Rauman telakalla jo noin 200 koronatartuntaa – yhtiö toivoo vauhtia koronapassin käyttöönottoon

Uusia tartuntoja on ilmennyt lähes 60 yhteensä viidessä eri verkostoyrityksessä. Yksi niistä eristetään tilapäisesti työmaalta. Tartuntarypäs paljastui syyskuun puolivälissä.

Rauman telakalla on todettu viimeisen viikon sisällä 58 uutta koronatartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä viime kuussa puhjenneessa epidemiassa on nyt 194.

Telakka on teettänyt alueellaan koronatestejä tehostetusti.

– Tartunnanjäljitystä jatketaan, ja seuraavat seulontanäytteet otetaan telakalla jälleen ensi viikon alkupuolella. Positiivisen tuloksen saaneista 194 työntekijästä 63:n eristys on päättynyt, kertoo johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist Rauman kaupungin tiedotteessa.

Tähän asti tavoitetut tartunnan saaneet henkilöt työskentelevät rakenteilla olevassa laivassa. Uusia tartuntoja on ilmennyt yhteensä viidessä eri verkostoyrityksessä, joista yksi eristetään tilapäisesti työmaalta.

– Kyseisen verkostoyrityksen tartunnan saaneiden työntekijöiden tavoittamisessa on haasteita. Heitä on kaikkiaan yhdeksän. Kaikki yrityksen 29 työntekijää tullaan asettamaan karanteeniin, sillä tietojen mukaan he asuvat yhteismajoituksissa, Nordqvist sanoo.

Tilanne parempi, mutta ei hallinnassa

Vaikka uusia tartuntoja on todettu kymmeniä, kuvailee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä telakan koronatilannetta aiempaa paremmaksi. Tilannetta ei kuitenkaan ole saatu vielä hallintaan.

– Siksi käynnissä olevan tartunnanjäljityksen lisäksi päätettiin yhteistyössä telakan, Rauman kaupungin ja Lääkärikeskus Minervan kanssa järjestää vielä laaja näytteenottokierros ensi viikon maanantaina ja tiistaina sekä pitää uusi yhteistyöpalaveri viikon kuluttua, Uusitalo-Seppälä toteaa.

Telakan toive viranomaisille: Koronapassi käyttöön

Rauma Marine Constructions pohtii parhaillaan mallia, jossa verkostoyrityksiä edellytettäisiin huolehtimaan, että heidän telakalla työskentelevät työntekijänsä ovat rokotettuja.

– Lain mukaan työnantaja ei kuitenkaan voi vaatia työntekijöitä rokotuksia eikä tarkistaa heidän rokotustietojaan, minkä vuoksi malli ei ole helposti toteutettavissa, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Siksi RMC-telakka toivookin asiaan ratkaisua viranomaisilta.

– Yksi vaihtoehto parantaa terveysturvallisuutta merkittävästi on koronapassi, joka pystyttäisiin tarkistamaan jokaiselta töihin tulijalta. Toivommekin, että viranomaiset pystyisivät edistämään passin käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti, toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa toteaa.

Syksyn tartuntaryppäässä merkittävä osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia.

