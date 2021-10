"On tajuttu, mitä kaikkia taitoja pelimaailmassa tarvitaan", sanoo Samuel Kurttio – Counter Strike -työkokeilu veti poikkeuksellisen määrän hakijoita

Tietokoneruudut välkehtivät hämärässä Digi- and Game Centerin pelihuoneessa Jyväskylässä. Kaksi nuorta pelaajaa on keskittynyt CS eli Counter Strike -taistelupelin pyörteisiin: käynnissä on Jyväskylän työllisyyspalvelujen nuorille työttömille järjestämä työkokeilu.

Jyväskylän työllisyyspalvelut ja nuorten peliyhteisö Bittiliiga ovat järjestäneet kolmen viikon ajan alle 30-vuotiaille työnhakijoille mahdollisuutta hankkia osaamista työelämään e-urheilun kautta.

Jyväskyläläinen Emilia Rissanen, 26, on valmistunut kokiksi ja merkonomiksi.

– Unelma-ammattini olisi erityisopettaja, ja nyt ensimmäisen kerran pääsen tekemään töitä nuorten kanssa. Aiemmin on ollut tarjolla ainoastaan myyjän tai ravintola-alan töitä, Rissanen sanoo.

Emilia Rissanen on pelannut erilaisia digipelejä 12-vuotiaasta asti. Hänen mukaansa Jyväskylän työllisyyspalvelut ymmärtävät nuorten pelimaailmassa kehittyneitä taitoja, kuten esimerkiksi englannin puhumista. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Työkokeiluun osallistuvat nuoret järjestävät esimerkiksi erilaisia peliturnauksia. Datanomiksi opiskellut Samuel Kurttio, 24, ehti olla kuukauden työttömän ennen uuteen työkokeiluun pääsyä.

– Kesällä olin hotellisiivoojana. Nyt on ollut tosi mielenkiintoista saada olla työkokeilussa e-urheilun parissa. Vaikka kokeilu on kestänyt vasta muutaman viikon, olen päässyt tekemään asioita laidasta laitaan. Meidän pitäisi seuraavaksi organisoida League of Legends -turnaus. Bittiliigassa sitä ei aikaisemmin ole ollut.

Pelimaailmassa toimivilla nuorilla on paljon sellaisia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myös työelämässä. He ovat liikkuneet digialustoilla koko ikänsä.

– Kun puhutaan elektronisesta urheilusta ja turnauksista, se tarkoittaa striimaamista, selostamista, videoiden tekemistä ja somepäivityksiä. Työkokeilussa yksi porukka järjestää kaiken kattavan tuotannon, ja toinen pelaa, kertoo Bittiliiga ry:n toiminnanjohtaja Harri Erho.

Mikä työkokeilu? Työllistymistä edistävä palvelu kaiken ikäisille

Työkokeilussa oleva tekee työpaikalla "oikeita töitä"

Tarkoitus selvittää ura- ja koulutusvalintoja ja auttaa työelämään palaamisessa

Kestää enintään vuoden, mutta yleensä selvästi vähemmän

Pelillinen työkokeilu osui ja upposi

Jyväskylän työllisyyspalvelut vetäisi pelimaailman työkokeilussaan selvästi oikeasta narusta. Heti ensimmäisenä viikonloppuna työkokeiluun haki yli 100 jyväskyläläistä nuorta, joista ensimmäisessä vaiheessa mukaan pääsi 20.

– Hakijamäärä oli iso yllätys, olemme siihen todella tyytyväisiä. Perinteisesti ajatellaan, etteivät nuoret lähde työllisyyttä edistäviin palveluihin mukaan, mutta ehkä kyse on siitä, ettemme ole osanneet tarjota oikeanalaisia palveluja, kertoo Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.

Bittiliiga on tehnyt vuoden verran nuorisotyötä verkossa tarjoamalla nuorille maksuttoman yhteisöllisen pelipalvelun, jossa turvallinen aikuinen on läsnä. Bittiliigan kaltaiset digialustat ovat kustannustehokkaita ratkaisuja. Niillä tavoitetaan helposti myös paljon nuoria, ja pystyään ottamaan koppia pudokasnuorista. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Suomessa on pikkuhiljaa käynnistymässä myös muualle vastaavia työkokeilupilotteja.

– Tulevaisuuden työelämä tarvitsee kehittyäkseen näitä nuoria, joiden äidinkieli on koodi. Nuorten vuorovaikutus tapahtuu nykyisin entistä useammin verkossa. Bittiliigassa on turvallista kehittää myös ihmissuhdetaitoja, joista on hyötyä kaikkialla, sanoo Lähteelä.

Taitojen kehittämistä ja kiinnostuksen löytämistä

Pääasiassa etänä tapahtuvassa kolmen kuukauden työkokeilussa autetaan löytämään omia kiinnostuksen kohteita ja vahvuuksia. Kun näitä taitoja tunnistetaan, niitä päästään syventämään Bittiliigassa. Toiminta voi parhaassa tapauksessa johtaa uudelle opiskelu- tai työelämäpolulle.

Samuel Kurttio on jo aikaisemminkin vapaa-ajallaan harrastanut joukkueorganisointia ja managerointia.

– Väillä e-urheilun parissa toimiminen on ihan parasta ja välillä tuntuu, ettei siitä tule mitään. Mutta hienoa, että virkamiehetkin ovat nyt tajunneet, mitä kaikkia taitoja pelimaailmassa tarvitaan.

Kurttio toivoo tulevaisuudessa pääsevänsä järjestämään peliturnauksia työkseen.

Samuel Kurttio tietää miten vaikea nuoren on työllistyä opintoja vastaavalle alalle ilman työkokemusta. Työkokeilusta hän saa työkokemusta e-tapahtumatuottajana. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Emilia Rissanen taas jatkaa kohti eritysopettajuutta.

– Saan tästä työkokeilusta paljon hyödyllistä tietoa siitä, että miten olla turvallinen aikuinen nuorelle. Ensi keväänä haen jälleen yliopistoon opiskelemaan pedagogiikkaa. Sitä ennen haen koulunkäyntiavustajan töitä.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit keskustella aiheesta tässä 12.10 kello 23 saakka.

Lue lisää:

Nuorisotyöttömyys on sitkeä selätettävä– esimerkiksi Lieksassa on jo useita kymmeniä alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä