Ari Korhonen ei jaksa enää käräjöidä, hän ei luota kenenkään saavan Talvivaaran vahingoista korvauksia

Talvivaaran kaivoksen ympäristövahingoista korvauksia hakeneista suurin osa on luopunut vaatimuksistaan. Yksi luopujista on kajaanilainen Ari Korhonen, jolla on omistuksessaan Jormasjärven rannoilla kaksi maatilaa ja vajaa kymmenen rantatonttia.

Korhonen laskee omistustensa arvon alentuneen, mutta korvauksia vaatiessaan hän ei tarkistuttanut tonttien arvoa. Video: Jarmo Nuotio / Yle.