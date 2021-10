Suomeen on salakuljetettu ihmisiä piilotettuna auton takakonttiin – matkasta on maksettu jopa 15 000 dollaria

Suomenlahden merivartiosto on aloittanut seitsemän ihmissalakuljetustutkintaa. Kuva on otettu Helsingin Länsisatamassa kesällä 2020.

Suomenlahden merivartiosto on aloittanut seitsemän ihmissalakuljetustutkintaa. Kuva on otettu Helsingin Länsisatamassa kesällä 2020. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Suomenlahden merivartiosto on aloittanut seitsemän ihmissalakuljetustutkintaa, jotka liittyvät Valko-Venäjän tilanteeseen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

EU:n Valko-Venäjän vastaiselle rajalle on saapunut poikkeuksellisen paljon siirtolaisia ja pakolaisia keväästä lähtien. Nyt heitä on salakuljettu välikulkumaiden kautta myös Suomeen.

Epäiltyjä salakuljettajia on kymmenkunta. Toiminnassa on piirteitä järjestäytyneestä rikollistoiminnasta.

Epäillyt ovat pysyvästi Suomessa asuvia henkilöitä. Osa heistä on ollut pidätettynä.

Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeniluutnantti Jukka Tekokoski kertoo, että salakuljetetut ovat maksaneet matkastaan salakuljettajille jopa 15 000 dollaria.

– Hintahaitari vaikuttaa olevan 5 000–15 000 välillä, kertoo Tekokoski.

Tekokosken mukaan salakuljetettuja on yli kymmenen, joista suurin osa on irakilaisia. Valko-Venäjälle on saapunut tämän vuoden aikana paljon irakilaisia, jotka ovat pyrkineet edelleen pois maasta EU:n alueelle turvapaikanhakijoiksi.

Suomeen heitä on salakuljetettu esimerkiksi Viron-lautalla auton takakonttiin piilotettuina. Suomeen on tuotu ihmisiä myös lentäen Puolasta ja laivalla Saksasta.

– Suurin osa tullut normaalisti matkustajavirran mukana Suomeen. Meillä on havaintoja, että henkilöitä on tuotu ja yritetty tuoda ajoneuvojen takakonttiin piilotettuna. Tämä on erityisen vaarallista.

Valko-Venäjän siirtolaiskriisin takia Viro on tehostanut rajavalvontaansa. Tallinnan satamassa tarkastetaan kaikki Helsinkiin lähtevät ajoneuvot ja matkustajat.

Merivartiosto on tehnyt salakuljetuksen tutkinnassa yhteistyötä Baltian viranomaisten kanssa, ja siellä osa epäillyistä on tutkintavankeudessa. Merivartiosto pyrkii yhteistyöllä katkaisemaan salakuljetuksen jo Baltian päässä.

Lue myös:

Viro vahvistaa rajojaan Valko-Venäjän siirtolaiskriisin takia – Kenttäjohtaja: "Pohjoismaihin pyrkiviltä ihmissalakuljettajilta luulot pois"

Kriisi Puolan ja Valko-Venäjän rajalla kärjistyy: Neljä rajanylittäjää kuollut ja kymmeniä afganistanilaisia on ollut viikkoja jumissa ei-kenenkään-maalla