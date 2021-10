New Yorkin pääkirjasto armahti asiakkaiden myöhästymismaksut eikä peri niitä enää jatkossakaan – myös Helsinki harkinnut samaa

New Yorkin kirjastolaitos kertoi helpottavan uutisen lainojensa kanssa myöhästelleille: sakkomaksut on nyt nollattu kaikilta, eikä kirjasto peri myöhästymismaksuja enää jatkossakaan.

New York Public Library (siirryt toiseen palveluun) perustelee päätöstään sillä, että tutkimusten mukaan myöhästymismaksut eivät ole olleet riittävä kannustin lainakirjojen palautukselle, joka newyorkilaisilta on muutoinkin sujunut mallikkaasti.

Sen sijaan New Yorkin kirjaston mukaan maksujen periminen on saattanut estää kaikkein heikko-osaisimpia käyttämästä kirjastoa laisinkaan – se puolestaan sotii kirjaston perusajatusta vastaan, jonka mukaan tiedon tulisi olla kaikkien saatavilla.

Aiemmin lainausoikeus on New Yorkissa jäädytetty, jos maksamattomia sakkoja on kertynyt yli 15 dollaria. Kirjaston tiedotteen mukaan asia koskee noin 400 000 vähäosaista newyorkilaista.

Vastaavan päätöksen Yhdysvalloissa ovat tehneet kirjastot muun muassa San Franciscossa, Chicagossa, Philadelphiassa ja Seattlessa.

Myös meillä ajatus maksujen poistamisesta on noussut esiin pääkaupunkiseudun kirjastoissa, kertoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

– Näitä uutisia on viime vuosina kuultu monista suurkaupungeista eri puolilta maailmaa, ja tämä on mielestäni kiinnostava suunta. Tätä kannattaa harkita toki myös täällä Suomessa.

Myöhästymismaksusta luopuminen hidastaisi aineiston kiertoa

Katri Vänttisen mukaan Helsingissä myöhästymismaksujen päätarkoitus on kannustaa ihmisiä muistamaan lainatun aineiston eräpäivä, jotta aineisto kiertäisi mahdollisimman sujuvasti asiakkaalta toiselle.

– Saadun palautteen perusteella maksuista ei ole ollut kovin suurta haittaa asiakkaille, Vänttinen lisää.

Helsingissä myöhästymismaksuista kertyy vuosittain noin 100 000 euron potti.

Se ei ole prosentuaalisesti kovin suuri siivu kirjaston 40 miljoonan euron budjetissa. Summana se on kuitenkin sen verran suuri, ettei sitä voi yhtäkkiä sivuuttaa kirjaston tuloista.

Vänttisen mukaan Suomessa kirjastojen käyttäjäkunta kattaa kaikki väestöryhmät tasaisesti, eikä havaittavissa ole, että jokin väestöryhmä putoaisi palvelun ulkopuolelle.

Kirjasto silloin tällöin vapauttaa maksuista henkilöitä, joilla on muita raskaita talousongelmia, mutta kyse on pienestä määrästä.

Aineiston kierron hidastuminen olisi suurin harmi, mikäli myöhästymismaksuista luovuttaisiin, Vänttinen arvioi.

– Ihmiset saattaisivat suhtautua vähän vastuuttomammin yhteisiin laina-aikoihin ja eräpäiviin. Aineiston kierto saattaisi hidastua ainakin hetkellisesti ja varausjonot pidentyä.

Esimerkiksi Helmet-kirjastoissa syyskuun halutuin kaunokirja oli Tommi Kinnusen uutuusteos Ei kertonut katuvansa. Tällä hetkellä kirjasta on voimassa 815 varausta.

Pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen Helmet-kirjastoverkkoon kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastot.

Aineiston yleinen laina-aika on 28 vuorokautta ja myöshästymismaksu aikuisten aineistosta on 0,20€ vuorokaudessa lainaa kohden. Maksamattomien maksujen olleessa 30€ tai enemmän aineistoa ei voi lainata, varata tai uusia.

