CNN selvitti, miten Etiopian hallitus kuljettaa Tigrayn konfliktialueelle aseita – mukana naapurimaa Eritrea ja kaupallinen lentoyhtiö

Etiopia Airlines on valtion omistama kaupallinen lentoyhtiö. Kuvassa Ethiopian Airlinesin koneita Bolen lentoasemalla Addis Abebassa huhtikuussa 2019. Kuva: EPA

CNN:n tekemä selvitys on ensimmäinen laatuaan. Aiemmin aseiden reitit Etiopiassa sijaitsevan Tigrayn konfliktialueelle eivät ole olleet tiedossa.

Etiopian hallitus on käyttänyt valtion omistamaa kaupallista lentoyhtiötä kuljettaakseen aseita naapurimaahan Eritreaan. Sieltä aseet kuljetettiin takaisin Etiopian Tigrayn konfliktialueelle.

Asian selvitti amerikkalainen televisioyhtiö CNN (siirryt toiseen palveluun). Media on saanut haltuunsa rahtiasiakirjat ja muita dokumentteja, joista asieden reitit konfliktialueelle selviävät.

CNN:n tietojen mukaan aseita kuljetettiin Etiopian Airlines -lentoyhtiön rahtilennoilla Etiopian Addis Abeban kansainväliseltä lentokentältä.

Lentojen määränpäänä olivat naapurimaan Eritrean Asmaran ja Massawan kaupungit. Molemmat kaupungit sijaitsevat Etiopian rajalla.

CNN:n saamien tietojen mukaan aseita kuljetettiin Eritreaan Tigrayn konfliktin ensimmäisinä viikkoina, marraskuussa 2020.

Mikäli asiakirjat pitävät paikkansa, Etiopia Airlines on todennäköisesti rikkonut kansainvälistä ilmailulainsäädäntöä. Säädökset kieltävät muiden muassa sotilaskäyttöön tarkoitettujen aseiden kuljetuksen siviilikoneissa.

Etiopian Airlines on kieltänyt osallistuneensa aseiden kuljetukseen ja sanonut noudattavansa kansainvälistä ilmailulainsäädäntöä. Etiopian ja Eritrean hallitukset eivät ole kommentoineet CNN:n selvitystä.

Lennoilla salakuljetettiin aseita ja ampumatarvikkeita

Lentoturvallisuusasiantuntijaryhmän DEGAS:n puheenjohtaja Benno Baksteenin mukaan kaupallisilla lennoilla miehistön on tiedettävä rahdin sisältö, jotta se voidaan kuljettaa turvallisesti.

Lentokentän työntekijöiden mukaan lentokoneiden todellinen rahti salattiin.

Esimerkiksi aseet kulkivat lentokoneeseen "kuivamuonana". Myöhemmin työntekijät kirjasivat asiakirjoihin manuaalisesti, että koneen kyydissä oli ampumatarvikkeita ja kivääreitä.

Työntekijät kertoivat myös, että aseita kuljetettiin sekä rahtikoneilla että matkustajakoneilla. Tietoa ei ole voitu vahvistaa.

Asiakirjojen mukaan Etiopian Airlines laskutti Etiopian puolustusministeriöltä kymmeniä tuhansia dollareita lennoista.

Tigrayn konflikti vaatinut jo tuhansia uhreja

Pääministeri Abiy Ahmedin johtamat hallitusjoukot taistelevat eritrealaissotilaiden avulla entisen valtapuolueen TPLF:n sotilaallista siipeä, Tigray Defense Forces tai TDF:ää vastaan.

Mediatietojen mukaan viime vuoden marraskuussa alkanut konflikti täyttää kansanmurhan ja etnisen puhdistuksen tunnuspiirteet. Kaikkia osapuolia on myös syytetty ihmisoikeusloukkauksista.

Etiopian pääministeri kielsi pitkään, että Eritrea olisi sekaantunut konfliktiin.

CNN:n aiempien selvitysten mukaan (siirryt toiseen palveluun) on kuitenkin selvinnyt, että Eritrean sotilaat ovat syyllistyneet sotarikoksiin, kuten joukkomurhiin Tigrayn alueella.

Eritrea on myöntänyt, että sen sotilaita on Tigrayssa. Maa on kuitenkin kieltänyt ihmisoikeusrikkomukset.

Lentorahtiasiakirjoista selviää, että Eritreaan kuljetettiin marraskuun lopussa useita rahteja, joiden sisältö salattiin. Samaan aikaan Tigrayn alueella raportoitiin lukuisista yhteenotoista, joissa kuoli satoja ihmisiä.

