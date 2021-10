"Tässä voi tulla jonkinlaista maskisheimingiä", sanoo sosiaalipsykologi – viekö maskin käytössä sosiaalinen paine voiton omasta harkinnasta?

THL:n mukaan maskin käyttäminen on kansalaisten omassa harkinassa. Mukaudutaanko nyt ryhmäpaineen alla suojaamaan itseä ja ympäristöä vai ryhdytäänkö maskittomiksi vapaamatkustajiksi?

Viekö sosiaalinen paine sittenkin voiton omasta harkinnasta, kun kyse on maskinkäytöstä?

THL lievensi maskisuositustaan viime viikolla niin, että ihmisen tulee toimia oman harkinnan mukaan. Moni tunnistaa tilanteen, jossa ei ihan tiedä, miten toimia, kun maskipakkoa ei ole.

Sebastian Siukonen kokee, että pientä sosiaalista painetta voi tuntea, mutta se on vaan hyvä.

– Olen huomanut, että jos kauppaan menee tai tällaiseen tilaan, että jos suurimmalla osalla on ja minulla ei, niin kyllä sitten vedän maskin esille. Jos on taas päinvastainen tilanne, niin voi olla, että maski jää käyttämättä. On vähän sellainen välitila, että tässä hakee miten pitäisi toimia, Siukonen arvioi.

Ollaan Helsingin Tripla-kauppakeskuksessa torstai-iltapäivänä. Väkeä on väljästi, ja Siukonen selaa kännykkäänsä yksinäisellä penkillä. Maski on suositusten mukaisesti käytössä.

Omaa harkintaa vaativien tilanteiden lisäksi THL suosittelee maskia (siirryt toiseen palveluun) rokottamattomille sekä rokotetuillekin julkisessa liikenteessä ja julkisissa sisätiloissa, joissa ei ole mahdollisuutta pitää turvaväliä.

– Luotan THL:n päätöksiin, sillä eivät he niitä heppoisesti tee. Kun ajattelee siitä näkökulmasta miten ihmiset käyttäytyvät, niin silloin mahdollisimman selkeät säännöt ja ohjeet johtavat paremmin toimintaan kuin epämääräiset, sanoo Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava sosiaalipsykologi Jenni Savonen.

– On kiinnostavaa nähdä, kuinka tämä tosiaan lähtee tästä menemään, kun oli jo muodostunut eräänlainen sosiaalinen normi, että kaupassa ja muualla käytetään maskia.

Maskeista ollaan luopumassa, mutta vain osittain

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry muokkasivat torstaina omia maskisuosituksiaan. Niiden mukaan maskin käytöstä kaupoissa voidaan luopua heti niillä alueilla, joilla viranomaiset eivät enää suosita maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa. Tosin vain kuuden sairaanhoitopiirin alueella 21:stä on toistaiseksi luovuttu maskisuosituksesta julkisissa sisätiloissa.

Muista suurista maskisuosittajista Finnair kertoo pitävänsä edelleen kiinni ehdottomasta maskipakosta. Maskin käyttämistä kohdellaan samalla tavoin kuin mitä tahansa muuta lentoturvallisuuteen vaikuttavaa tekijää. Ilman maskia koneeseen ei ole asiaa.

VR on pitänyt voimassa toistaiseksi maskipakon. Sitä ei kuitenkaan edellytetä samalla ponnekkuudella kuin lentoliikenteessä.

Terveyden ammattilaisia tilanne huolestuttaa. HUSin mukaan epidemiatilanne Uudellamaalla on kääntynyt huonompaan suuntaan useissa kunnissa.

– Rajoitusten purkamisen myötä kasvomaskien merkitys koronavirusepidemian hallinnassa korostuu. On hyvä muistaa, että ne suojaavat myös muilta hengitystieinfektioilta. Kehotamme väestöä jatkamaan maskien käyttöä rokotussuojasta riippumatta joukkoliikenteessä, yleisissä sisätiloissa ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja tartuntariski on olemassa, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä päätettiin torstaina hyväksyä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän laatima maskisuositus (siirryt toiseen palveluun) koskemaan koko Uuttamaata.

Maskisuositusten perusteena on siis edelleen se, että virus ei ole hävinnyt mihinkään ja sairaaloiden tehohoitopaikat täyttyvät. Taudista on nyt tullut erityisesti rokottamattomien vitsaus.

Kyttäystä voi tulla

Maskien käyttämisessä edelleen voi auttaa sosiaalinen paine, naapurin paheksuva katse maskitonta kohti.

Sosiaalisella paineella tai ryhmäpaineella tarkoitetaan sitä, että muut ihmiset saavat yksilön toimimaan samalla tavoin kuin muu ryhmä tai niin kuin yleisesti oletetaan käyttäytyvän.

Kuuluisa tutkimusesimerkki (siirryt toiseen palveluun) tällaisesta on Yhdysvalloista, missä tutkittiin miesten käyttäytymistä julkisessa vessassa. Vain 44 prosenttia pesi kätensä ollessaan yksin, mutta käsienpesijöiden määrä nousi 90 prosenttiin, kun vessassa oli muitakin.

Savosen mukaan valloille voi päästä eräänlainen optimismiharha: ajatellaan ettei maski itseä koske, jos on rokotettu tai lähipiirissä ei ole riskiryhmäläisiä. He, joilla taas on selkeä syy maskiin, voivat pitää tilannetta epäoikeudenmukaisena ja maskittomia eräänlaisina vapaamatkustajina.

– Jos joku ei käytä maskia, hän tavallaan romuttaa yhteistä asiaa. Mitä enemmän ihmiset maskia käyttävät, sitä vähemmän viruskin leviää. Jos kovin moni alkaa käyttää vapautta hyväkseen, siinä syntyy tunne vapaamatkustajista muiden kustannuksella. Ja varmaan silloin voi tulla kyttäystä ja paheksuntaa tällaista kohtaan.

Muiden käytökseen ei puututa helposti

Ihan hevin suomalaiset eivät ole valmiita toisiaan ojentamaan. Ainakaan Niina Srbinoska ei halua neuvoa muita.

– En nyt mene ihmisille sanomaan, että miksei sulla ole maskia. Se on jokaisen oma asia jos ei käytä, sanoo Srbinoska Pasilan aseman odotushallissa.

Hän kavahtaa oitis siihen, että istuu ystävättärensä Elina Sepon kanssa ilman maskia. Selityskin tulee heti: kun me jäimme tähän hetkeksi juomaan. Käsissä olevat mehupullot ovat puoivälissä.

Seppo on Srbinoskan kanssa samalla linjalla.

– On ihan jokaisen oma asia, käyttääkö maskia. Jokainen aattelee sitä omalta kannaltaan, ja enhän voi tietää ihmisten terveydellisiä ja muita syitä, Seppo sanoo.

Pasilassa myös tavattu Reka Rashidi ei anna muiden vaikuttaa omaan toimintaansa.

– Ei sillä ole mitään väliä mitä muut tekee tai ei tee. Ehkä ihmisten pitää kiinnittää enemmän huomiota omaan tekemiseen kuin siihen, mitä muut tekee. Minulla on rokotuksetkin kyllä otettu, mutta luulen, että maskia on hyvä käyttää niin kauan kuin korona on liikkeellä, Rashidi sanoo maskinsa takaa.

Maskiraivokin on jo koettu

Merkkejä paheksunnasta on nähty hieman aiemmin, tosin vielä vähän. Iltalehden toimittaja kertoi kolumnissaan kohtaamastaan "maskiraivosta" (siirryt toiseen palveluun). Keskustelupalstalla ollut heitto "Kattokaa maskittomia häjysti" (siirryt toiseen palveluun) on kerännyt pitkän kommenttiryppään ja kolmisen tuhatta silmäparia.

Sopeutumattomuus maskisääntöihin ja siitä syntynyt riita eskaloitui viime kuun lopulla murhaan (siirryt toiseen palveluun) saksalaisella bensa-asemalla, jossa suivaantunut asiakas ampui 20-vuotiaan myyjän tämän vaadittua sääntöjen mukaisesti asiakkaalta maskia.

Sosiaalipsykologi Savonen kertoo, että sosiaalista painetta tarkastellessa voidaan erottaa häpeä ja syyllisyys. Jos ihminen kokee, että joku häpäisee hänet maskittomuuden takia, se ei todennäköisimmin johda korjaavaan toimintaan. Usein voi tulla aggressiivinen vastareaktio: "Tämä on mun asiani ja pysy siitä erossa."

– Syyllisyyttä voidaan ajatella positivisempana tunteena. Jos kukaan ei varsinaisesti häpäise, mutta tulee syyllinen olo, kun vaikka kaupassa tajuaa olevansa ainoa maskiton, se yleensä johtaa korjaavampaan toimintaan. Voi ajatella, että ensi kerralla laitan maskin, Savonen sanoo.

Häpeä ei toimi edes Japanissa

Savonen muistuttaa pandemian alkuaikoina vallinneesta karanteenihäpäisystä (quarantine shaming). Karanteenisääntöjä rikkoneita nostettiin helposti tikun nokkaan yhteisen hyvän vastaisesta toiminnasta.

– Näkisin että tässä voi tulla jonkinlaista "maskisheimingiä" niiltä, jotka ajattelevat että vielä on hyvä käyttää maskia tai jos itsellä on joku syy käyttää sitä. Voidaan kokea tosi itsekkääksi sellainen, jonka ei vaikka itsensä takia tarvitsisikaan käyttää maskia, niin miksi ei sitten ajatella muita.

Japanissa häpeää on käytetty patistuskeinona, jotta normista poikkeavat kansalaiset saataisiin ruotuun. Hallitus on julkaissut muun muassa karanteenimääräysten rikkojien nimiä.

Aluksi ryhmäpaine toimi. Esimerkiksi juuri maskittomia törmyytettiin julkisesti jopa niin, että vainoajat saivat oman lempinimenkin, "jishuku-keisatsu" (itsehillintäpoliisi).

The Guardian (siirryt toiseen palveluun) kertoi elokuussa kuitenkin, että japanilaiset ovat väsyneet alituisiin karanteeneihin ja määräyksiin. Olympialaisten aikana tapahtuneet lukuisat rikkomukset rapauttivat lopulta pohjan sosiaalisen paineeseen perustuneelta valvonnalta. Häpeä ei toimikaan toivotulla tavalla, eivätkä japanilaiset enää välitä ojentaa rikkureita.

Lähipiiri ratkaisee

Savosen mukaan tärkeää on oman lähipiirin käytös.

– Yksinkertaisimmillaan se, käyttääkö ihminen maskia vai ei, lähtee usein sosiaalisesta vertailusta. Miten omat läheiset ihmiset tai tärkeät viiteryhmät toimivat? Jos he käyttävät tai eivät käytä, on tosi olleellista. Kaikki vertailevat itseään muihin ja muokkaavat sen mukaisesti omaa käyttäytymistään, Savonen sanoo.

Esimerkin voima voi siis toimia myös maskien käyttämisessä.

Eduskunnan puhemiesneuvosto poisti eduskunnan täysistuntoa koskevan maskisuosituksen tiistaina, ja oli kansanedustajan omassa harkinnassa, haluaako hän käyttää edelleen maskia.

Valtaosa edustajista (siirryt toiseen palveluun) oli tiistain täysistunnossa ilman maskia.

Juttua täydennetty klo 11.25 HUSin antamilla maskisuosituksilla Uudellemaalle.

