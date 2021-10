Modernan koronarokotetta annettu vajaat 140 000 annosta alle 30-vuotiaille miehille ja pojille – THL ohjeistaa jatkorokottamaan Pfizerilla

THL:n ja pohjoismaisen seurantatutkimukseen mukaan Modernan rokotteen saaneilla nuorilla miehillä on havaittu hieman muita suurempi riski saada sydänlihastulehdus. THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan tulokset ovat yhä alustavia ja varotoimi ei ole lopullinen.

THL:n mukaan Modernan rokotetta ei toistaiseksi tule antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille. Syynä on se, että Modernan rokotteen saaneilla alle 30-vuotiailla miehillä on pohjoismaisessa tutkimuksessa havaittu olevan hieman muita korkeampi riski saada sydänlihastulehdus.

Muutos tehdään varovaisuusperiaatteen vuoksi. Ikärajaa arvioidaan uudelleen marraskuun aikana, kun tutkimuksen tulokset tarkentuvat.

– Nyt saadut tulokset ovat yhä alustavia. Analysoimme niitä parhaillaan ja arvioimme, antavatko ne aihetta tehdä pysyvämpiä muutoksia koronarokotussuosituksiin Suomessa, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo tiedotteessa.

Rokotuksen jälkeen havaittuja sydänlihastulehduksia on todettu eniten nuorilla miehillä kahden viikon sisällä toisen rokoteannoksen saamisesta. Suomessa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille on annettu Modernan rokotetta yhteensä runsaat yli 95 000 ensimmäistä annosta ja yli 42 000 toista annosta.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi tänään THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tiedotustilaisuudessa, että suurin osa Modernan rokotteeseen yhdistetyistä sydänlihastulehduksista on ollut lieviä ja ohimeneviä, muutaman päivän seurannalla itsestään paranevia. Suomessa tapauksia on ollut vähemmän kuin esimerkiksi Norjassa.

Sydänlihastulehduksia ilmenee muutenkin erilaisten infektioiden seurauksena. Myös koronatauti lisää niiden riskiä.

Naisilla ja yli 30-vuotiailla miehillä riski saada sydänlihastulehdus rokotuksen jälkeen on todettu huomattavasti pienemmäksi kuin nuorilla miehillä.

Pohjoismaista saatu Suomen havaintoja tukevia tuloksia

THL:n mukaan muista Pohjoismaista saadut tiedot sydänlihastulehdustapausten määrästä ovat samansuuntaisia Suomessa aiemmin saatujen tulosten kanssa.

Suomessa 12–39-vuotiailla pojilla ja miehillä on havaittu toisen rokoteannoksen jälkeen yhteensä alle 5 sydänlihastulehdustapausta vajaata 49 000:ta annettua rokoteannosta kohden. Pfizerin & Biontechin rokotteen saaneista havaintoja on tehty 6 sydänlihastulehdustapausta runsasta 381 000:ta annettua rokotetta kohden.

Pohjoismaisen seurantatutkimuksen tulokset ovat yhä alustavia, ja ne on luovutettu Euroopan lääkevirastolle EMA:lle koronarokotusten turvallisuusseurannan tukemiseksi.

Alle 30-vuotiaille miehille Pfizerin rokotetta

Alle 30-vuotiaille miehille ja pojille annetaan jatkossa Pfizerin & Biontechin koronarokotetta. Jos alle 30-vuotias mies tai poika on saanut ensimmäisenä rokoteannoksena Modernan rokotetta, toinen annos voidaan antaa Pfizerin rokotteella.

– Toisen annoksen ottaminen on edelleen hyvin tärkeää, jotta suoja vakavaa tautia vastaan on mahdollisimman vahva ja pitkäkestoinen, THL:n Nohynek sanoo.

THL ohjeistaa, ettei Modernan koronarokotetta toistaiseksi anneta Suomessa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Myös muut Pohjoismaat ovat tehneet muutoksia Modernan rokotteen käytössä. Ruotsissa on keskeytetty Modernan rokotteen antaminen vuonna 1991 ja sen jälkeen syntyneille. Tanska on ilmoittanut keskeyttävänsä Modernan rokotteen käytön alle 18-vuotiailla.

THL:n mukaan Modernan rokotetta on tähän mennessä annettu Suomessa lähes miljoona annosta. Sitä on tähän mennessä tullut Suomeen yhteensä noin 1,35 miljoonaa annosta. Modernan rokotetta on jaettu tasaisesti kaikille alueille Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lue lisää:

Ruotsi ja Tanska keskeyttävät Moderna-rokotteen käytön nuorilla – THL:n Nohynek: Suomen linjaa tarkastellaan, päätös ehkä huomenna torstaina