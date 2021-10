Lähes miljoona suomalaista voi saada joulukuussa selvästi tavallista pienemmän tilin – pahimmista veroprosentin vinoumista on muistuteltu sähköpostilla

Muistuttelu on kuitenkin vasta pienimuotoinen kokeilu. Vaikka sähköpostia ei olisi tullut, ei voi tuudittautua siihen, että oma prosentti olisi kohdillaan.

Yli 920 000 suomalaista voi joutua maksamaan joulukuussa veroja lisäprosentin mukaan, jos tulot pysyvät alkuvuoden tasolla eikä muutosverokorttia tehdä.

Ongelma on jokavuotinen, mutta Verohallinto on ottanut käyttöön uusia tapoja herätelläkseen ihmisiä.

Noin 40 000 veronmaksajaa on saanut maaliskuusta alkaen sähköpostitse ehdotuksen veroprosentin muutoksesta. Tämä on mahdollista vain niille, jotka ovat ottaneet käyttöön Suomi.fi-viestit.

Verohallinto on verrannut tuloja tuoreen verokortin tietoihin, ja jos palkka on muuttunut olennaisesti, Omaveron sähköpostiin on tupsahtanut valmiiksi laskettu ehdotus uudeksi prosentiksi.

Vajaa kolmannes ehdotuksen saaneista on hyväksynyt sen joko sellaisenaan tai muutosten jälkeen. Hylkyjä on tullut vain parisataa.

– Ongelma on, että 24 000 ehdotuksen saanutta ei ole reagoinut mitenkään, sanoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta.

Koska ehdotus on perustunut senhetkiseen tilanteeseen, se vanhenee kahdessa viikossa.

Lisäksi Verohallinto on lähettänyt pilottikokeilussa tekstiviestejä 7 000 asiakkaalle. Tekstiviestejä kokeiltiin jo viime vuonna.

Yhteydenotot on suunnattu niille, joiden verotus näyttää olevan reippaasti vinksallaan ja veroprosenttia pitäisi korottaa vähintään 1,5 prosenttiyksikköä. Vaikka postia ei ole tullut, ei siis voi tuudittautua siihen, että kaikki olisi hyvin.

Suomalaiset muuttavat kuitenkin veroprosenttiaan ahkerasti pitkin vuotta. Tähän mennessä muutoksia on tehty 1,6 miljoonaa. Määrä on hieman suurempi kuin ennen koronaa, mikä voi johtua tulojen heilahtelusta.

Ensi vuonna muistutellaan eläkkeistä ja kotitalousvähennyksistä

Matka kohti reaaliaikaista verotusta etenee, mutta liian suuria loikkia Verohallinto ei halua kerralla tehdä.

Ensi vuonna on tarkoitus alkaa hoksautella niitä, joilla on hakematonta kotitalousvähennystä siitä, että verorahat voi saada käyttöönsä samana vuonna odottelemisen sijaan.

Suomalaiset muuttavat veroprosenttiaan ahkerasti pitkin vuotta. Tänä vuonna muutoksia on tehty 1,6 miljoonaa. (Kuvituskuva) Kuva: Derrick Frilund / Yle

Ensi vuonna aletaan myös muistuttaa eläkkeelle jääville, että verokotti kannattaa uusia pikimmiten. Tämä vaatii kuitenkin sitä, että eläkelaitokset ja etuudenmaksajat ilmoittavat Verohallintoon eläkkeistä ja etuuksista.

– Silloin voimme laskea suoraan uuden prosentin tai lähettää asiakkaalle kirjeen, että nyt kannattaisi reagoida. Varsinkin eläkkeissä kortinhakuun on kova intressi, mutta välillä se tahtoo unohtua. Silloin pidätetään 40 prosenttia, ja se on suuri pidätys. Viimeistään siinä vaiheessa asiakas yleensä herää, sanoo Päivi Ylitalo.

Yhä useampi hoitaa veroasiat verkossa

Väärän prosentin kanssa elävien määrä ei ole tänä vuonna juuri tavallista suurempi, vaikka viime vuosi koronan aiheuttamine poikkeuksineen muutti monen tuloja.

Jos viime vuonna tulot laskivat ja verotettava muutti prosenttiaan pienemmäksi, perusverokortti tälle vuodelle on tullut sen mukaisena. Jos näkymät ovatkin tänä parantuneet, tuloraja ei välttämättä riitä.

Korona-aika on kuitenkin lisännyt selvästi sähköistä asiointia. Nyt muutoksista jo 75 prosenttia tehdään sähköisesti, kun vuonna 2019 osuus oli 66 prosenttia.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 11. lokakuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Mistä tiedän, mikä sijoitustili minulla on? Jättimätkytkin voi saada anteeksi, jos on avannut kaksi osakesäästötiliä vahingossa

Verottaja odottaa tavallista enemmän muutoksia esitäytettyihin veroilmoituksiin – etenkin etätyöläisten kannattaa nyt syynätä vähennyksensä tarkkaan