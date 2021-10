Kätilöt kyseenalaistivat äitejä ja vauvoja hoitavan osaston turvallisuuden – alkoi liki kahden vuoden syyni, joka osoittautui tarpeelliseksi

Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osastolla hoidetaan vauvoja ja äitejä. Kuva on otettu osastolta helmikuussa 2020, mutta tämä tilanne tai kuvan henkilöt eivät liity jutussa käsiteltäviin asioihin.

Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osastolla hoidetaan vauvoja ja äitejä. Kuva on otettu osastolta helmikuussa 2020, mutta tämä tilanne tai kuvan henkilöt eivät liity jutussa käsiteltäviin asioihin. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Aluehallintoviraston mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa on saatu vajaassa kahdessa vuodessa tehtyä riittäviä toimenpiteitä vierihoito-osaston potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Äitejä ja vastasyntyneitä vauvoja hoitava sairaalaosasto Oulussa oli lähes kaksi vuotta viranomaisten tavallista tarkemman valvonnan alla.

Se alkoi, kun osa osaston kätilöistä päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun: he kantelivat työnantajastaan sairaalaa valvovalle Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle loppuvuodesta 2019.

Kantelun mukaan potilasturvallisuus Oulun yliopistollisen sairaalan vierihoito-osastolla 13 oli vaarassa muun muassa riittämättömän työntekijämäärän ja jatkuvan kiireen vuoksi. Vastaavanlaisia, työntekijöiden työnantajastaan tekemiä kanteluita on tullut Pohjois-Suomen avin käsittelyyn hyvin harvoin.

Lue juttu: Äitien ja vauvojen turvallisuus on kätilöiden mukaan vaarassa Oulun yliopistollisen sairaalan osastolla – sairaala kiistää jyrkästi

Lue myös: Äidit ja isät kertovat kokemuksiaan osastosta, jonka potilasturvallisuus on kyseenalaistettu – apua sai monen mielestä odottamalla odottaa

Nyt valvonta on saanut päätepisteensä.

Avi on antanut päätöksen, jonka mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin potilasturvallisuuden varmistamiseksi OYSin vierihoito-osastolla, eikä valvontaa sen vuoksi tarvitse enää jatkaa.

Erillistä seuraamusta, kuten esimerkiksi avin antamaa huomautusta, sairaanhoitopiirille ei koitunut kantelusta.

Avin ylitarkastaja Toni Honkakorpi kuitenkin arvioi, että kätilöiden kantelu oli aiheellinen: sen myötä osaston toiminnasta löydettiin paljon kehitettävää, sairaanhoitopiirin johto tunnisti mahdolliset potilasturvallisuusriskit ja ryhtyi korjaamaan asioita.

Honkakorven mukaan parin vuoden mittaiseksi venynyt valvonta-aika oli vierihoito-osaston kohdalla tarpeellinen.

– Sairaalassa on tehty matkan varrella toimenpiteitä, mutta avi on toistuvasti katsonut, että ne eivät olleet riittäviä. Nyt ne ovat riittäviä.

Lisää käsipareja

Kun Yle uutisoi kätilöiden tekemästä kantelusta ensimmäistä kertaa alkuvuonna 2020, sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualuejohtaja kiisti epäkohdat jyrkästi.

Hieman myöhemmin silloinen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri lupasi, että osaston tilanne selvitetään juurta jaksain.

Kesällä 2020 Yle uutisoi, että OYSin vierihoito-osaston toimintaa on parannettu monin tavoin: kätilöille on esimerkiksi tarjottu enemmän erilaista täydennyskoulutusta ja pyritty helpottamaan aikaa vievää potilastietojen kirjaamista uudella mobiilijärjestelmällä.

Avin valvontapäätöksestä käy kuitenkin ilmi, että kätilöiden mielestä osastolla oli vielä puoli vuotta myöhemmikin yhä ongelmia. Avin joulukuussa 2020 kätilöiltä saaman päivityksen mukaan kätilöt pitivät edelleen esimerkiksi osaston työntekijämäärää aivan liian niukkana.

Tammikuussa 2021 osastolle on palkattu avin mukaan viisi kätilöä lisää, mikä on sairaalalta saadun selvityksen perusteella jonkin verran helpottanut tilannetta.

Sama käsitys on Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lasten ja naisten tulosalueen päätoimisella luottamusmiehellä Jouni Hackzellilla.

– Se, että sinne on lisätty henkilökuntaa, on keventänyt kuormitusta. Alussa osastolta tuli kymmeniä yhteydenottoja luottamusmiehelle. Nyt yhteydenottojen määrä on vähentynyt melkein minimiin.

Hackzellin mukaan osastolla koetaan kuitenkin edelleen ajoittaista kiirettä ja väsymystä.

– Jokaisella sairaalan osastolla on aina kehitettäviä asioita ja epätyytyväisyyttä. Tärkein pointti kuitenkin on se, että niitä pyritään ratkomaan yhdessä henkilöstön kanssa. Näen, että vierihoito-osastolla on nyt enemmän yhteistyötä kuin silloin kun tämä alkoi.

"Prosessi on ollut tarpeellinen"

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin nykyinen vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo olevansa tyytyväinen siihen, että avi on nyt katsonut OYSissa tehtyjen toimenpiteiden olevan riittäviä.

Nevalan mukaan vierihoito-osastolla on tehty paljon parannuksia. Esimerkiksi lääketurvallisuutta on parannettu ja kätilöitä pystytty tukemaan aiempaa enemmän. Osastolla on nyt myös oma erikoislääkäri kokopäivätoimisesti, jolta kätilöt saavat apua potilaiden hoidossa.

Vs. johtajaylilääkäri myöntää, että valvontaprosessille oli tarvetta.

– Prosessi on ollut arvokas ja tarpeellinen. Kehittämistoimia on saatu eteenpäin. Äidit ja vastasyntyneet vauvat ovat kaiken keskiössä. Ydinasia on, että heidän turvallisuudestaan ei missään vaiheessa tingitä, Nevala sanoo.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kehottaakin päätöksessään sairaanhoitopiiriä huolehtimaan myös jatkossa siitä, että vierihoito-osastolla on riittävät henkilöstöresurssit. Avin mukaan osaston toiminnan kehittämistä kannattaa edelleen jatkaa.

Avi kertoo aikovansa seurata vierihoito-osaston palveluiden järjestämistä tulevaisuudessa ja puuttua tilanteeseen, jos potilasturvallisuus siellä on vaarantumassa tai potilaiden hyvässä hoidossa ilmenee puutteita.

Voit keskustella aiheesta 8.10. kello 23.00 asti.