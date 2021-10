Tanska evakuoi naisia ja lapsia al-Roj´n leiriltä Syyriasta

Lapsista yhdeksän on syntynyt Tanskassa.

Tanska on evakuoinut 14 lasta ja heidän kolme äitiään kurdien hallitsemalta al-Roj´n vankileiriltä Syyriasta, kertoo yleisradioyhtiö DR. Lapset ja äidit ovat olleet leirillä siitä lähtien, kun Isisin kalifaatti sortui.

He matkustavat Tanskaan vapaaehtoisesti. Kaksi heistä on tanskalaisia, yhdellä on Tanskan ja itäeurooppalaisen maan kaksoiskansalaisuus.

Lapsista yhdeksän on syntynyt Tanskassa. Lapsista vanhimmat ovat 12-vuotiaita.

Useat lähteet vahvistivat DR:lle, että lapset ja naiset poistuivat leiriltä tiistaiaamuna, ja heidän odotetaan saapuvan Tanskaan vuorokauden kuluessa. Naiset on vangittu poissaolevina, ja heitä odottavat kuulustelut. He ovat asuneet Syyriassa vuodesta 2014.

Länsimaat ovat olleet haluttomia kotouttamaan kansalaisiaan

Tanskan hallitus muutti kantansa palautuksista toukokuussa. Keväällä pääministeri Mette Frederiksen oli useita kertoja vakuutellut, että Tanska ei ole noutamassa kansalaisiaan.

Suomi on hakenut kansalaisiaan pois Syyrian pakolaisleireiltä. Heinäkuussa Suomen viranomaiset evakuoivat al-Roj´n leiriltä suomalaisnaisen ja kaksi hänen lastaan.

Aiemmin Suomeen on palanut Syyriasta yli 10 äitiä ja yli 30 lasta. Al-Holin leirillä arvioidaan olevan vielä ainakin kymmenkunta suomalaista lasta ja muutamia naisia.

Ruotsalaisen SVT:n mukaan Ruotsiin on palannut kymmenissä laskettava määrä ihmisiä Syyrian leireiltä. Osa on palannut Ruotsiin salakuljettajien avulla.

Pohjoismaista myös Norja on hakenut kansalaisiaan Syyriasta. Toistaiseksi Norja on ainoa Pohjoismaa, joka antanut tuomion Syyriasta palanneelle naiselle. Tänä vuonna oikeus antoi kolmen ja puolen vuoden vankeustuomion äärijärjestön toimintaan osallistumisesta Syyriasta palanneelle naiselle.

Suomessa keskusrikospoliisi on tutkinut kahta Syyrian al-Holin leiriltä palannutta naista ihmiskaupasta epäiltynä.

Lue myös:

HS: Suomi järjesti salassa etäkoulua al-Holin leirin suomalaislapsille – ulkoministeri Haavisto: Olemme ylpeitä lasten koulunkäynnistä

EU:n terrorismintorjunnan koordinaattoriksi nimitetty llkka Salmi: Isisin ideologiset jäänteet ovat edelleen uhka Euroopalle

Syyriasta luovutettiin Suomeen al-Holissa ollut nainen ja hänen kaksi lastaan

"Tämä on kestämätön tilanne" – USA hoputtaa liittolaisiaan kotiuttamaan Isisin riveissä taistelleet kansalaisensa

EU, USA ja Syyrian kurdit puivat Isisin alueelta kiinniotettujen ulkomaalaisten kohtaloa – Suomen edustaja: "Kovin kauan ratkaisua ei voida enää odottaa"