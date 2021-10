Norjassa tehtiin harvinainen löytö – katso videolta, miltä näyttää 1 300 vuotta vanha suksi

Norjassa on löytynyt erittäin hyvin säilynyt suksi muinaisajoilta

Arkeologiryhmä on löytänyt Norjassa suksen, jonka arvioidaan olevan 1 300 vuotta vanha.

Löydös on harvinainen. Norjalaisarkeologien mukaan (siirryt toiseen palveluun) kyseessä saattaa olla maailman parhaiten säilynyt muinaisaikojen suksi.

Arkeologit tekivät löydön Digervardenin vuoristoalueella. Vuoristo sijaitsee Etelä-Norjassa Lesjan kunnassa.

Äskettäin löytynyt suksi on osa suksiparia

Suksiparin toinen suksi löydettiin Digervardenista jo vuonna 2014. Tuolloin löytynyt suksi oli erittäin hyvin säilynyt.

Löydön jälkeen tutkijat ovat toivoneet, että parin toinenkin suksi löytyisi jään alta. Nyt suksiparin toinen suksi on löytynyt. Ryhmä on kuvaillut löytöä uskomattomaksi.

Arkeologien löytämä uusi suksi on puuta. Siinä on myös säilynyt nahkaside, jolla suksi kiinnitettiin jalkaan. Suksi on 187 senttimetriä pitkä ja 17 senttimetriä leveä.

Uusi suksi on kaksi senttimetriä pidempi ja leveämpi kuin vuonna 2014 löydetty suksi.

Arkeologien mukaan äskettäin löytynyt suksi on säilynyt jopa paremmin kuin vuonna 2014 löytynyt suksi.

Suksi on säilynyt hyvin luultavasti siksi, että se on ollut syvällä jäässä vuosisatoja.