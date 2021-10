Kotipihastaan kadonnut 14-vuotias poika on kateissa jo kolmatta päivää – Poliisi mittavasta operaatiosta: Etsintöjä jatketaan ihan tosissaan

Vantaan Askistosta tiistaina kadonneeksi ilmoitettua 14-vuotiasta poikaa on etsitty laajalla viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöllä.

Poliisi etsii edelleen Vantaan Askistossa tiistaina 5. lokakuuta kadonnutta 14-vuotiasta Noelia.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos twiittasi torstaina (siirryt toiseen palveluun) viimeisimmät pojasta saadut kuvat. Niissä hän matkustaa bussilla tiistaina noin kello 16 Vantaan Askistosta kohti Espoon Rinnekotia Lakistossa. Poika on mahdollisesti jatkanut siitä matkaansa pohjoisen suuntaan.

Bussin valvontakameran ottama valokuva on viimeisin kadonneesta saatu havainto. Tummahiuksisella pojalla oli tuolloin yllään mustat pitkät housut, joissa on punainen raita sivussa, keltaiset jalkineet sekä huppari, jonka selässä on pääkallon kuva.

– Etsintöjä jatketaan tänään ihan tosissaan, kertoo operatiivinen johtaja, komisario Kimmo Klemetti Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Etsinnöissä on tänään mukana poliisin joukkojen sekä poliisikoirien lisäksi vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja rajavartiolaitoksen henkilökuntaa.

Noelia etsittiin eilen myös puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen lentokaluston avulla. Yöllä etsinnöissä oli mukana kymmeniä vapaaehtoisia kansalaisia.

– Etsintään resursoitiin niin paljon poliiseja kuin pystyttiin. Saimme laajoja alueita katettua ilmasta käsin, kertoo etsintöjen operatiivisena johtajana keskiviikkoiltaan saakka toiminut komisario Asko Sartanen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Etsintä vaikeutuu ajan kuluessa

Poliisin mukaan kaikki kadonneeseen liittyvät havainnot ja tiedot hänen liikkeistään sekä olinpaikastaan ovat nyt arvokkaita. Ne tulee ilmoittaa hätänumeroon 112.

Poliisi on saanut useita vihjeitä kadonneesta, mutta toistaiseksi ne eivät ole johtaneet pojan löytymiseen.

Sartasen mukaan kadonneen etsintä vaikeutuu, kun katoamisesta kuluu aikaa.

– Ajan myötä etsintäalue kasvaa. Kylmä ulkoilma on myös riski kadonneelle, Sartanen kertoo.

Pomppi trampoliinilla ennen katoamista

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Tero Tyynelän mukaan Noel katosi kotipihastaan Vantaan Askistosta täysin yllättäen.

Hän oli ollut pihalla hyppimässä trampoliinilla ennen katoamistaan. Katoamisen tutkinnassa selvitetään mahdollisia syitä tapauksen taustalla, mutta mitään rikosta ei epäillä.

– Toivoa pojan löytämisestä on edelleen. Maaseudulta löytyy monenlaisia paikkoja, joihin ihminen voi hakeutua turvaan, Tyynelä toteaa.

Poliisi pyytää Espoon Lakiston alueen asukkaita tarkistamaan pihansa ja piharakennuksensa sen varalta, että poika on mennyt sinne turvaan. Itä-Uudenmaan poliisilaitos tiedottaa etsintöjen etenemisestä Twitterissä. (siirryt toiseen palveluun)