Teksti-tv täyttää tänään 40 vuotta, ja sitä katsoo viikoittain yli miljoona suomalaista – sivujen tekijä uskoo tietävänsä suosion salaisuuden

Teksti-tv on säilyttänyt vetovoimansa vuosikymmenestä toiseen. Kuva: Yle

Ylen teksti-tv aloitti toimintansa ensimmäisenä Suomessa vuonna 1981. Teksti-tv on edelleen iso osa suomalaisten arkea, ja sillä on oma, aktiivinen fanikuntansa. Teksti-tv:n toimittaja Matti Rämö kertoo, että palautetta tulee jatkuvasti.

Moni asia muuttuu mediakentällä, mutta teksti-tv tuntuu olevan ikuinen.

Ylen teksti-tv täyttää tänään 7. lokakuuta 40 vuotta. Yle aloitti teksti-tv-palvelun 7.10. 1981, ja aluksi kohderyhmänä olivat Suomen huonokuuloiset. Nykyisin teksti-tv:tä seuraa viikottain noin 1,2 miljoonaa suomalaista ja päivittäin noin 780 000.

Teksti-tv työllistää täysipäiväisesti yhden toimittajan. Matti Rämö on työskennellyt teksti-tv:n parissa nyt 20 vuotta.

– Opiskelin yliopistossa maantiedettä ja valmistuin keskelle lamaa. Olin pitkään työttömänä, ja 2000-luvun alussa tulin työllistämiskurssilta harjoittelijaksi tekemään teksti-tv:tä. Satuin kerrankin olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sillä olin ollut jo kymmenen vuotta aiemmin teksti-tv:n fani, Rämö kertoo.

Ylen toimittaja Matti Rämö on nykyisin ainoa täysipäiväinen teksti-tv:n toimittaja. Useat toimitukset, kuten uutiset ja urheilu, toimittavat itse omat sisältönsä. Kuva: Ilkka Kilpeläinen / Yle

Harjoittelu liittyi tuolloin tekeillä olleeseen digitaaliseen tekstitelevisioon, josta ei lopulta teknisistä syistä tullut mitään. Rämö jäi silti työskentelemään teksti-tv:n pariin. Tänä päivänä suuri osa sisällöstä tulee automaattisesti, ja esimerkiksi uutis- ja urheilutoimitukset kirjoittavat omat sisältönsä. Rämön tehtäviin kuuluu päivittäisten päivitysten valvominen ja ongelmien ratkaisu.

– Koko sisältö on 1 600 sivua ja päivityksiä tulee päivittäin noin 25 000. Siinä on aikamoinen rulla päällä koko ajan. Kun tulee ongelmia, yritän kaivaa oikeat ihmiset tekemään oikeita korjausliikkeitä.

Lisäksi Rämö toimittaa 800-sivuja.

– Ne ovat tavallaan silmäteräni.

Teksti-tv:n sisällöt on jaoteltu sivunumeroiden mukaan: esimerkiksi 100-alkuisilla sijaitsevat uutiset, 200-alkuisilla urheilu ja 300-alkuisilla tv-ohjelmatiedot. 800-sivuilla on erilaisia vapaa-ajan sisältöjä ja nyt myös teksti-tv:n juhlasivut sivulta 840 alkaen: palvelun lyhyt historia, käyttäjien omia teksti-tv-muistoja sekä teksti-tv-taidetta.

– Englannissa on vahva teksti-tv-faniporukka. Siellähän BBC:n analoginen teksti-tv poistui käytöstä vuonna 2012. Kuulin viikko sitten, että sikäläiset teksti-tv-taiteilijat haluavat muistaa juhlavuottamme ja kyllä siinä silmä kostui.

Juhlasivuilta löytyy myös esimerkiksi sarjakuvataiteilija Joonas Rinta-Kannon tekemä Fok_it-taideteos.

Tekstitelevision kuvitukset ovat jo sinänsä ikonisia. Suurimman osan niistä on tehnyt toimittaja Anniina Wallius, ja nykyisin Rämö askartelee vanhoista kuvista uusia kuvituksia.

Juhlasisällöistä löytyy myös Matti Rämön tarina siitä, miten kalliolainen punk-bändi Teksti-tv 666 sai nimensä: vuoden 2011 vaalitulokset olivat teksti tv:n 660-sivuilla, ja suurusjärjestyksessä kuudennen puolueen kristillisdemokraattien sivunumeroksi tuli sattumalta 666. Asiasta syntyi Rämön yllätykseksi pienimuotoinen kohu, jonka jälkimainingeissa nimettiin myös punk-bändi.

Urheilun teksti-tv-toimitus 1990-luvulla. Puhelimessa urheilutoimittaja Juha Alanen. Kuva: Seppo Sarkkinen

Sivu 235 on käsite

Teksti-tv:n suosituimmat sisällöt järjestyksessä ovat uutiset, urheilu, sää ja veikkaussivut. Myös Suomessa tekstitelevisiolla on omat faninsa: Matti Rämö kertoo, että kehitysehdotuksia tulee päivittäin ja kielioppi- ja lyöntivirheistä tulee herkästi palautetta.

Mahdollisesti eniten sitoutuneita ovat jääkiekkoliiga NHL:n seuraajat: liigan sivu 235 on oma käsitteensä.

Päivittäisiä käyttäjiä tekstitelevisiolla on noin 780 000, ja heistäkin puolet käy sivuilla monta kertaa päivässä. Sivujen suosio oli suurimmillaan 2000-luvun alussa, jolloin säännöllisiä käyttäjiä oli noin kaksi miljoonaa.

Matti Rämö kertoo, että alle 30-vuotiaat seuraavat teksti-tv:tä melko vähän, mutta yli 30-vuotiaissa käyttäjäpohja on vahva. Naisten ja miesten kesken jakauma on hyvin lähellä tasaa: naisia on käyttäjätutkimusten mukaan käyttäjistä noin 45 prosenttia.

Yle Teksti-TV:n toimitus 1981: Leena-Maija Tuominen, Erkki Hatakka, Juha Alanen ja Mikko Bruun. Kuva: Yle

Ruudulle mahduttaminen on luovaa työtä

Mikä sitten on teksti-tv:n suosion salaisuus? Matti Rämön mukaan syy on selkeys.

– Se on pelkistetty media, josta kaikki turha häly on suodatettu pois. Esimerkiksi urheilutulosten löytäminen on moneen verkkosivuun verrattuna paljon helpompaa.

Selkeys on myös se syy, miksi Rämö itse nauttii tekstitelevision toimittamisesta.

– Saan tyydytystä siitä, kun saan ajatuksen mahdollisimman tiiviiksi ja se mahtuu ruudulle. Se on luovaa työtä ja joka kerta haaste.

Merkitystä työlle tuo myös aktiivinen yleisö. Palautetta tulee paljon, ja suurin osa on positiivista. Useimmiten kritiikkikin on rakentavaa, vaikka häirikköjäkin on.

– Siinä mielessä on ikävä faksiaikaa. Häirikköjenkin kanssa tulee kuitenkin toimeen. Minulla on olo, että teen tärkeää työtä.