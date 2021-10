Ruotsi keskeyttää Moderna-rokotteen käytön nuorilla – THL:n Nohynek: Suomen linjaa tarkastellaan, päätös ehkä huomenna torstaina

Ruotsin kansanterveysviranomaisen mukaan sivuvaikutuksen riski on hyvin pieni. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan Suomessa on tehty Modernan rokotteesta samankaltaisia havaintoja kuin Ruotsissa.

Ruotsissa keskeytetään Modernan koronarokotteiden käyttö vuonna 1991 ja sen jälkeen syntyneillä, kertoo Ruotsin kansanterveysvirasto.

Syynä ovat merkit sydänlihaksen tai sydänpussin tulehduksen suuremmasta riskistä rokotteen sivuvaikutuksena. Riski on viraston mukaan kuitenkin hyvin pieni.

Uusien pohjoismaisiin tietolähteisiin perustuvien alustavien analyysien mukaan yhteys on erityisen selvä Modernan rokotteen kohdalla etenkin toisen rokoteannoksen jälkeen, virasto kertoo tiedotteessaan. Riskin kasvu on nähtävissä neljän viikon kuluessa rokotuksesta, lähinnä kahden ensimmäisen viikon aikana.

– Modernan rokotteen ensimmäisen tai toisen annoksen vastikään saaneen ei tarvitse olla huolissaan, sillä riski on hyvin pieni. On kuitenkin hyvä tietää, minkä oireiden suhteen on syytä olla valppaana, sanoo Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Sydänlihaksen ja sydänpussin tulehdukset häviävät yleensä itsestään, mutta lääkärin on arvioitava oireet, tiedotteessa kerrotaan. Tulehdukset ovat yleisimpiä nuorten miesten keskuudessa ja esimerkiksi virusinfektioiden, kuten koronaviruksen, yhteydessä.

Vuonna 1991 ja myöhemmin syntyneille suositellaan Modernan rokotteen sijaan Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta.

Päätös on voimassa joulukuun alkuun asti.

THL:n Nohynek: Suomen linjaa tarkastellaan

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Suomen rokotelinjauksia tarkastellaan parhaillaan kansainvälisen tiedon perusteella.

– Suomen tämän hetkistä linjaa tarkastellaan ja toivottavasti voidaan tiedottaa siitä huomenna, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan Suomessa on tehty Moderna-rokotteen haittavaikutuksia samankaltaisia havaintoja kuin Ruotsissa. Kyseessä on kuitenkin hyvin harvinainen tapahtuma, Nohynek toteaa.