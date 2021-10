Dubain hallitsija salakuunteli ex-vaimonsa puhelinta – jo kolme kuninkaallista paennut ulkomaille šeikin mielivaltaa

Dubain hallitsija Mohammed bin Rashid al-Maktoum määräsi entisen vaimonsa, Jordanian prinsessan Haya Bint Husseinin puhelimen salakuunneltavaksi, kun parin lasten huoltajuutta puitiin oikeudessa Britanniassa.

Asiasta kertoo Britannian korkein oikeus.

Oikeuden mukaan myös prinsessa Hayan kahden asianajajan puhelimia kuunneltiin. Oikeus arvioi, että šeikki häiritsi siten oikeuden toimintaa.

Šeikin on kerrottu kuunnelleen Hayan puheluita Pegasus-vakoiluohjelmalla, joka antaa käyttäjälleen mahdollisuuden noukkia laitteista viestejä, kuvia ja sähköposteja sekä äänittää puheluita ja aktivoida mikrofonit salakuuntelua varten.

Šeikki kiistää tietäneensä salakuuntelusta.

Vakoilu tuli ilmi Kalifornian yliopiston Berkeleyn yliopiston tutkijatohtori William Marczakin työn ansiosta. Hän on paljastanut hallituksien vakoiluohjelmien käyttöä.

Prinsessa Hayan mukaan tieto salakuuntelusta sai hänet tuntemaan itsensä jahdatuksi.

Šeikin on myös kerrottu yrittäneensä ostaa kartano, joka oli myynnissä Hayan asuttamassa naapuristossa.

Prinsessa Haya, 47, on šeikin kuudes vaimo, ja heillä on kaksi yhteistä lasta. Haya pakeni ex-miestään Britanniaan 13- ja 9-vuotiaiden lastensa kanssa. Pari on taistellut oikeudessa lasten huoltajuudesta jo pitkään.

Prinsessa Hayan lisäksi myös šeikin kaksi tytärtä on paennut Dubaista.

Šeikin tytär Latifa nousi kansainvälisiin uutisotsikoihin, kun hän yritti paeta vuonna 2018 Arabiemiraateista alistavana kuvailemaansa perhettä. Tuolloin Intian erikoisjoukot nousivat pakoveneeseen Intian rannikolla ja palauttivat prinsessan Dubaihin.

