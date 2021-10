Uudet ja vanhat energiaratkaisut lyövät kättä Pohjois-Pohjanmaalla, mikä voi vaikuttaa ratkaisevasti koko Suomen ilmastotavoitteisiin

Pohjois-Pohjanmaalla ja Raahen seudulla on iso merkitys Suomen ilmastotavoitteiden kannalta. SSAB:n terästehdas on Suomen suurin yksittäinen päästölähde, mutta toisaalta alueella on myös paljon tuulivoimaa ja Fennovoiman ydinvoimalahanke.

Tuulivoimamaakunta Pohjois-Pohjanmaalla on tärkeä rooli Suomen päästötavoitteiden saavuttamisessa. Alueella on myös iso osa Suomen vesivoimasta ja turvetuotannosta. Ilmastopohdintoihin vaikuttavat myös Raahen terästehdas ja Fennovoiman ydinvoimahanke.

Suomen ilmastopaneelin ja Sitran raporteissa korostetaan sähkön ja uusiutuvan energian merkitystä fossiilisten vaihtoehtojen korvaajina.

Sähkön kulutuksen arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan 30 vuodessa, ja tarvittava kasvu vaatisi maatuulivoiman voimakasta rakentamista.

Tässä kohtaa katseet kääntyvät kohti Pohjois-Pohjanmaata, jossa on jo noin 35 prosenttia Suomen tuulivoimasta ja uusistakin hankkeista noin kolmannes on vireillä täällä.

Ilmastopaneelin puheenjohtajan Markku Ollikaisen mukaan Pohjois-Pohjanmaa on erittäin kiinnostava alue.

– Se on hyvinkin keskeisessä roolissa etenkin tuulivoiman laajenemisen ja ensimmäisten merituulivoimapilottienkin ansiosta.

Maakunnassa on myös huomattava osa Suomen vesivoimasta. Lisäksi Suomen päästöpohdinnoissa isossa roolissa ovat turvetuotanto, Raahen terästehdas ja Fennovoiman tavoittelema Pyhäjoen ydinvoimala.

Isoilla energiaratkaisuilla isot vaikutukset

Markku Ollikainen nostaa vahvasti esille, myös Pohjois-Pohjanmaalla ja lähimaakunnissa tehtävän ilmastopainotteisen innovaatiotyön esimerkiksi vetyyn liittyen. Kehitystyötä tehdään myös muun muassa akkuteknologian (siirryt toiseen palveluun) (Kemia-lehti) ja turpeen parissa.

Isoin innovaatiohankkeista on käynnissä SSAB:n Raahen terästehtaalla, joka on Suomen suurin yksittäinen päästölähde. Tehdas puskee taivaalle noin 7 prosenttia valtakunnallisista hiilidioksidipäästöistä. Yhtiöllä on suunnitelmat päästöjen poistamisesta ja ympäristöystävällisestä sähkö- ja vetypohjaisesta tuotannosta myös Raaheen. Hybrit-hankkeen tavoitteena on hiilivapaa terästuotanto.

Tästä huolimatta viime viikolla ensin Björn Wahlroos (siirryt toiseen palveluun) (Kauppalehti), ja sitten Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti) heittivät vakavaa varjoa Raahen tehtaan tulevaisuuden ylle sen päästöjen takia.

Näköetäisyydellä Raahen terästehtaasta on Perämeren rannalla käynnissä myös toinen Suomen ilmastotavoitteiden kannalta tärkeä työmaa. Hanhikiven ydinvoimala odottaa vielä rakennuslupaansa, mutta toteutuessaan se toisi energiamarkkinoille ison fossiilivapaan vaihtoehdon.

Suomen Ilmastopaneelissa ei kuitenkaan vielä ole lähdetty arvioimaan Hanhikiven mahdollisen laitoksen vaikutuksia, kertoo paneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.

– Ydinvoiman kannattavuus on tällä hetkellä tuulivoimaan verrattuna selkeästi heikompi, ja Fennovoima vaatii vielä poliittisen ratkaisun niin emme ole lähteneet arvailemaan mitä poliitikot päättävät.

Pohjois-Pohjanmaa tunnetaan myös vesivoimastaan, jota Ii- ja Oulujoen voimaloissa tuotetaan noin 16 prosenttia valtakunnallisesta vesivoimasta.

Turve puolestaan on ollut ilmastokeskustelun tikun nokassa jo vuosien ajan, ja sen polttoperusteista tuotantoa ajetaan alas valtakunnallisilla linjauksilla.

