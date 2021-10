Taksialalla kävi kato, kun vaatimuksia kiristettiin ja korona iski – nyt kuskeista on jo pula: "Jokaista uutta lupaa kohden on kaksi peruttua"

Pirssibisnes elpyy koronakolhuista, mutta alalta on poistunut kuljettajia ja yrittäjiä. Taksilupia on myös menetetty, kun vaatimuksia on kiristetty tänä vuonna lakimuutoksilla. Edessä häämöttää jo seuraava rahareikä: vähäpäästöisyyteen investointi.

Taksilain korjaussarja tiukensi alan velvoitteita tänä vuonna. Taksiliiton puheenjohtaja Kai Andersson kertoo, miten tunnistaa rehellisen pirssin pikkujoulutolpalla.