E-urheilua harrastaa yli 100 000 suomalaista, mutta seuroja on vain kourallinen – änäriä hakkaava Talonm1es pääsi valitsemaan missä pelaa

Suomessa on vain kymmenkunta e-urheiluseuraa, vaikka harrastajia on runsaasti. Pulaa seuroista on etenkin idässä ja pohjoisessa. Pohjois-Savo sai ensimmäisen pro-organisaationsa runsas vuosi sitten.

Niklas Tamminen on edustanut uutta e-urheiluseuraa, Sawo Esportsia, vajaat puoli vuotta. Savon värien kantaminen tuntuu lohjalaisesta virtuaalikiekkoilijasta mukavalta. Kuva: Sami Takkinen / Yle