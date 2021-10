Lemmikkieläinvakuutusten määrä kasvoi roimasti korona-aikana – vakuutuksia hankitaan yhä enemmän myös kissoille ja sekarotuisille koirille

Korona-ajan lemmikkieläinbuumi näkyy myös vakuutusyhtiöissä. Lemmikkieläimille otettujen vakuutusten määrä on kasvanut osassa yhtiöistä jopa kymmeniä prosentteja vuodentakaiseen verrattuna.

Korona-ajan lemmikkibuumi näkyy myös vakuutusyhtiöissä lemmikkieläimille otettujen vakuutusten määrän kasvuna. Esimerkiksi Lähi-Tapiolassa lemmikkieläinvakuutusten suosio lähti kasvuun alkuvuonna ja osin jo viime vuoden lopulla.

– Tammi-huhtikuussa uusia vakuutuksia tuli jopa 50 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan, Lähi-Tapiolan lemmikkivakuutusten kehityspäällikkö Tiina Ala-Outinen kertoo.

Pohjola Vakuutuksessa on otettu uusia lemmikkieläinvakuutuksia tammi-syyskuussa 18 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuotta aiemmin. Kasvulukemista kertovat myös Fennia ja Agria Eläinvakuutus.

Eniten vakuutuksia hyödynnetään lemmikkieläinten eläinlääkäri- ja hoitokulujen korvaamisessa.

– Jonkin verran on lemmikkieläinten tapaturmia. Sairauksien osalta korvatulehdukset, allergiat ja ihosairaudet ovat yleisimmät syyt, kertoo tuotepäällikkö Miramari Sahakoski Fenniasta.

Myös eläinlääkärikulujen nousu on saanut monen ottamaan lemmikilleen vakuutuksen.

Kuuntele miten Miramari Sahakoski arvioi lemmikkieläinvakuutuksen ottamisen syitä:

Fennian tuotepäällikkö Miramari Sahakoski kertoo lemmikkieläinvakuutuksen ottamisen syistä.

Vakuutusyhtiöiden keskimääräiset korvaukset lemmikkieläinvakuutuksissa ovat noin 200-400 euroa. Useimmissa lemmikkieläinvakuutuksissa on vuosittainen korvauskatto, joka voi vaihdella vakuutusyhtiön ja sopimuksen mukaan.

Suomessa lemmikkejä vakuutetaan muita Pohjoismaita vähemmän

Eniten lemmikkieläinvakuutuksia halutaan koirille, mutta yhä enemmän myös kissoille. Suomessa on noin 700 000 koiraa, joista arvioiden mukaan joka kolmas on vakuutettu.

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa lemmikkien vakuuttaminen on vielä vähäistä.

– Esimerkiksi Ruotsissa koirien vakuuttamisaste on jopa 80 prosenttia. Suomessa se on ollut vielä huomattavan alhainen, mutta oletettavaa on, että vakuuttamisaste nousee, Tiina Ala-Outinen Lähi-Tapiolasta sanoo.

Myös muissa vakuutusyhtiöissä ollaan luottavaisia siihen, että into lemmikkien vakuuttamiseen on kasvussa myös Suomessa.

– Esimerkiksi monirotuisia koiria vakuutetaan yhä enemmän. Kyllä se kertoo siitä, että vakuuttamisaste on nousussa Suomessakin. Lemmikki koetaan yhä enemmän todelliseksi perheenjäseneksi ja halutaan turvata lemmikin hyvinvointi, sanoo tuoteasiantuntija Hannu Partanen Pohjola Vakuutuksesta.

Kuuntele Hannu Partasen arvio lemmikkien vakuuttamisen uusista ilmiöistä:

Pohjola Vakuutuksen tuoteasiantuntija Hannu Partanen kertoo lemmikkieläinvakuutusten trendeistä.

Lue lisää:

Etätyöt laukaisivat valtavan lemmikkibuumin, ja löytöeläintalot tyhjenivät ennätysvauhtia – Kennelliitto: Kasvattajat ryhtyneet teettämään lisää pentuja

"Koiran hyvinvoinnista huolehtiminen on helpottanut ihmisten ahdistusta", pohtii yrittäjä – pentubuumi silti tuskin säästää lemmikkipalveluita koronakuopalta

Koronapentu on perheen keskipiste, mutta pärjääkö se yksin, kun edessä on paluu lähitöihin? Koirankouluttaja: "Huomaa, että jotain on pielessä"