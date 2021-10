Työpaikoilla varautudutaan etäsuositusten loppumiseen – Anna Valkonen palasi toimistolle ensimmäisten joukossa: "sitä ihan liikuttui"

Mainostoimisto Ilmeen uusissa toimitiloissa on helppo hymyillä. Lahden toimipisteen johtaja Susanna Nipuli ja luova strategi Anna Valkonen nauttivat, kun työkavereiden kanssa pääsee juttelemaan kasvokkain.

Mainostoimisto Ilmeen toimistolla Lahdessa on melko hiljaista, mutta useiden koneiden luota kuuluu näppäimistöjen naputusta. Yrityksen työntekijät ovat noin kuukauden ajan tehneet työtä hybridimallin mukaan: osa työstä tehdään kasvokkain, mutta usein työntekijä saa päättää, missä tekee työnsä.

Luovana strategina työskentelevä Anna Valkonen palasi toimistolle ensimmäisten joukossa. Hänelle etätyöskentely oli haastavaa aikaa, sillä luovassa työssä saman pöydän ääressä suunnitteleminen on erityisen tärkeää. Kotona oleva kissa ei täysin korvannut iloa, mitä hän saa työkavereiden kanssa olemisesta.

– Paluu oli helpottavaa. Teimme etätyössä myös hienoja asioita, mutta kun paluu työpaikalle oli mahdollista, sitä ihan liikuttui, Valkonen muistelee.

Mainostoimisto Ilmeen luova strategi Anna Valkonen oli ensimmäisten joukossa toimistolla, kun työssä otettiin käyttöön hybridimalli. Hän kuitenkin ymmärtää, ettei kaikkien ole yhtä helppo palata. Kuva: Dani Branthin / Yle

Monilla työpaikoilla valmistaudutaan siihen, että työntekijät palaavat pikku hiljaa takaisin toimistoille pitkän etätyöjakson jälkeen. Joillain alueilla etätyösuosituksesta on jo luovuttu, ja valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö esittävät valtakunnallisen etätyösuosituksen päättymistä 15. lokakuuta.

Valtakunnallisen suosituksen päättyessä vastuu riskien arvioinnista ja terveysturvallisuudesta siirtyy entistä enemmän työpaikoille ja työnantajille.

Vaikka etätyösuositus loppuu, paluuta vanhaan ei ole. Työntekijät haluavat nyt vaikuttaa siihen, missä tekevät työnsä. Yli kolmannes työntekijöistä haluaa jatkossa tehdä etätöitä aiempaa enemmän, selviää Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä. Toisaalta lähes yhtä moni ei halua lisää etätöitä.

Yhteishenki houkuttelee ihmiset takaisin työpaikoille

Mainostoimisto Ilme valmistautui työhön paluuseen jo kesän alussa tekemällä exit-suunnitelman, jota varten se kartoitti työntekijöidensä toiveita työnteosta. Yritykselle oli selvää, ettei työnteko ole enää samanlaista kuin ennen koronaa.

– Koettiin, että tämä on seuraava muutos, jossa menemme taas johonkin tuntemattomaan. Siksi ajattelimme, että meillä täytyy olla siihen suunnitelma, kuvailee Ilmeen Lahden toimipisteen johtaja Susanna Nipuli.

Työntekijät olivat sitä mieltä, että he ovat tyytyväisempiä, jos saavat vaikuttaa enemmän työntekoonsa. Siksi suunnitelmaan haluttiin mahdollisimman vähän sääntöjä sille, milloin työtä tehdään työpaikalla ja milloin etänä. Työpaikan voi usein itse päättää, kunhan työ sujuu.

Työtä ei kuitenkaan tehdä täysin ilman sääntöjä. Nyt työntekijät tekevät vähintään kerran viikossa lähityötä.

– Työpaikalle lähtemiseen voi syntyä kynnys, jos on ollut pitkän aikaa kotona. Tällä säännöllä murretaan sitä kynnystä, Nipuli kertoo.

Etätyösuositus päättyy myös Kanta-Hämeessä lokakuun puolessavälissä. Päijät-Hämeessä odotetaan vielä koronatilanteen helpottumista.

Anna Valkosen mielestä työntekijöitä on turha pakottaa työpaikoille. Ilmeessä toimistolle on palattu ripotellen, kun ihmiset ovat olleet valmiita palaamaan. Palaaminen voi olla toisille helpompaa kuin toisille. Pakottamista parempana houkuttimena toimii hyvä yhteishenki.

– Paluu tapahtuu, kun ihmiset luottavat siihen, että meillä on hyvä yhteishenki ja toimistolle on psykologisesti turvallista tulla.

Tottuminen uusiin rutiineihin vie aikaa

Työtapojen muuttaminen voi aiheuttaa myös kuormitusta. Vaikka lähi- ja etätyö olisivat tuttuja, niiden vuorottelu hybridimallissa voi olla monelle uutta. Mehiläisen työterveyspsykologi Sari Valavuori muistuttaa, että totutteluun kannattaa työyhteisössä varata aikaa.

Uusien rutiinien löytäminen voi viedä jopa pari kuukautta. Negatiivisia tunteita voi syntyä, koska työntekijät eivät ole varmoja, millaiseen arkeen he palaavat. Myös huoli omasta tai läheisten terveydestä voi yhä kuormittaa jaksamista.

Muutoksen keskellä Valavuoren mielestä on tärkeää, että ihmiset kyselevät toisiltaan, miten heillä menee. Työpaikan olisi hyvä sopia milloin tarkastellaan, miten uudet työtavat ovat toimineet.

Valavuori uskoo, että puolentoista vuoden etätyöaika on ollut niin pitkä, että ihmiset ovat päässeet irti vanhoista toimintamalleista, ja nyt niiden tilalle voidaan ottaa uusia. Silti työpaikkojen on hyvä välillä tarkistaa, ovatko he hyödyntäneet etätyöajan oppeja vai alkaneet valua vanhoihin tapoihin.

– Puolentoista vuoden etätyöskentelyssä olemme huomanneet asioita, joista haluamme pitää kiinni jatkossakin. Kovassa stressissä olemme kuitenkin alttiimpia palaamaan siihen, mistä selkäytimessä on pitkä historia.

Uuden edessä Valavuori suosittelee puhumaan ihmisten kanssa hieman enemmän kuin on välttämätöntä. Näin työyhteisössä voidaan välttyä väärinymmärryksiltä ja samalla rakentaa uutta yhteisöllisyyttä.

