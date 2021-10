Siidan rakennustyömaalta löydetyt neljän ihmisen jäännökset haudattiin Ivaloon: todennäköisesti kyseessä neuvostosotavankien jäännökset

Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan rakennustyömaalta löydetyt ihmisten jäänteet haudattiin ja siunattiin viime lauantaina.

Jäänteet löydettiin kesäkuussa 2020 Siidan laajennustöiden yhteydessä. Tänä vuonna laboratoriotutkimukset vahvistivat jäännösten kuuluvan neljälle ihmiselle.

Kyse on todennäköisesti neuvostosotavangeista. Siida-rakennuksen vieressä on sijainnut saksalaisten tukikohta, jossa on ollut neuvostoliittolaisia sotavankeja.

– Sotavangeilla ei ollut tuntolevyjä, joten heidän nimiään ei tiedetä. Suuri olettamus on, että he ovat saksalaisten neuvostosotavankeja, jotka ovat kuolleet joko nälkään, sairauksiin tai sitten heidät on teloitettu, kertoo Suomi-Venäjä-seuran Ivalon osaston puheenjohtaja Harri Halonen.

Hautaustilaisuuteen osallistuivat Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidan edustajat Tarja Tuovinen ja Eija Ojanlatva, Inarin kunnan edustaja Anu Avaskari, kirkkoherra Tuomo Huusko, ortodoksikirkon rovasti Rauno Pietarinen, Venäjän suurlähetystön edustajat Dmitry Tkachenko ja Stepan Filatov, Suomi-Venäjä seuran Ivalon osastonHarri Halonen, Osmo Kolu ja Irja Jefremoff. Kuva: Suomi-Venäjä-seuran Ivalon osasto Ry

Vainajien hautajaistilaisuus pidettiin lauantaina 2.10. Ivalon hautuumaalla. Neuvostoliittolaiset sotavangit ja sotilaat haudataan perinteisesti niin lähelle alkuperäistä hautauspaikkaa kuin mahdollista. Ivalon hautuumaalle on jo ennestään haudattu 59 neuvostosotilasta.

Jäännökset ihmisen luiksi tunnistanut Siidan arkeologi ja museojohtajan viransijainen Eija Ojanlatva on hyvillään, että jäänteet on nyt laskettu haudan lepoon. Hän osallistui lauantaina hautaustilaisuuteen Ivalossa.

– Uudelleenhautaus oli minusta todella tärkeää. Olen tyytyväinen, että se tapahtui näin nopeasti, sanoo Ojanlatva.

Halonen ja Ojanlatva: Jäänteitä voisi löytyä enemmänkin vanhoista tukikohdista

Suomi-Venäjä-seuran Ivalon osasto huolehtii kaikista neuvostosotilaiden haudoista Pohjois-Lapissa, kertoo seuran puheenjohtaja Harri Halonen. Seitsemän hautapaikkaa on metsässä ja kaksi hautuumailla Nellimissä ja Ivalossa.

– Varmaan 200–300 neuvostosotilasta on haudattu tänne Ylä-Lapin hautausmaille ja metsäalueelle, arvioi Halonen.

Halonen uskoo, että neuvostosotilaiden jäänteitä olisi mahdollista löytää enemmänkin etenkin saksalaisten tukikohtien läheisyydestä.

Suomi-Venäjä-seuran Ivalon osaston puheenjohtaja Harri Halonen kertoo Sáárá Seipiharjun haastattelussa seuran järjestämästä hautaustilaisuudesta.

Arkeologi Eija Ojanlatva on yhtä mieltä Halosen kanssa. Hän uskoo, että niin Siidan ympäristöstä kuin laajemminkin ympäri Saamenmaata voisi löytyä lisää hautoja ja ihmisten jäännöksiä sieltä, missä saksalaisten vankileirejä on ollut sodan aikana.

– Kun ihmisiä on kuollut Saksan armeijan leireillä paljon, niin siellä on hautoja vankileirien ympärillä ja läheisyydessä. Varmasti voisi vielä löytyä, sanoo Ojanlatva.