olemaan jatkossa iso, jos tilanne jatkuu tallaisena, sanoo myös apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Hän muistuttaa, että lisäksi perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon on kertynyt koko epidempia-ajalta merkittävä määrä hoitovelkaa, jota täytyy myös purkaa.

Husin infektiosairauksien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen pelkää, että sairaanhoidon kuormitus lisääntyy syksyn myötä entisestään. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Maskin käyttö tärkeää, kun rajoituksia puretaan

Eeva Ruotsalaisen mukaan koronan kanssa ei olla lähelläkään tilannetta, jossa sitä voisi verrata tavalliseen kausi-influenssaan.

– Koronapandemia ei ole vielä kausi-influenssatyyppinen epidemia.

Tällä hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on kaksi rokoteannosta saanut 72 prosenttia, kun hallituksen tavoite on 80 prosenttia.

Rokotekattavuuden tulisi lääkärin mukaan olla vielä tätäkin korkeampi eli 90 prosenttia, jotta epidemiaa voitaisiin hallita.

– Meillä on edelleen huomattavan paljon puutteellisen rokotesuojan varassa olevia ihmisiä. Se tarkoittaa sitä, että virus leviää väestössä, kun rajoituksistakin ovat voimassa vain ravintolarajoitukset ja rajatarkastuksiin liittyvät rajoitteet eli virus leviää jatkuvasti.

Ruotsalainen painottaa, että rokotuskattavuuden nostamisen lisäksi maskin käyttöä julkisissa liikennevälineissä ja julkisssa paikoissa tulee yhä jatkaa.

Lue myös:

Koronapotilaiden määrä kasvaa huolestuttavasti – rajoituksia purettiin liian aikaisin, sanoo STM:n Varhila

Pääkaupunkiseudulle oma suositus: Käytä maskia julkisissa liikennevälineissä, ihmispaljoudessa ja sairaana